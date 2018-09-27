Председатель ПСРМ выступила с трибуны Второго Евразийского женского форума

Председатель Партии социалистов выступила с трибуны форума, который 20-21 сентября проходил в Санкт-Петербурге.

Председатель Партии социалистов выступила с трибуны форума, который 20-21 сентября проходил в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что, несмотря на существующие зачастую стереотипы в отношении женщин, чье место якобы только у плиты, в современных условиях технического прогресса и равных возможностей в области образования, женщины в Молдове достаточно успешно могут добиваться успеха в профессиональной деятельности.

Профессионалы не делятся по половому признаку

«И в этом смысле я не делю профессионалов на женщин или мужчин», – заметила Зинаида Гречаный, которая была единственным премьер-министром-женщиной в истории независимой Молдовы, а сегодня возглавляет крупнейшую партию в республике.

В то же время, политик привлекла внимание к несколько одностороннему пониманию равноправия мужчин и женщин, которое превалирует в последнее время.

«Я убеждена, что 2 ключевых процесса должны идти параллельно – создание условий для реализации возможностей женщин и поддержка традиционной семьи. Только при этих условиях мы сможем говорить о гармоничном развитии общества в условиях глобального мира. Мы должны помнить, что стабильность общества базируется на полноценной традиционной семье», – сказала председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный подчеркнула огромное значение законодательного обеспечения возможностей для реализации потенциала женщин. Она отметила, что Республика Молдова – единственная страна на пространстве СНГ, которая приняла законодательную норму о 40-процентном представительстве женщин в парламентских списках политических партий. Предусмотрены механизмы, поощряющие выдвижение женщин кандидатами по одномандатным округам.

Зинаида Гречаный отметила, что обеспечение реальных механизмов для реализации прав граждан, гармоничного развития общества – это непрерывный процесс и цель сама в себе, требующая политической воли власти, открытости всех структур государства и экономики.

«Международные договоры и национальное законодательство гарантируют равные права для женщин и мужчин в Молдове. Первым шагом в этой области стало принятие закона о равенстве возможностей для женщин и мужчин, утвержденного в 2007 году. В апреле 2016 года парламент внес изменения в несколько законов, которые также были направлены на обеспечение гендерного равенства в общественном и экономическом пространстве и др.

По данным международной неправительственной организации UN Women, на первое января 2017 года Молдова находилась на 79-м месте в мировом рейтинге представительства женщин в политике и госструктурах, 22,8% женщин представлены в парламенте Молдовы и 22,2% – в правительстве.

Доля женщин среди служащих в центральных государственных органах экономического профиля в 2014 году составляла лишь 6%; женщины втрое реже, чем мужчины, возглавляют предприятия или организации», – подчеркнула председатель ПСРМ.

«Следующая проблема – отсутствие правовых положений и государственной политики в отношении равной оплаты за равный труд равной ценности. Доля среднего ежемесячного дохода женщин по отношению к мужчинам составляет менее 80%.

Несмотря на то, что 52% населения Молдовы составляют женщины, в доле граждан с высшим образованием 60% – это женщины, тем не менее женщины составляют лишь порядка 40% рынка труда», – сказала в заключение речи Зинаида Гречаный.

Женщина в современном мире

Зинаида Гречаный во время работы Евразийского женского форума ответила на вопросы журналиста Александра Веккера.

«Женщина играет огромную роль в развитии современного мира. Это очень важно для любого общества, для нашего государства тоже. И какие бы стратегии не принимались, главное, чтобы эти стратегии реализовывались, чтобы законодательство, которое принималось, работало. Все должны помогать женщинам, чтобы они оставались в своих родных семьях, в своих странах. Сегодня очень много говорят о роли беженцев, что они помогают развитию других стран. А почему бы мировым державам, развитым державам не помогать, чтобы эти женщины-беженки оставались в своей стране, и тогда пользы будет намного больше всем.

Молдова – маленькая страна, население – всего 3 миллиона. У нас в регионе есть автономия – Гагаузия, и руководит этой автономией тоже женщина, которая в 2015 году выиграла у двенадцати мужчин. Это говорит о том, что доверие к женщинам растет. Потому что женщины более человечны, иногда более разумно поступают. Говорят, что женщины более эмоциональны, но женщины чувствуют, пропускают через себя все, что делают.

Молдова, будучи маленькой страной, находится между двумя экономическими блоками – Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Молдова была бы хорошим примером для производственной кооперации. Создавать совместные предприятия и экспортировать от Тихого океана до Северного Ледовитого океана. К сожалению, последнее время Молдова, взяв курс на евроинтеграцию, потеряла своих стратегических партнеров: Беларусь, Российскую Федерацию, азиатские страны.

Я состою и в парламентской делегации Молдовы в СНГ, мы часто встречаемся и обсуждаем экономические и социальные вопросы. Вчера мы говорили с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Решили, что такая кооперация и в области здравоохранения возможна. У нас прекрасный медицинский институт, который готовит хорошие кадры, причем, и для зарубежных стран», – отметила лидер ПСРМ Зинаида Гречаный.

Ольга Виеру