Лидер оппозиционной «Нашей Партии» подтвердил своё намерение во что б это ни стала вернуться на родину…

На днях Ренато Усатый дал большое интервью (разумеется, по Скайпу) ведущей телепрограммы «Политика» Наталье Морарь. Оппозиционный политик не скрывает, что последние месяцы были непростыми и для него лично, и для всей НП.

Однако этот эфир убедил всех, что перед нами прежний Усатый – яркий и принципиальный. И что в ближайшее время нас ждут важные события…

«Закончу то, что начал»

Естественно, телеведущую, как, наверное, и очень многих в Молдове, в первую очередь интересовал главный вопрос: не сдался ли Усатый, намерен ли в преддверии парламентских выборов, наконец, вернуться на родину? Ответы однозначные: не сдался, намерен…

«В последние полгода я столкнулся с массой самых разных проблем, часть из которых – просто чисто финансовые. Я должен был закрыть все свои долги, связанные, например, с обязательствами перед молдавскими сёлами, где примары представляют «Нашу Партию». Это вопросы дорог, тротуаров, детских площадок и т. д. В итоге все обещания выполнены.

А вот другая часть проблем связана именно с моим возвращением в Молдову. Просто пересечь границу – много ума не нужно. Важно сделать это так, чтобы иметь возможность эффективно продолжить борьбу с нынешним молдавским режимом и закончить то, что мы однажды начали делать в стране, а не оказаться на следующий же день в одной камере с Филатом, Платоном или Давитяном», – говорит лидер НП.

Некоторое время назад поползли слухи, будто Усатый начал о чём-то «договариваться» с Владом Плахотнюком. У оппозиционного политика подобные предположения вызывают лишь иронию:

«Ну, своё отношение к этому господину я высказывал не единожды и, полагаю, предельно ясно. И поменять это отношение у меня уже не получится – возраст не тот. Просто не вижу смысла изо дня в день повторять одни и те же, для всех в Молдове очевидные вещи…».

Очевидно Усатому и другое. «Четыре года я активно участвую в молдавской политике и два из них вынужден находиться за пределами страны. Я просто не могу не вернуться, не имею права. Сейчас я готовлюсь к решительному, может быть, самому тяжёлому в своей жизни бою. И думаю, бой этот не только мой или «Нашей Партии», но всех молдаван, которым до последней крайности надоел режим Плахотнюка и его присных.

И пока остаются люди, желающие что-то менять в стране к лучшему, я буду продолжать бороться», – заявил Усатый.

Есть только два пути

Решительный бой – это, конечно же, грядущие парламентские выборы, на которых, можно не сомневаться, действующая в Молдове власть постарается удержать свои позиции любой ценой (примерную «цену» мы могли наблюдать, скажем, в ситуации с отменой результатов выборов примара столицы). При этом у лидера НП сегодня есть чёткое видение стратегии, которой, по его мнению, на предстоящих выборах следует придерживаться всем реальным оппозиционным силам в Молдове.

«Тут есть только два пути. Первый – чёткое, консолидированное неучастие всей оппозиции – общий бойкот выборов. Бойкотирование какой-то одной партией не имеет никакого смысла.

Второй вариант, если оппозиционные партии всё же не готовы к консолидированному бойкоту, – выступить на выборах максимально продуманно и прагматично. То есть учесть политическую специфику различных регионов республики (где-то больше симпатизируют правым, где-то левым) и, не толкаясь локтями, работать на результат.

Кроме того, имеет смысл сегодня предложить баллотироваться известным порядочным людям, которые неоднократно доказывали свою принципиальность и политическую стойкость. Это могут быть аналитики, оппозиционные журналисты и гражданские активисты», – говорит Усатый.

Лидер «Нашей Партии» посетовал на то, что некоторые нынешние заявления лидеров оппозиции явно повышают шансы режима сохранить власть:

«Если оппозиция пойдёт на выборы так, как об этом сейчас заявляет, в том числе и в эфире вашей программы, то закончится это тем, что всё пройдёт по сценарию Плахотнюка…».

А как намерена действовать, собственно, «Наша Партия»? И вот тут начинается самое интересное. Усатый и его коллеги, несомненно, учли свой недавний опыт на выборах примара Бельц, на которых победа Николая Григоришина в первом туре была во многом обусловлена тем, что от НП по факту были выставлены сразу два кандидата, что не позволило власти попросту не допустить партию к выборам.

«Я уже говорил: и на предстоящих парламентских выборах мы будем участвовать двумя политическими партиями. А возможно, будет и третья, для дополнительной подстраховки. Извините, ничего конкретизировать я сейчас не могу, поскольку завтра же с утра эти партии будут закрыты», – резонно утверждает Усатый.

Он убеждён, что, несмотря на все нынешние сложности, НП на выборах в законодательный орган сможет получить как минимум десять мандатов. И в очередной раз произносит важную оговорку:

«Пройдя в парламент, мы ни при каких обстоятельствах не станем участвовать в коалициях или сотрудничать с партиями, представляющими режим Плахотнюка»…

Абсурд и безумие…

Понятно, что Усатый не строит никаких иллюзий относительно того, на что молдавская власть готова пойти, дабы выдавить из реальной политики и его самого, и «Нашу Партию». И «методы» борьбы с оппозиционным политиком из года в год становятся всё более безумными.

Так, недавно Апелляционная палата Кишинева признала бывшего главу МВД Олега Балана «пострадавшим» от действий Ренато Усатого и присудила бывшему чиновнику беспрецедентную сумму «компенсации» – в 300 тысяч леев…

«А ещё, согласно решению суда, я должен извиниться и опровергнуть информацию, опубликованную два года назад… Полный абсурд. В своё время опубликованные мною документы были направлены бывшим главой СИБа тогдашнему президенту Молдовы Николае Тимофти. Они касались преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Балана. Мои адвокаты попытались установить достоверность документов, запросив в президентуре и СИБе перечень входящих и исходящих документов. Однако в аппарате главы государства, как и в СИБе, отказали, аргументировав это

Законом о гостайне.

И что они делают? Балан подает иск, суд встает на его сторону и игнорирует аргументы моей защиты. Вы понимаете, что такое заплатить 300 тысяч леев? Мои адвокаты проверили – такого прецедента в Молдове еще не было…», – утверждает лидер НП.

Усатый указывает на то, что тем самым создаётся очередной прецедент, наподобие того, что был создан не менее абсурдным исключением в 2014-ом из парламентской гонки партии «Патрия»:

«И представьте, что некий молдавский журналист получает тот или иной документ из того или иного министерства. И тут же всплывает прецедент – а вот с Усатого взыскали 300 тысяч леев за то, что он опубликовал этот документ…».

Столь же показательным представляется Усатому и дело (по его мнению, стопроцентно политически мотивированное) Давида Давитяна. Лидер НП уверен, что тот получил срок лишь за то, что отказался лжесвидетельствовать против оппозиционного политика.

«Давитян должен был подтвердить, что он якобы слышал разговор своей сестры с киллером Виталием Прокой, который якобы заявил, что Усатый является заказчиком убийства банкира Германа Горбунцова», – говорит лидер НП.

Давитян, напомним, был избит в тюрьме сокамерниками в июне этого года. По словам его матери Венеры Гаспарян, в нападении участвовали около десяти человек…

«Не мешайте нам и дальше грабить Молдову»

Тем временем, молдавская политическая жизнь не стоит на месте. И некоторые её «трансформации» готовящемуся к возвращению на родину Усатому, несомненно, придётся учитывать.

Прошедшее в минувшее воскресенье «Национальное собрание» Демпартии в Кишинёве, по задумке организаторов, явно должно было стать самым ярким политическим шоу этого года. А также, видимо, продемонстрировать молдавскому обществу монолитность рядов отечественных демократов, «всенародную поддержку» и разного рода успехи, достигнутые правящей коалицией под предводительством ДПМ. В целом весь (довольно натужный, надо заметить) пафос демократов вызвал в стране главным образом едкую иронию.

Вот как отозвался на это событие зампред «Нашей Партии», известный в Молдове публицист Дмитрий Чубашенко:

«Хотя медиа-холдинг Плахотнюка объявил, что на площади собралось 100 тысяч человек (такова была изначальная контрольная цифра для этого мероприятия), в реальности участников было тысяч 30. Тоже не мало, но все же в три раза меньше запланированного. Большинство людей на площади составляли люди подневольные – чиновники центральных ведомств и местных органов власти, бюджетники, работники государственных и муниципальных предприятий. Выбор у них был невелик – или быть уволенными, или отработать номер «за Плахотнюка». С точки зрения явки акцию можно считать провальной…».

Впрочем, провальной эта акция, утверждает Чубашенко, оказалась и по содержанию.

«Во-первых, мы так и не дождались презентации кандидатов в депутаты от ДПМ по одномандатным округам и по общепартийному списку. Очень жаль, что ДПМ продолжает прятать лица этой «новой элиты» от избирателей. Не получилось бы так, что кандидаты-одномандатники от ДПМ в последний момент выскочат как черти из табакерки, и вдруг выяснится, что это никакие не новые лица, а старые, всем опостылевшие физиономии во главе с самым нелюбимым из молдаван.

Во-вторых, разочаровала и сама «доктрина Плахотнюка». Ее суть, так, как ее изложил сам лидер ДПМ, заключается в том, что до сих пор Молдове предлагалось три пути – на Восток/Россию, на Запад/Европу и в Румынию, – но все они не годятся, а посему ДПМ отныне выступает за четвертый путь – промолдавский. В «четвертом пути» Плахотнюка нет ничего свежего и оригинального. Это банальный плагиат», – утверждает Чубашенко.

Забавно, что сочетание непрекращающихся попыток Андриана Канду протащить в Конституцию пункт о «европейской интеграции» и «промолдавского курса» Влада Плахотнюка выглядит как раздвоение внутри партии …

«Если же посмотреть в корень, то суть нового «промолдавского курса» Плахотнюка такая же старая, как и прежняя имитация «проевропейского курса». Эта суть проста – не мешайте нам и дальше грабить Молдову.

В связи с последними пертурбациями режима Плахотнюка единственный действительно интересный на сегодня вопрос заключается в том, сумеет ли и захочет ли западный «доктор Франкенштейн», вскормивший это кишиневское чудовище, как-то его усмирить…», – полагает Дмитрий Чубашенко.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.

