Социалисты о включении статьи о евроинтеграции в Конституцию Молдовы

Начало заседания парламента на прошедшей неделе было достаточно бурным. Демократы нацелились с наскоку внести весьма спорные изменения в Основной закон страны. Однако их попытка провалилась. Представители оппозиции заявили, что эти игры не имеют ничего общего с национальными интересами.

Шоу в парламенте

Парламентская фракция Партии социалистов РМ выступила 18 октября с заявлением в связи с попыткой Демократической партии закрепить в Конституции понятие евроинтеграции как внешнеполитического вектора страны, а также высказала свою позицию по идее проведения референдума по этому поводу.

«Сегодня в парламенте прошло режиссерское шоу под названием «Европейская интеграция». Все девять лет мы критиковали этот антинародный, антисоциальный режим – тех, кто под флагом ЕС украли миллиард, украли страну, украли будущее у людей, закрыли сотни школ, детских садов, ликвидировали предприятия, приватизировали народное достояние, которое создавалось целыми поколениями молдаван.

Эта идеология привела людей к нищете, у людей нет денег на элементарные вещи, сотни тысяч пенсионеров влачат жалкое существование за чертой бедности. Сотни тысяч граждан покинули страну в поисках работы. В то же время Евросоюз очень четко заявляет о том, что РМ не будет присоединена к ЕС», – сказал депутат Влад Батрынча после провала голосования по поправке демократов.

Депутат-социалист отметил, что в этой ситуации поднимать тему евроинтеграции становится неестественно и просто глупо. Он напомнил, что если 9 лет назад идею европейской интеграции поддерживало порядка 70% населения, то сегодня проевропейски настроенных граждан в Молдове меньшинство.

«Евроинтеграцию как политическую повестку одной партии, как государственную идеологию нельзя просто навязать населению, это недемократично. И это фатальная ошибка парламентского большинства, – подчеркнул Влад Батрынча. – Хорошо, что утвердить проект не получилось, так как было очевидно, что это просто шантаж правых партий и попытка «сыграть свадьбу» ДПМ, ППП «DA» и ПДС Майи Санду. Эти игры ничего общего не имеют с национальными интересами», – подчеркнул социалист.

По поводу высказанной демократами идеи референдума Влад Батрынча отметил, что социалисты все эти девять лет придерживались четкой позиции о том, что последнее решение по важнейшим вопросам национального интереса должны принимать граждане путем референдума. Об этом гласит и Конституция Республики Молдова. Однако правящее большинство делало все возможное, чтобы блокировать эту демократическую процедуру.

Так, в 2017 году Президент РМ Игорь Додон предложил провести консультативный референдум по вопросам изменения Конституции и наделения главы государства большими полномочиями, роспуска парламента и проведения досрочных выборов, сокращения депутатских мест с 101 до 71, введения в школьную программу дисциплины «История Молдовы», аннулирования закона, который переложил на плечи населения бремя выплаты украденного миллиарда.

Однако правящее большинство выступило против референдума, а обслуживающий его Конституционный суд аннулировал указ президента об организации референдума.

«Все 9 лет они боялись референдума, потому что знают, что любой референдум поставит точку на так называемой «евроинтеграции». Мы убеждены, что, в случае если референдум состоится, люди выступят против этого «проевропейского» режима.

Мы уверены, что в следующем парламенте будет сформировано новое большинство, которое будет работать в интересах страны, укрепления государственности и суверенитета Республики Молдова, будет вести сбалансированную политику как на Востоке, так и на Западе», – заявил Влад Батрынча.

Социалист отметил, что свою позицию по данному конкретному, предложенному демократами референдуму ПСРМ выскажет после консультаций с гражданами, с Президентом РМ (учитывая, что ПСРМ – это пропрезидентская партия), после анализа законодательства.

Под прикрытием европейской интеграции

На заседании парламента на прошедшей неделе фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний с участием министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича по поводу деятельности государственных предприятий и акционерных обществ, включенных в список объектов, подлежащих приватизации.

«Мы все знаем, что многие очень важные предприятия РМ были выставлены на приватизацию. Это “Moldtelecom”, “Barza alba”, “Tutun CTC” и многие другие. Нас интересует, чтобы министр рассказал нам, какова экономическая, технико-материальная ситуация на этих предприятиях, чтобы мы не оказались в ситуации, как с “Air Moldova”, когда некогда прибыльное предприятие довели до банкротства, накопив долгов более чем на миллиард леев, и впоследствии выставили его на приватизацию. Мы хотим выяснить, в чем необходимость приватизации этих предприятий, чтобы не оказаться в ситуации 2014 года, когда под прикрытием европейской интеграции украли миллиарды из финансово-банковской системы, и чтобы не вышло так, что под прикрытием сегодняшних разговоров о европейской интеграции в Конституции многие предприятия в один прекрасный день исчезнут из собственности государства», – пояснил позицию парламентской фракции социалистов Батрынча. Однако, несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.

Власти против бесплатных учебников

Демократы и их сателлиты отказались включить в повестку дня законопроект о внесении поправки в Кодекс об образовании о бесплатных учебниках в школах. С этой инициативой выступили депутаты ПСРМ, которые ранее через Конституционный суд добились того, чтобы во всех школах страны за аренду учебников не взималась плата.

«Уважаемые коллеги, мы возвращаемся снова и снова к этому проекту. Речь идет о введении нормы в Кодекс об образовании о бесплатных учебниках для всех классов общеобразовательных школ. В феврале 2016 года после обращения нашей фракции Конституционный суд принял решение о неконституционности статьи о взимании денег за аренду учебников для учащихся школ. Был разработан соответствующий законопроект, у которого есть положительный отчет профильной комиссии. Уже не единожды откладывали внесение этого вопроса в повестку дня. Срок полномочий нынешнего парламента подходит к концу, давайте сегодня внесем и проголосуем, тем более, что есть решение КС, которое нас к этому обязывает», – тщетно пытался достучаться до коллег из правящего большинства депутат Партии социалистов Владимир Односталко.

Прослушка депутатов

Органы власти совместно с иностранными силами осуществляют слежку за оппозицией. Об этом на заседании парламента заявил депутат ПСРМ Григорий Новак, который от имени фракции Партии социалистов потребовал проведения слушаний в парламенте по этому поводу.

«Пока вы играете в комиссию Козловского и многое другое, вы не замечаете, что происходит в государственных учреждениях, где граждане других государств оборудовали свои кабинеты, установили технику без соответствующего контроля надлежащих органов, ответственных за безопасность в государстве. Они руководят, вызывают с отчетами и дают указания сотрудникам, которые трудоустроены официально. Не понимаю, зачем нужна власть, если страной руководят извне», – возмущался депутат Новак.

По его словам, в парламент нужно вызвать премьера и представителей силовых органов, чтобы они объяснили, на каком основании представителям посольства США, делегации Европейского союза и Румынии выделили кабинеты в зданиях правовых институтов Молдовы.

«Я имею в виду Министерство внутренних дел и Генеральный инспекторат полиции, Национальный антикоррупционный центр, Службу по предупреждению отмывания денег, Национальный банк и так далее. Приведу пример: в Генеральном инспекторате полиции есть помещение, в котором работает представитель посольства США. Это Катя Деканоидзе, которая установила бронированную дверь в своем кабинете. У меня есть и подтверждающее это фото. На днях туда подвезли и технику.

Складывается ощущение, что преследуется цель запугать неудобную оппозицию. По нашей информации, они уже давно прослушивают телефоны, в том числе многих в этом зале», – добавил он. По мнению Новака, государственные институты вместе с иностранными службами осуществляют слежку за оппозицией. В данной связи социалисты потребовали проведения слушаний с участием премьер-министра, главы НАЦ и других институтов государства. Новак также рассказал, что социалисты посетят вышеуказанные ведомства, чтобы выяснить, что происходит в этих учреждениях. Но и эту инициативу парламентское большинство не поддержало.

Наталья КИРКЭ.