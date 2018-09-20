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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Молдова – общий дом для всех проживающих здесь народов

Игорь Додон: Молдова – общий дом для всех проживающих здесь народов
20 сентября
11:06 2018
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Глава государства принял участие в открытии XVII Республиканского этнокультурного фестиваля

По традиции в сентябре проводится этнокультурный фестиваль, объединяющий  представителей нескольких десятков этносов, проживающих в Молдове. Об участии в этом мероприятии Игорь Додон рассказал на своей странице в соцсети.

По традиции в сентябре проводится этнокультурный фестиваль, объединяющий  представителей нескольких десятков этносов, проживающих в Молдове. Об участии в этом мероприятии Игорь Додон рассказал на своей странице в соцсети.

«Республика Молдова – общий дом для всех проживающих здесь народов, и нам нечего делить.

Считаю, что мы должны сделать всё возможное, чтобы наша Молдова осталась навеки для наших детей и внуков. Также особо подчеркну важность сохранения русского языка как языка межнационального общения, поскольку одна треть жителей страны – русскоязычные», – написал Игорь Додон.

Президент также сообщил, что по многочисленным просьбам представителей этнокультурных организаций будет учреждена должность профильного советника, и в ближайшие недели будет подписан соответствующий указ.

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