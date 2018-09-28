В Душанбе во время саммита СНГ Игорь Додон встретился с Александром Лукашенко.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Также Игорь Додон и Александр Лукашенко с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между странами.

Собеседники дали высокую оценку прошедшему недавно в Беларуси Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе Президента Республики Молдова и под патронажем Президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко пригласил Игоря Додона посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. В свою очередь Президент Молдовы отметил, что его настоятелем является отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси.