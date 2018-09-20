Всему виной отзывчивость сильного пола

Изнасилование мужчины женщиной всерьез у нас не воспринимают, потому что не представляют, как это происходит. Воображая жертву мужского пола, плененную стаей возбужденных амазонок, мужчины в расцвете сил ей только завидуют. Женщинам же кажется, что мужчину невозможно «взять силой» чисто физиологически. Увы, изнасилования мужчин сегодня встречаются намного чаще, чем кажется. И их последствия зачастую оказываются очень печальны.

Джентльмены думают членом

Мужчина, жалующийся на то, что изнасилован женщиной, выглядит нелепым хвастуном или трусом, пытающимся спихнуть на слабый пол ответственность за собственную невоздержанность. Зная об этом, сильный пол о подобных инцидентах не рассказывает практически никогда. Пострадавшие от женской похоти мужчины едва ли когда-нибудь поддержат флешмоб вроде «Не могу не сказать».

Однако, если верить специалистам, изнасилования мужчин женщинами происходят вовсе не так редко, как нам кажется. Лишь в кабинете психолога представитель сильного пола способен рассказать о навязанной ему чужой воле и использовании для этого особенностей мужской физиологии. А поскольку дамы-насильницы добиваются своего, не нанося жертве телесных повреждений, многим будет понятнее термин «совращение».

— Мужская физиология при хорошем здоровье очень отзывчива, — говорит сексолог Никита Сидорский. — Но физиологическая эрекция у мужчины — далеко не всегда признак согласия на интимное сближение! Особенно это касается молодых здоровых мужчин, которые могут испытывать эрекцию не только в состоянии полового возбуждения (от увиденного, услышанного, от собственных мыслей, воспоминаний и пр.), но и в состоянии сильного стресса. Само по себе наличие эрекции — не показатель того, что мужчина желает полового контакта именно с присутствующей рядом дамой. Потенциальная жертва может показать это своим поведением, не проявляя интереса к сближению. Может сказать об этом словами. Но оказывать женщине активное физическое сопротивление в интимных обстоятельствах сложно. И если, несмотря на отсутствие инициативы со стороны мужчины и даже его словесные отказы, женщина настаивает на половом контакте, мужчина оказывается заложником собственной эрекции.

Выходит, мужчина беззащитен перед изнасилованием не в меньшей степени, чем женщина. Только женщина не может оказать сопротивление, потому что она физически слабее. А здоровый мужчина — потому что основной инстинкт в нем сильнее, чем разум, и он не в силах рассудком остановить «безобразие». Но это никак не отменяет психологической травмы для того, кто вовлекается в половой контакт против своей осознанной воли.

Мы собрали истории, наглядно показывающие, при каких обстоятельствах это может случиться практически с каждым здоровым мужчиной (все имена изменены по просьбе тех, кто впервые поделился пережитым).

У 23-летнего Игоря была девушка, с которой он встречался уже полгода, но интима пока не случилось. Во-первых, у девушки, назовем ее Юля, были строгие родители, а во-вторых, он сам был воспитан так, что считал секс возможным только с будущей женой. А вот как раз в своем желании жениться на Юле он очень сильно сомневался.

Но в один из вечеров Юля приехала к нему с бутылкой коньяка, которую они распили за очень задушевным разговором. Юля жаловалась на родителей, на подруг, которые ее не понимают, да и сам Игорь тоже не всегда чуток к ней… А под конец расплакалась — и вдруг бросилась к нему в объятия, недвусмысленно хватая его за разные места.

— Мой пациент клянется, что вовсе не собирался вступать в близкие отношения с подругой — говорил, что она ему не слишком нравилась. Но девушка, будучи сама на взводе, интуитивно сумела завести партнера. Так или иначе, но на ее прикосновения организм Игоря отозвался помимо его воли. Как говорит Игорь, «сделал это за него».

— Часто здоровая мужская сущность не слушается человеческого разума своего обладателя, — рассказывает сексолог. — Мир «схлопывается» до здесь и сейчас. Женщины прекрасно осведомлены об этом свойстве мужской психики и нередко пытаются использовать в своих интересах. Иногда им это удается. Но подобный «захват силой» редко приносит счастье захватчице. С окончанием такого «левого» соития все возвращается на свое место вкупе с чувством вины. И даже если женщине, воспользовавшейся минутной слабостью мужчины, удается его заполучить, то, как правило, это очень шаткий союз.

Именно в такую ситуацию из-за своей мягкотелости попал Игорь. К произошедшему, по его словам, девушка отнеслась очень серьезно. После близости она сказала, что рада такому повороту событий, «внезапному порыву», и «раз уж так случилось, то надо быть честными и признаться во всем родителям». Игорь не нашелся что ответить: он очень боялся Юлиного отца и понимал, что теперь дороги назад у него нет. Юля и Игорь поженились, но только в кабинете сексолога Игорь признается, что не любит жену.

Ошибочка вышла!

По мнению сексологов, изнасилование мужчины может произойти, когда у мужчины очень здоровая физиология, а у женщины очень нездоровая психология. Если двое таких сошлись в провоцирующих условиях, то с ними может произойти то же, что с героями наших историй.

— Я знал, что нравлюсь однокурснице Ане, — делится 19-летний Андрей. — Она красивая, бойкая, с юмором, только не в моем вкусе. Я встречался с другой девушкой из нашей группы, Леной. Аня как-то спросила, зачем мне эта «серая мышь». Я ответил, что влюблен. После сессии мы поехали в дом отдыха всей группой, Лена жила в номере с подружкой, я с другом. Аня делила номер еще с одной нашей сокурсницей.

Андрей рассказывает, что в первый вечер одногруппники закатили вечеринку, но они с Леной решили побыть наедине. Долго гуляли на природе, нацеловались «до посинения», а потом Андрей проводил девушку в номер. Отношения у них пока были платонические, хотя, судя по всему, окончательное сближение было не за горами.

— Я тоже пошел спать, хотя по пути в номер встретил наших ребят, у них все еще было только в разгаре. Моего соседа тоже не было в комнате, он был со всеми. Я лег и уснул, весь в мыслях о Лене. А проснулся от того, что ко мне под одеялом прижимается нежно женское тело и меня целуют в губы. Верите или нет, но спросонок я решил, что это Лена пришла… Мы как раз это обсуждали, пока гуляли. В общем, мое тело начало выполнять свой мужской долг… И только в процессе я понял, что это Аня!

После случившегося он сказал девушке, что не хотел того, что произошло, просто так вышло.

— Сначала Аня разозлилась, стала говорить, что я сначала воспользовался ею, а теперь иду на попятный. Угрожала, что расскажет обо всем Лене. Потом расплакалась, стала спрашивать, почему она не понравилась мне в постели. Я растерялся и ответил, что понравилась, просто я люблю другую. А она заявила, что если бы я любил другую, то не смог бы переспать с ней. Мне стыдно было спорить с ней и доказывать, что это она сама на меня набросилась.

У психолога Андрей оказался с вопросом, навеянным словами Ани: может ли быть такое, что он любит одну девушку, но при этом переспал с другой и даже, если честно, получил удовольствие? Психолог успокоил его тем, что с мужчинами, особенно молодыми, такое происходит сплошь и рядом. Если близость с данной особой была не осознанным решением молодого человека, а провокацией (его застали врасплох и воспользовались его «мужской отзывчивостью»), это можно считать изнасилованием. Не в уголовном смысле, конечно, но в психологическом точно.

После этого Андрей твердо сказал Ане, которая делала все возможное, чтобы остаться с ним наедине и «закрепить успех», что никакого повторения, а уж тем более отношений между ними быть не может. Даже если она расскажет о случившемся Лене и та не простит измены. Такая решимость охладила пыл девушки, и она оставила Андрея в покое.

Если женщина хочет…

Другой расхожий стереотип современных дам: чтобы быть желанной, интересной и сексапильной в глазах мужчин, женщина всегда должна хотеть секса. Не серьезных отношений, а именно чистой физиологии, легкого, необременительного соития.

Валентину 42, он счастливо женат, имеет двоих детей. Изменять своей любимой жене он вовсе не собирался, но так вышло. Это происшествие не дает неверному поневоле мужу покоя. С одной стороны, он считает, что ему не в чем себя винить. Но с другой — чувство вины его беспрестанно гложет: он допустил возникновение обстоятельств, при которых в его частное пространство вторглись посторонние женщины и нарушили в нем гармонию.

— Это было на курсах повышения квалификации, — рассказывает Валентин. — Поздно вечером в мой номер постучались две подвыпившие девушки из другого города, днем мы рядом сидели на семинаре и перекинулись парой слов. Молодые совсем девчонки, лет 20 с небольшим. Они принесли с собой вина и сказали, что у них у каждой в номере по соседке и там они мешают, а я один и они просят разрешения у меня посидеть. Конечно, я их пустил. Мы поболтали, выпили вина. Потом они включили музыку, придумали какой-то конкурс на лучший стриптиз, меня назначили судьей и стали танцевать, раздеваясь. Девушки были красивые, сексуальные, но мне было неловко, и я уже собирался сворачивать вечеринку. Но тут одна из них, уже оставшаяся в одних трусиках, вдруг толкнула меня на диван и полезла в штаны. Другая стала тереться грудью о мое лицо. Я сказал им, чтобы они прекратили, что я ничего не хочу… Но мое мужское достоинство подвело меня — в том смысле что наглядно сказало им совсем другое. Девушки указали мне на это и заявили: «А вот ОН нас хочет! Расслабься, давай просто хорошо проведем вечер, ведь мы все этого хотим! А завтра утром ты нас не знаешь, а мы тебя!»

Ответа девушки не ждали, продолжив свои упражнения, которые увенчались успехом.

— Странное ощущение, — делится Валентин, — я был бессилен перед их физическим очарованием, поскольку мое тело откликалось на него помимо моей воли. Но когда все закончилось, я испытал к обеим искреннее отвращение. И не морализаторское, потому что они распущенные, а тоже чисто физиологическое. Утром обе они были противны мне как женщины. Но почему это спасительное чувство не пришло накануне вечером?!

По мнению специалистов, «постоянное хотение» женщиной секса — не что иное, как женские попытки достигнуть «полового равенства» с мужчинами. В ответ на то, что здоровое мужское естество механически реагирует на сексуальные раздражители, даже если разум его обладателя искренне возмущен, женщины пытаются разумом заставить себя постоянно хотеть «механических раздражителей», забывая, что это противоестественно.

— То, что «всегда хотящая» женщина якобы возбуждает мужчин, заблуждение, — уверяет сексолог. — Вернее, это так, но только ситуативно, физиологически. По большому счету нормальный мужчина не захочет надолго связываться с такой женщиной. По той простой причине, что это противоречит древнему закону «войны полов», согласно которому мужчина — охотник, а женщина — добыча, а не наоборот. Обратная ситуация унижает мужское достоинство, даже если мужчина пытается это скрыть. Роль жертвы, в какой бы форме это ни происходило, противна мужскому самовосприятию.

На вопрос, что же делать потенциальным жертвам «женщин-насильниц», сексолог цитирует Онегина: «Учитесь властвовать собою!»

— Если женщина в ситуации возможного насилия чаще всего не имеет физической возможности спастись бегством, то мужчина имеет ее почти всегда (я не беру экстремальных ситуаций со связыванием и опаиванием препаратами для поддержания многочасовой эрекции, на практике они крайне редки). А в описанных нашими героями ситуациях может оказаться каждый мужчина, поэтому стоит включать рассудок заранее, чтобы избежать обстоятельств, при которых другого выхода, кроме как отбиваться от женщины кулаками, у вас не остается. Если в ваши планы не входит сближение с данной особой, не позволяйте себе оказываться с ней наедине в условиях, где оно возможно.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ