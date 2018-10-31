Игорь Додон встретился с Владимиром Путиным в Москве

Вчера начался двухдневный официальный визит Президента Республики Молдова Игоря Додона в Российскую Федерацию. В первый день визита вместе с официальной делегацией Республики Молдова Игорь Додон возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Вчера начался двухдневный официальный визит Президента Республики Молдова Игоря Додона в Российскую Федерацию. В первый день визита вместе с официальной делегацией Республики Молдова Игорь Додон возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Дружеские, братские, стратегические отношения

Затем состоялась встреча президентов Молдовы и России. В беседе также принимали участие члены молдавской делегации – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, башкан Гагаузии Ирина Влах и посол Молдовы в России Андрей Негуца. Со стороны России на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента России по Молдове Дмитрий Козак и посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

Приветствуя молдавского президента в Кремле, Владимир Путин отметил, что Россия придает серьезное значение развитию российско-молдавских отношений и считает Молдову одним из своих приоритетных партнеров на пространстве СНГ.

«За последнее время, благодаря в том числе вашим личным усилиям, ситуация меняется, особенно в сфере торгово-экономических связей, открыто значительное количество предприятий винодельческой и плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок. В прошлом году увеличение импорта из Молдовы в Россию составило 40%. Эта тенденция продолжается. В общем и в целом в этой сфере наши отношения развиваются поступательно, и, я надеюсь, что эта работа будет продолжена в ближайшем будущем. Мы придаем серьезное значение развитию российско-молдавских отношений, считаем Молдавию одним из наших приоритетных партнеров на пространстве СНГ. У нас будет возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы очень рады вас видеть и добро пожаловать!» – сказал Владимир Путин.

Он отметил изменения в сфере торгово-экономических связей, которые произошли за последние годы не без усилий самого молдавского президента. Растет товарооборот, в частности, увеличивается экспорт молдавского вина. Так, по словам российского лидера, в прошлом году в РФ было поставлено 14 миллионов литров вина, тогда как за первые шесть месяцев этого года – 8,5 миллиона. Путин уверен, что поставки продолжат расти.

В свою очередь Президент Республики Молдова заявил, что Москву и Кишинев связывают «традиционно дружеские, братские, стратегические отношения», которые никому не удастся разрушить. «У нас общие духовные ценности, у нас многовековая общая история, у нас тесные экономические связи, Россия в Молдове инвестор номер один. В России находится более полумиллиона наших граждан. Кроме того, Россия наш основной партнер в решении приднестровской проблемы, и российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре», – сказал в ответном приветствии Игорь Додон.

Вера делает нас сильными

В тот же день Президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Стороны обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова.

В ходе встречи глава государства отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь.

Святейший Владыка вручил Президенту Республики Молдова орден преподобного Сергия Радонежского за внимание и активную поддержку церковно-общественных инициатив Православной церкви Молдовы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил в беседе с Игорем Додоном, что православная церковь в Молдове является духовно-стабилизирующим фактором в обществе. Фактором, который сглаживает многие противоречия и трудности, обеспечивает единство общества.

«В Молдове самый высокий процент православных людей на постсоветском пространстве. И эта миротворческая миссия церкви очень важна. Я благодарю вас за то, что вы хорошо осознаете роль церкви и поддерживаете ее в силу своих сил, возможностей и статуса», – сказал Патриарх Кирилл.

Игорь Додон в свою очередь подчеркнул, что Молдова – страна, сильная своей духовностью. По словам главы государства, народ в Молдове очень ценит эту духовность и старается ее сохранять.

«Наши народы связывает очень многое. Так было, есть и будет. И большинство граждан Молдовы именно так и считает. И я думаю, что это делает нас сильными. В современном мире считается, что у сильного государства должна быть сильная армия, правительство. Но я думаю, что сильное государство – это государство с очень сильной духовной составляющей. В Молдове нет сильной армии, нет других пока что вещей, но духовно Молдова – очень сильная страна. У нас народ очень верующий, православный. Конечно есть силы, которые пытаются это расшатать, но я очень рад, что в последнее время мы достигли взаимопонимания между первыми лицами государства и представителями православной церкви. Безусловно, политика и церковь – это разные вещи, и мы не пытаемся их смешивать, но то, что мы очень часто вместе выступаем на разных мероприятиях, – это очень хороший сигнал для граждан нашей страны. Недавно мы провели совместно Конгресс семей, в котором приняли участие около 40 стран. И это, конечно, укрепляет наше сотрудничество. И я уверен, что благодаря этим ценностям мы через все пройдем», – подчеркнул Игорь Додон.