Глава государства принял участие в открытии XVII Республиканского этнокультурного фестиваля

По традиции в сентябре проводится этнокультурный фестиваль, объединяющий представителей нескольких десятков этносов, проживающих в Молдове. Об участии в этом мероприятии Игорь Додон рассказал на своей странице в соцсети.

По традиции в сентябре проводится этнокультурный фестиваль, объединяющий представителей нескольких десятков этносов, проживающих в Молдове. Об участии в этом мероприятии Игорь Додон рассказал на своей странице в соцсети.

«Республика Молдова – общий дом для всех проживающих здесь народов, и нам нечего делить.

Считаю, что мы должны сделать всё возможное, чтобы наша Молдова осталась навеки для наших детей и внуков. Также особо подчеркну важность сохранения русского языка как языка межнационального общения, поскольку одна треть жителей страны – русскоязычные», – написал Игорь Додон.

Президент также сообщил, что по многочисленным просьбам представителей этнокультурных организаций будет учреждена должность профильного советника, и в ближайшие недели будет подписан соответствующий указ.