Но бой против Джошуа — лучший в его карьере

В Лондоне на «Уэмбли» прошел вечер бокса, в главном поединке которого сошлись 28-летний Энтони Джошуа и 39-летний Александр Поветкин. Увы, Русский Витязь не смог справиться с чемпионом мира: британец победил нокаутом в седьмом раунде и сохранил титулы по версиям WBA Super, WBO и IBF.

Поветкин начал бой гораздо активнее своего соперника. Как и ожидалось, Русский Витязь старался сократить дистанцию и попасть мощным левым хуком. И в дебюте поединка у него это довольно неплохо получалось.

Джошуа мало атаковал, выбрасывал много джебов и первое время привыкал к оппоненту. Наш боксер продолжал действовать в прежнем стиле, но вскоре начал много промахиваться, а вот британец адаптировался к манере ведения боя российского претендента.

В итоге все решил один эпизод: в седьмом раунде Джошуа мощным ударом потряс Поветкина, после чего нокаутировал. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать триумф Энтони, в активе которого теперь 22 победы в 22 боях. 21 из них одержана досрочно.

По мнению российского бойца смешанных единоборств, 2-кратного чемпиона мира по боевому самбо, пришедшего в этот вид как раз из бокса, Дениса Гольцова, бой получился очень зрелищным и интересным, но преимущество Энтони Джошуа было неоспоримо.

— Я, с одной стороны, за Сашу болел, но все прекрасно всё понимали. Тут ни для кого новостью не стало, что их уровень с Джошуа совершенно разный. Очень хорошо, что он продержался до седьмого раунда, показал неплохой бокс. А в первой трехминутке так вообще удивил всех, почти отправив соперника в нокдаун. Там очень было близко к нему, хорошо британца зацепил. Поветкин показал свой максимум, но Джошуа просто величина на сегодняшний день. Я думаю, что в следующем запланированном бою против Фьюри либо Уайлдера англичанин покажет и докажет, что он лучший.

Саше не хватило только скорости. Тут Джошуа, кстати, показал всем, что он не простой тяжеловес, а очень быстрый боксер, скоростной, готовый работать как с ближней, так и с дальней дистанции. Он очень разносторонний, мягкий и аккуратный. Тут тяжело сказать, чего Поветкину не хватило, англичанин умеет все. Но из предыдущих боев Александра это лучший бой.

— Карьера Александра Поветкина движется к своему закату?

— Боюсь, что да. Его пик прошел, он не молод. Ему будет крайне тяжело вернуть былую форму и составить конкуренцию молодым боксерам.

Ицхак ОППЕНГЕЙМ, Савва ТИМОФЕЕВ.