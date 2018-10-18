На прошедшей неделе заседание парламента в знак протеста покинули социалисты

Причина столь радикальных действий парламентариев ПСРМ – инициатива демократов о внесении в Конституцию статьи о евроинтеграции страны. Социалисты требовали исключить этот пункт из повестки дня, доходчиво и логично обосновав свою позицию.

За интересы всего народа

Социалисты неоднократно и раньше критиковали требование ДПМ включить курс на евроинтеграцию в Конституцию и предупреждали, что не поддержат этот проект. Игорь Додон также уже заявлял, что, даже если закон будет принят, он не будет подписан президентом.

На прошедшем заседании депутат ПСРМ Василий Боля призывал коллег не усугублять и без того непростую ситуацию. Он утверждал, что внесение понятия «евроинтеграция» в Основной закон противоречит фундаментальным принципам Конституции, а в стране, где общество и без того расколото, это может иметь нежелательные последствия.

«Мы считаем, что Конституция – это высший закон страны, который должен отражать интересы всего народа, а не той или иной партии или тех или иных политиков. Подобные вопросы нужно обсуждать с народом, что не было сделано. В данной связи мы просим исключить этот проект из повестки», – сказал депутат.

Евроинтеграция без ЕС

По спорному вопросу выступил и депутат Влад Батрынча, который резонно напомнил коллегам, что европейцы уже давно открыто говорят о том, что расширяться границы ЕС не будут. Молдове членство в ЕС не светит. Мало того, их чиновники неоднократно называли Молдову захваченным государством, а буквально на днях жестко говорили о неудовлетворительной ситуации в юстиции и не только. Так куда же тянут страну демократы? После 9 лет правления может стоит спросить у граждан, хотят ли они, чтобы курс на евроинтеграцию был вписан в Конституцию страны.

«Вам следовало бы выйти на референдум. Это было бы честно, чтобы вы спросили граждан. Тем более, что Конституция четко предусматривает, что проблемы национального интереса решаются гражданами на референдуме. Иногда мне кажется, что вы живете в каком-то параллельном мире. Почему вы не спросите граждан? Этот проект предложили 40 депутатов. Почему решение не должно приниматься всем народом, чтобы оно было действительно правдивым даже для тех, кто не верит в центральную власть?» – справедливо поинтересовался Батрынча.

Спикер парламента Андриан Канду не мог оставить без внимания вопрос коллеги-социалиста, и в ответной реплике, позволив себе некорректное обращение, выдал тираду… в адрес президента.

Депутат-социалист отбил атаку на главу государства и вернул спикера к обсуждаемой теме: «Вы должны были ответить на вопрос – почему не референдум? А вы начали атаковать президента, которого тут нет. И что вы этим показали? Ваше отношение к президенту, избранному народом, и ко всему народу».

В конце концов Канду все же ответил, что депутаты являются представителями народа в парламенте, а потому в этой ситуации проведение референдума он считает нецелесообразным. Однако Батрынча настоял на том, что этот вопрос представляет собой национальный интерес и должен был быть вынесен на референдум. Кроме того, социалист отметил что, если предложенные демократами поправки будут внесены и вступят в силу, это будет означать, что все, кто разделяют другие ценности, могут быть привлечены к ответственности, а это значит, что более половины граждан страны могут быть объявленными вне закона.

Депутатские торги

Торг в молдавском парламенте – дело привычное. А главные специалисты в этом деле – либералы. Они уже пообещали поддержать внесение курса на евроинтеграцию в Конституцию, если демократы проголосуют за переименование государственного языка в Основном законе с молдавского на румынский.

Свое мнение по этому поводу высказал депутат ПСРМ Григорий Новак, который указал на невозможность включения этого вопроса в повестку дня.

«Мы уже много раз говорили о том, насколько уместно в сложившейся ситуации менять Конституцию. Но я хочу поговорить о юридической стороне вопроса. У этого проекта нет ни отчета юридической комиссии, ни заключений всех необходимых комиссий. Слишком рано говорить о возможности включения в повестку этой инициативы, это просто бессмысленно», – пояснил депутат.

Эту инициативу либералов поддержали и либерал-демократы, впрочем, она даже не была поставлена на голосование.

Хорошо продуманный сговор

На прошедшем заседании парламента наконец-то обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг «кражи века». Депутат-социалист Владимир Головатюк, в 90-е годы работавший в руководстве Нацбанка, в своем выступлении доказал, что те, кто украл миллиард, изначально решили переложить возврат денег на граждан Молдовы. Правительство еще до выдачи кредитов задумало перевести их в государственный долг, чтобы снять ответственность с тех, кто эти кредиты брал.

По словам Готоватюка, 13 ноября 2014 года правительство Лянкэ приняло решение о предоставлении государственной гарантии на кредиты Нацбанка в 9 млрд 400 миллионов. Это было за 2 недели до фактического вывода денег. Этого оказалось недостаточно. Через 4 месяца, 30 марта, правительство Габурича приняло решение о выдаче госгарантии еще на 5 млрд. Итого, было выдано госгарантий на сумму 14 млрд 400 миллионов. Фактически выдано было кредитов на сумму 14 млрд 100 млн.

«До 3 октября 2016 года было погашено, именно погашено, а не возвращено, из выданного кредита 800 млн. 3 октября непогашенную сумму долга перевели в государственные ценные бумаги и отнесли на государственный долг. Минфин имитировал ценные бумаги на сумму 13 млрд 100 миллионов. С тех пор по настоящее время было возвращено еще 400 миллионов. Таким образом, из 14 млрд 100 миллионов было погашено 1 млрд 200 млн. Остальное висит на государственном долге.

Обратите внимание, не возвращено, а погашено. За счет возврата и за счет ответственных виновных лиц из выданных кредитов было возвращено 0. Мы о разных кредитах говорим. Мы не говорим о кредитах, которые были выданы в 2006, 2007, 2008, 2010 и 2011. Мы говорим о кредитах, которые были выданы 25 ноября и 26 ноября «Banca Sociala» 5 компаниям на сумму 13,5 миллиарда. Это тогда было 900 000 000 долларов. Вот это – кража миллиарда. И из этой суммы ничего не возвращено», – подчеркнул Владимир Головатюк.

Он также отметил, что все вышесказанное изначально было хорошо продуманной схемой. Не только для выдачи, осуществления ухода этих денег, но и для прикрытия.

«Уже тогда планировалось перевести стрелки – возвращать эти деньги должны другие. Ответственность за возврат перевести на других. 5 лет назад это было невозможно. Но в конце сентября 14-го года были изменены многие законы под ответственность правительства. В том числе Закон о государственном долге и госгарантиях. Где, в случае невозврата кредита под госгарантию, эта сумма долга переходит на госдолг. Госдолг в 2008 году был 4 млрд. Сейчас – более 22 млрд. Возвращает эти деньги бюджет. То есть население и бизнес. Остаток непогашенного долга –13 млрд, а возвращать из госбюджета будут более 20 млрд. Это огромные деньги, которые в бюджет даст бизнес и население. Это деньги, которые не получит социальная сфера, деньги, которые не пойдут на увеличение зарплат и пенсий, но так было предусмотрено – перевести стрелки на других», – заявил Владимир Головатюк.

В завершении выступления Владимир Головатюк отметил, что демократы, настаивающие на введении в Конституцию Молдовы евроинтеграционного курса, красиво говорят о развитии, о сильном государстве. Но сильное государство – это не то, что нужно нынешней власти.

«Вам не нужно государство, которое опирается на сильные госкорпорации. Вам нужно слабое государство, а сильными чтобы были вы и ваша власть. И эта власть должна опираться, и она опирается, на сильные, но подконтрольные частные банки, на сильные, но подконтрольные частные компании. В августе 2013 года из-под госконтроля был выведен «Banca De Economii» и практически похоронен государственный банк. Сегодня – государственная авиакомпания. Кто следующий? Железная дорога? Молдтелеком? Грустно. Но, к счастью, недолго еще осталось терпеть, недолго ждать», – подытожил Владимир Головатюк.

Ольга Виеру