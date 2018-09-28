70% россиянок не знают, что такое оргазм

До 80% пациенток клиник неврозов имеют сексуальные расстройства. При этом большинство гинекологов на приемах со своими пациентками эту тему по-прежнему не затрагивают. О том, чем это может закончиться и какими проблемами грозит сексуальная женская неудовлетворенность, эксперты говорили на общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

Гинекологи признаются: львиная доля пациенток приходит к ним на прием по поводу жалоб или беременности. Лишь 1–5% посещают женского врача с целью профилактики или по иному поводу. Например, почти никто не знает, что очень часто причиной сыпи на лице является дисбаланс половых гормонов, который элементарно лечится с помощью комплексных оральных контрацептивов (КОК).

Как отмечает доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им. Евдокимова Евгения Касян, средний возраст начала половой жизни у женщины в России — 16 лет, а средний возраст первых родов — 25. Поэтому врачи рассматривают женщин в возрасте от 16 до 45 с точки зрения: либо она планирует беременность, либо ей нужно предохраняться и защищаться от инфекций, передаваемых половым путем. Если она не хочет ни то, ни другое, ей по-хорошему надо выписать фолиевую кислоту, ибо это значит, что она планирует беременность. Ведь, по статистике Всемирной организации здравоохранения, 40% беременностей в мире незапланированные.

Как показало прошлогоднее исследование ВЦИОМ «Индекс женского здоровья», большинство наших женщин (60%) предпочитают барьерную контрацепцию (презерватив). Гораздо меньше респонденток (40%) доверяют контрацептивам, ибо многие по старинке боятся потолстеть (этот миф, связанный с КОК, врачи уже устали опровергать). Как рассказывает доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Мединститута РУДН Ирина Шестакова, наши женщины почти не знают, что многие современные контрацептивы предохраняют от развития ряда онкопатологий, например рака яичников, кишечника, миоматозных узлов, лечат от кист, угревой сыпи. И вообще чаще всего эти лекарства гинекологи назначают с лечебной целью. В любом случае вопросы выбора контрацепции пациентки должны обсуждать с гинекологом, а не с подругами и не с Интернетом.

Профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова Анна Федорова уверена в том, что гинекологи должны обязательно интересоваться качеством сексуальной жизни женщины. Сексуальная функция не менее важна, чем репродуктивная, поэтому сегодня так много говорят о сексуальном здоровье. Последствия снижения полового влечения могут быть существенными — тяжелейшие неврозы, распавшиеся семьи. Если половая жизнь не сопровождается эмоциями, нет разрядки, то возможно развитие самых разных заболеваний, даже бесплодия. Ведь нередко бывает, что женщина годами от него лечится, а потом случайно выясняется, что с мужем она живет всего раз в пару месяцев.

По мировой статистике, только 30% женщин достигают оргазма в половом акте. Чаще всего российские пациентки жалуются на снижение полового влечения или т.н. оргазмическую дисфункцию (то есть невозможность испытывать оргазм). Но есть радостная новость — эта самая оргазмическая дисфункция в природе встречается очень редко. По данным профессора Федоровой, о ней можно говорить лишь тогда, когда отсутствие влечения женщина испытывает как минимум в течение шести месяцев и это связано не с одним партнером (что бывает чаще всего). Иными словами, чаще всего в такой ситуации женщине просто лучше поменять партнера.

Однако проблемы с либидо могут развиваться и по причине нарушения синтеза женских половых гормонов эстрогенов, которые, кстати, не будут работать, если в организме не хватает тестостерона, который отвечает за сексуальную мотивацию и фантазию. В этой ситуации тоже могут помочь КОК. Зависит сексуальная функция и от состояния микрофлоры, наличия половых инфекций. И даже от веса: согласно проведенным исследованиям, женщина, похудевшая на 10 килограммов, начинает испытывать более яркое сексуальное влечение.

Препараты для повышения полового влечения женщины пока еще только создаются (хотя в Америке один уже зарегистрирован, а в России и Европе идут клинические исследования других).

Тем временем в мире спорят: вредно ли воздержание для женщины? Анна Федорова отмечает, что оно вредно лишь в том случае, если женщина чувствует потребность в сексе. Но многие умеют сублимировать свои желания в другие формы деятельности — и делают это весьма успешно. Понятия нормы полового влечения, как порешили эксперты, не существует. Сексуальность у каждого своя, и каждый имеет право не иметь влечения. И вправе заниматься сексом по желанию, а не по расписанию.

Екатерина ПИЧУГИНА.