Об этом говорил в ПАСЕ депутат парламента Молдовы Влад Батрынча

Депутат Партии социалистов подверг жесткой критике резолюцию ПАСЕ, поддерживающую легализацию однополых браков в странах Совета Европы и усыновление этими парами детей.

В своем выступлении Влад Батрынча отметил, что Совет Европы за последние десятилетия уже принял ряд резолюций, продвигающих права сексуальных меньшинств, однако авторам обсуждаемой резолюции этого мало: «Мы четко замечаем последовательность вещей: в июне этого года Совет Европы продвигает решение, благодаря которому забрать ребенка из семьи стало проще. Появилось положение о том, что интересы ребенка выше, чем органические интересы его семьи и родителей. Но ведь ребенок не в состоянии принять решение в своих интересах, а этого и не требуется, главное – забрать ребенка».

Кроме того, депутат указывает, что требования резолюции о содействии однополым бракам и признании их права на усыновление создадут во всех странах Совета Европы серьезные проблемы, связанные с конституционными положениями в этих государствах: «В моей стране, в Республике Молдова, Конституция четко говорит, что брак – это союз мужчины и женщины. И, соответственно, получается, что авторы данной резолюции говорят о том, что Конституцию надо изменить, ссылаясь при этом на решения Европейского суда по правам человека. Но ЕСПЧ никогда не говорил, что суверенное право страны менять Конституцию можно нарушить для того, чтобы учесть интересы какой-либо группы людей. Это суверенное право страны – иметь собственную Конституцию. В Молдове в сентябре прошел Всемирный конгресс семей, в нем приняли участие более 130 стран. Это ценности нашего народа и Конституции, и сегодня получается, что в Совете Европы наша страна попадает в очень деликатную ситуацию, потому что мы обязаны соблюдать нашу Конституцию».

В завершающей части своего выступления в ПАСЕ Влад Батрынча призвал защитить традиционную семью и озадачиться демографической ситуацией в Европе: «Мы считаем, что пора остановить это организованное наступление на институт традиционной семьи. Очень много уважаемых людей борются за демократию, и эти уважаемые люди были воспитаны матерью и отцом, рождены в любви, а впоследствии борются за демократию в Европе и во всем мире. Мы считаем, что институт семьи тоже нужно защищать. Мы видим демографическую ситуацию в Европе. Мы видим, что на двух взрослых людей есть всего один ребенок, – так говорит статистика. Мы считаем, что это надо остановить, иначе через 50 лет Европа может просто исчезнуть! А если будут сокращаться европейцы, то, вполне возможно, и Европа будет называться по-другому, потому что появятся другие правила, другие принципы и другие понятия».

Ольга Виеру