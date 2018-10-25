Социалисты продолжают выдвигать своих представителей на предстоящие парламентские выборы

Подготовка к выборам 24 февраля 2019 года набирает обороты. На волне активного недовольства граждан страны действующей властью Партия социалистов с сентября месяца проводит митинги протеста как в столице, так и по всем районам республики.

Проведя внутренний праймериз, социалисты выдвигают кандидатов во всех одномандатных округах. Это люди, которые хорошо знакомы с проблемами того населенного пункта или округа, по которому будут избираться. Это лучшие из лучших – их знают, им доверяют, уверены в ПСРМ.

За квалифицированную медицинскую помощь

Динарий Кожокару хорошо знаком кишиневцам по его работе в столичном Муниципальном совете. Во вторник на митинге протеста против 9-летнего грабительского правления в Молдове так называемых «проевропейских» властей именно его кандидатура была выдвинута Партией социалистов и поддержана всеми участниками митинга для участия в февральских выборах по Кишиневскому одномандатному округу №26. Представляла кандидата лидер ПСРМ Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ подчеркнула, что 24 февраля предстоит сделать важный выбор и решить, кто будет отстаивать интересы сограждан в парламенте.

В ответ на поддержку партии и участников митинга Динарий Кожокару сказал, что только Партия социалистов способна сохранить и укрепить нашу медицину, создать такие условия, чтобы врачи оставались работать в нашей стране, а пациенты получали квалифицированное медицинское обслуживание.

Ответственный и надежный человек

21 октя-бря еще один митинг протеста с единой повесткой дня -против 9-летнего грабительского правления евроунионистов – Партия социалистов провела в городе Вадул-луй-Водэ. Участники митинга осудили ущербную политику правящего большинства и отметили, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, сегодня является Партия социалистов Республики Молдова. Председатель Партии социалистов на этом митинге представила еще одного муниципального советника Светлану Попа, которая будет баллотироваться от ПСРМ по Кишиневскому одномандатному округу №32 на парламентских выборах 24 февраля 2019 года. А так Зинаида Гречаный представила кандидата участникам митинга: «Светлана Попа – ответственный и надежный человек, муниципальный советник со стажем, который прекрасно знает о проблемах и надеждах кишиневцев, она сможет отстаивать их интересы на законодательном уровне».

Единогласная поддержка кандидата

Еще один митинг прошел 21 октября в городе Резина. Здесь своего кандидата Партия социалистов представила жителям населенных пунктов Резинского и Шолдэнештского районов, объединенных в Резинский одномандатный избирательный округ №13. Кандидатуру председателя Территориальной организации, члена Республиканского совета ПСРМ Валериу Чорича единогласно поддержали все участники митинга. «В команде ПСРМ – достойные кандидаты, способные реализовать экономические и социальные программы в своих округах. Уверена, что Валериу Чорич оправдает ожидания жителей Резинского округа и сможет защитить их интересы в парламенте», — сказала Зинаида Гречаный о кандидате, а также напомнила, что все выбранные кандидатуры ПСРМ должны еще быть утверждены Республиканским советом, который будет созван после запуска избирательной кампании.

За способных решать проблемы

Участники митинга протеста в Бельцах 20 октября осудили действия нынешней власти, которые привели к главной беде всей страны и Бельц в частности – массовому оттоку граждан страны ввиду отсутствия рабочих мест, из-за социальной и экономической неустроенности, некачественного здравоохранения и «оптимизированного» образования.

Лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный представила в Бельцах сразу 2-х кандидатов. В качестве кандидата ПСРМ по Бельцкому одномандатному округу №9, в который входят населенные пункты Бельцкого муниципия и Фэлештского района, будет участвовать в выборах председатель Территориальной организации, член Республиканского совета ПСРМ, которого хорошо знают жители региона, Александр Усатый.

А по Бельцкому одномандатному округу №10, в который входят населенные пункты Бельцкого муниципия и Сынджерейского района, — депутат парламента, член Республиканского совета ПСРМ Александр Нестеровский, также хорошо известный на севере республики.

Такую характеристику дала кандидатам председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный: «В Бельцах сложилась отличная команда ПСРМ: как Александр Усатый, так и Александр Нестеровский прекрасно знают, чем живут Бельцы и населенные пункты Бельцкого муниципия, Фэлештского и Сынжерейского районов, с какими нуждами сталкиваются их жители. Уверена, что наши кандидаты смогут добиться решения проблем населенных пунктов и жителей своих округов на парламентском уровне».

Оправдать ожидания жителей

В тот же день, 20 октября, Партия социалистов провела митинг протеста в Теленештах. Жители трех районов – Теленештского, Шолдэнештского и Оргеевского – приняли в нем участие.

Участники митинга поддержали кандидатуру председателя Территориальной организации, члена Республиканского совета ПСРМ Александру Исака для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидата ПСРМ от Теленештского одномандатного округа №14.

«Партия социалистов выдвигает для участия в выборах только самых лучших, надежных и ответственных людей. Уверена, что Александру Исак оправдает ожидания жителей своего округа», — сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Ольга ВИЕРУ.