Эксперт по лжи проанализировал интервью «отравителей» Скрипалей

13 сентября подозреваемые по делу Скрипалей рассказали, что на самом деле не являются сотрудниками ГРУ, что произошла чудовищная ошибка, из-за которой они сильно пострадали. Пояснили, что в Солсбери они поехали посмотреть достопримечательности — друзья посоветовали, отравляющих веществ при себе не имели, про Скрипалей слыхом не слыхивали. В МИД Британии не поверили словам Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон по-прежнему считает россиян офицерами ГРУ. Мы связались с экспертом по распознаванию лжи, профайлером Ильей Анищенко, который посекундно разобрал поведение мужчин во время интервью.

— Во-первых, заметно, что видео хорошо смонтировано. Поэтому какие-то моменты лжи главных героев сложно определить, — говорит Илья Анищенко. — Непонятно, подозреваемый сразу отвечает на вопрос или это монтаж? Скорее всего, интервью снимали не одним дублем, а тщательно все готовили. Вырезали много.

— Вы сразу заметили монтаж?

— По моему мнению, монтаж очевиден. В некоторых моментах заметно, что журналист задает вопрос на одну камеру, а собеседники отвечают на другую. Поэтому есть ли временное пространство между некоторыми вопросами и ответами — сложно определить. Из-за этого невозможно уловить реакцию мужчин на вопрос. Например, я не увидел их реакции на самый главный вопрос: «Вы работаете в ГРУ?» В этот момент показывали журналиста, а не мужчин. Далее один из собеседников задал журналисту встречный вопрос. Вопрос на вопрос обычно является одним из признаков лжи. Очень хитро составлены все ответы, у меня нет однозначного мнения по этим ребятам.

— Думаете, Петрова и Боширова подготовили к интервью?

— Возможно. На мой взгляд, смонтирован ответ на вопрос про «Новичок». Слишком уж резкий переход между вопросом и ответом. Обратите внимание, после вопроса: «Был ли у вас «Новичок»?» — длинная пауза, затем камеру направляют на подозреваемых. Похоже, отвечают они не с первого дубля.

— Петров и Боширов относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации?

— Это первое, что бросается в глаза. Именно три вопроса, связанные с их личной жизнью, вызвали у мужчин сильную реакцию. Петров напрягся, когда говорили про двухместную кровать в их гостиничном номере. В какой-то момент он даже привстал, облокотился намного на стол, потом снова сел — это признак стресса. У него появилась испарина над левым виском, он начал сильно дышать, облизывал губы, что говорит о невероятном волнении. Пожалуй, история с кроватью стала самым стрессовым моментом для них.

— Еще какие моменты их волновали?

— Когда они говорили, что после этой шумихи пострадали люди из числа их клиентов. Тогда один из собеседников провел рукой по взмокшему лбу. Вот этот момент с клиентами их сильно беспокоил.

— Что вам показалось странным?

— Меня смутило, что они не ответили прямо на вопрос: «Что вы делали в Солсбери?» Они просто ушли от ответа: «Друзья посоветовали посетить». Дальше они довольно правдоподобно рассказывали про снегопад, про свою прогулку. А вот просьбу показать фотографии оттуда проигнорировали. Вообще никак не отреагировали на этот вопрос. Странно.

— Про флакон «Nina Ricci» что можете сказать?

— Судя по реакции на вопрос, флакон у них был. В этот момент они тоже прилично напряглись.

— Так кто они — офицеры ГРУ или туристы-геи?

— Однозначной позиции на их счет у меня нет. Сотрудники ГРУ и люди нетрадиционной сексуальной ориентации будут выглядеть одинаково неубедительными. Видно, что Петров и Боширов что-то скрывают. Но с чем это связано — с их личной жизнью или с профессиональной, — сложно сказать.

«Флакон с духами

у них был»

После нашей беседы Илья Анищенко сделал посекундный комментарий записи интервью.

0.00–0.34:

«Журналист уточняет их имена. Они прямо отвечают, подтверждают свои ответы легкими кивками головы».

0.47:

«На лице Боширова появляется легкий гнев, когда он говорит, что после случившегося его «жизнь перевернулась». Это видно по слегка сдавленным и растянутым губам. Он складывает руки в замок, что является показателем стресса».

0.50:

«Что вы там делали?» — первый вопрос, на который они отвечают. «Ну, друзья нам давно советовали посетить этот прекрасный город». Такой уход от ответа говорит о том, что истинную причину их нахождения там они скрывают. А какие-то люди, возможно, друзья действительно советовали им посетить Солсбери.

Когда им задают вопрос: «Чем прекрасен город?», то мы слышим заученную фразу о соборе. Боширов ушел от прямого ответа. Произносит заранее заученные фразы — это выдает его взгляд — вниз и влево от себя».

1.26:

«Из их уст звучит описание собора. Видно, что они осведомлены о нем. Далее Петров уверенно рассказывает о целях своей поездки, детально описывает события, говорит про снегопад и подкрепляет слова жестикуляцией правой руки. Его версию детально подтверждает Боширов, рассказывает о перекрытии железной дороги и полиции, при этом он тоже активно жестикулирует. Этой информацией они просто забалтывают нас, уходят от сути подозрений и прямого ответа на вопрос. Затем они сначала хорошо рассказывают о длительности своей поездки, но потом Боширов опять начинает усиленно оправдываться, забалтывая нас тем, что Солсбери — туристический город, и это нормально — съездить туда на день.

Чистая правда есть в словах Петрова о том, что они приехали в Солсбери и пытались погулять, но снег нарушил их планы. В этот момент мужчина опять начинает подкреплять свои слова жестами правой руки. Боширов с легким гневом и недовольством подтверждает слова Петрова о снеге и подробно рассказывает о погодном коллапсе. Мужчины не врут, когда говорят, что вымокли по колено. Видна эмоция отвращения у Петрова на слове «жижа».

4.35:

«Правда то, что они действительно промокли и вернулись на вокзал, где пили кофе, потом уехали на первой электричке. Правда, что они третьего числа провели в Солсбери максимум час — эта часть рассказа подкрепляется их жестами.

Далее появился один подозрительный жест у Петрова. На словах «посетить эти…» у него дергается правое плечо, при этом он немного оговаривается, и дальше мы слышим: «Ну, по… посетить эти… достопримечательности».

Затем слышим опять правду о посещении собора и погоде. Петров говорит четко и подкрепляет свои слова жестом левой руки.

Мужчины детально описали, что делали фотографии, но вот никак не отреагировали на просьбу показать снимки. Когда журналист просит показать фотографии, у обоих отображается легкий страх на лице — это видно по напряжению их лиц и чуть более раскрытых глаз. Странно, ведь куртку сразу согласились показать, а вот фотографии не решились».

6.37:

«Видим искреннюю реакцию на вопрос про дом Скрипалей. Следует очень эмоциональное заявление Боширова о том, что он про них не знает и не слышал. По его интонации понятно, что он возмущен».

7.42:

«При ответе на вопрос о флаконе «Нина Риччи» они прямо не отрицали его наличие, заболтали журналиста другой информацией. «Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы», — так отвечает Боширов про флакон. Это косвенное отрицание. Боширов прямо не говорит, что флакона не было. На основе этого делаю вывод, что флакон был. И ложь Боширова в этом случае выдает его взгляд вниз и влево, который говорит о том, что он в этот момент контролирует свою речь, придумывает легенду. Хотя ему было бы проще сказать коротко и ясно: «Нет».

Далее журналист все-таки повторяет этот вопрос. Но мы уже не видим их невербальную реакцию при отрицательном ответе.

На следующий вопрос, про их взаимоотношения, они прямо тоже не ответили. Почему бы просто не сказать, что «мы друзья, партнеры по бизнесу, коллеги, знакомые»? Простой и четкий ответ. Понятно, что их что-то объединяет, но они этот момент скрывают».

10.05:

«Ответ Боширова про то, что он хочет «защиты попросить», мужчина подкрепляет эмоцией отвращения — явно вся эта ситуация ему очень не нравится.

Следующий их ответ про то, что «они растеряны и не знают, куда идти», — правда. Петров при этом поднимает плечи, что говорит о его растерянности в данной ситуации.

Далее видим у Петрова искренний гнев, когда он говорит, что они не читают, что про них пишут. Это явный сарказм. Все они о себе читают».

11.53:

«Видим явную ложь, когда они отвечают на вопрос, почему пришли на интервью именно к Маргарите Симоньян. Во-первых, они прямо не ответили на этот вопрос. Во-вторых, Петров говорит в 11.52, почему они пришли, но при этом слегка отдергивает голову назад и поджимает губы. При этом он первый раз начинает поглаживать стол и опять смотрит вниз и влево. Громкость голоса его понижается. Скорее всего, это было не их решение — прийти на интервью».

12.47:

«Идет очень интересная формулировка у Петрова про «излить душу» — это говорит о его очень сильном внутреннем подавленном состоянии. При этом Петров облизывает губы и глубоко дышит».

15.03:

«Далее идет их четкий, хотя и обобщенный ответ про то, что они являются предпринимателями. Но детально рассказывать они не желают, переживают за своих клиентов. И именно с этого момента начинают потеть. Петров вытирает лоб. Понятно, что они хотят скрыть свою деятельность, клиентов и партнеров».

15.53:

«Самая сложная для них тема связана с одноместной кроватью. Причем об этом их в лоб не спрашивали. Когда Боширов сам начал об этом рассказывать, Петров поменял позу и положил руку на стол впервые с начала интервью. При этом он сильно напрягается, смотрит прямо на Боширова, не отрывает от приятеля глаз. Видно по его грудной клетке, как он начинает глубоко дышать. На лбу появилась испарина. Начинает шевелить губами, облизывает губы, что говорит о стрессе именно на этой теме».

16.48:

«Скорее всего, они спали вместе на этой односпальной кровати. Зачем? Видно же, что деньги у них есть. Оправдание про экономию не выглядит убедительно».

18.19:

«Далее они говорят правду, что ездили в Швейцарию по бизнесу и отдыху. Подробности подкрепляются жестами, хоть и под столом. Жестикулирует сначала Петров. Затем к нему присоединяется Боширов, который тоже под столом начинает жестикулировать».

21.00:

«Хорошо звучит их ответ про то, что они не просто не знают, кто отравил Скрипалей, а действительно не думают об этом. И сразу переводят разговор на свои нынешние страхи. В конце они признаются, будто не понимают, что им дальше делать. Боширов в этот момент пожимает плечами, что говорит об искренности их слов».

Ирина БОБРОВА.