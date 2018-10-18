Остановить разрушение, вернуть людей в страну

Жители городов и сел Молдовы активно и заинтересованно участвуют в митингах протеста, организуемых партией социалистов РМ.

Так, например, в столице на митинге с участием председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный, депутатов парламента, муниципальных советников, активистов ПСРМ и Молодой Гвардии, простых жителей Кишинева звучали слова негодования в адрес тех, кто упорно скрывает правду о краже миллиарда из госказны.

Власть с человеческим лицом

На митинге была представлена кандидатура ПСРМ по Кишиневскому одномандатному округу N23 для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года – председателя Территориальной организации ПСРМ Кишинева, члена Политисполкома ПСРМ, депутата парламента Олега Липского.

Выступающие на митинге выссказались категорически против действующих евроунионистских властей, результатом 9-летней деятельности которых стал массовый исход граждан из страны.

«Сегодня здесь собрались люди, которым небезразлична судьба Республики Молдова. От нас зависит, будет ли существовать наша страна, останется ли она на карте мира. Девять лет нынешние правители системно разрушали нашу страну, изгоняли людей. Нужно остановить это разрушение, нужно вернуть людей», – сказала председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный отметила, что ПСРМ приняла решение участвовать в парламентских выборах 2019 года и выдвинуть кандидатов по каждому одномандатному округу. В Кишиневе 11 округов, из которых 9 расположены в городе и еще два округа в пригородах.

Председатель ПСРМ подчеркнула, что представление кандидатур ПСРМ для участия в выборах еще не окончательное, их должен утвердить Республиканский совет, «мы должны пройти всю законную процедуру».

Зинаида Гречаный также обратила внимание на то, что у ПСРМ не будет независимых кандидатов, «все идут на выборы под знаком звездочки».

Председатель ПСРМ представила кандидатуру председателя городской организации ПСРМ, депутата Олега Липского.

«Олег Петрович Липский – один из старейшин, основателей ПСРМ, это наш коллега по партии и по парламентской фракции. Он настоящий борец, человек, который обошел всю Ботанику, он знает проблемы этого района и знает, как их решать. Уверена, что Олег Липский не подведет жителей своего округа», – сказала Зинаида Гречаный.

Олег Липский отметил, что он, как житель Ботаники, знает все проблемы этого района Кишинева. В решении многих из них он участвовал, и небезуспешно. В депутатские приемные дни он уже принял более 1300 человек с петициями.

«Власть должна быть с человеческим лицом, ее представители должны решать проблемы людей. Нынешняя же власть просто набивает карманы. Проблем много, мы о них знаем и будем их решать с вашей помощью, и наша страна будет процветать», – заверил митингующих Олег Липский.

Как объединить жителей?

На своей странице в соцсети председатель ПСРМ Зинаида Гречаный рассказала о том, что социалисты провели в Страшенах очередной митинг протеста против 9-летней политики властей.

На митинге был представлен кандидат по Страшенскому одномандатному округу №20, в который входят населенные пункты Страшенского и Оргеевского районов.

«Кандидатом стал председатель Территориальной организации ПСРМ Вячеслав Ангел. Уверена, что кандидат ПСРМ сможет объединить жителей округа для реализации позитивной программы преобразований и повышения уровня жизни граждан», – написала Зинаида Гречаный.

Плечом к плечу с командой ПСРМ

Лестными характеристиками с пользователями соцсетей поделилась председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, характеризуя Владимира Рошку, городского советника и члена Республиканского совета ПСРМ. Кандидатуру Владимира Рошки для участия в предстоящих выборах поддержали все жители округа. «Уверена, Владимир Рошка сможет добиться реализации позитивной программы развития для своего округа №33, тем более рядом с ним, плечом к плечу – команда ПСРМ. Партия социалистов – единственная сила, которая может сохранить нашу страну на карте мира и вернуть людям надежду на лучшее будущее. Отмечу, что все претенденты Партии социалистов будут участвовать в парламентских выборах 24 февраля 2019 года под символом ПСРМ – красной звездочкой», – написала Зинаида Гречаный.

Отстаивать интересы граждан

Еще один митинг протеста Партия социалистов РМ провела 13 октября в Ниспоренах, на котором был представлен кандидат ПСРМ от населенных пунктов Ниспоренского и Страшенского районов, входящих в Ниспоренский одномандатный округ №17, для участия в парламентских выборах. Им стал председатель Территориальной организации ПСРМ Павел Артамонов.

«Уверена, что Павел Артамонов сможет отстаивать интересы жителей Ниспоренского округа на парламентском уровне», – выразила уверенность на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Наталья Киркэ