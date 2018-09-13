Итоги конкурса обескуражили почти всех

Бесконечные пинки Филиппа Киркорова в адрес, например, профессионального жюри на «Евровидении» за то, что оно-де превратило конкурс европесни в «шарашкину контору», совершенно не помешали расписному «борцу за справедливость», как и остальным членам жюри, вынести на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» кричащий о своей очевидной, если не сказать скандальной, ангажированности вердикт.

Даже самые лояльные люди прятали глаза, когда на табло в зале выстроилась финальная конфигурация. Дан Розин, кроме того что представитель России, ничем другим не выказал пока убедительного мотива на чемпионство. Миловидному, конечно, и не лишенному задатков юноше по большому счету еще петь и петь, расти и расти до победы даже в таком локальном, хотя и гордо именуемом «международным», соревновании. Зато два очевидных, хоть ты тресни, лидера и фаворита — многооктавная «поющая машина» Дарья Антонюк, тоже из России, и «певец-шаман» Геворг Арутюнян из Армении, лихо раскрашивавший свой пронзительный вокал красками и эмоциями, словно буйный импрессионист — полотно эпохи декаданса, были технично «слиты» в финальный день голосования и заняли утешительные второе и третье места. Закулисье бурлило, задавая вопросы. Действующие лица и исполнители пытались сохранять улыбчивые мины при плохонькой игре…

На этом фоне «прибежищем комедиантов» оставались звездные концерты, дарившие людям заряды бодрости и позитива, как и острые ощущения.

Еще было несколько трибьютов, когда одни звезды «каверовали» песни какой-то другой звезды — в знак почтения, признания, уважения: творческие вечера «А‑Студио», Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Ирины Аллегровой. У всех прошли юбилеи, и возник чудный повод устроить праздник.

Сегодня — подробно о концертных чертогах «императрицы» эстрады.

У Аллегровой даже те песни, которые многим кажутся серьезными, часто сводятся к плотским стонам и насмешкам над моногамностью. Остроумный исследователь росэстрады Игорь Яркевич назвал как-то этот местный эстрадный феномен «вечной тоской по оргазму». Но кто сказал, что стонать, тосковать и насмехаться очень просто? Возможно, те, кто попытался перепеть Аллегрову, с этим согласятся. Спойлер: со своими каверами почти все потерпели удручающее фиаско. Но несколько версий хитов Ирины Александровны все же можно отметить.

Слава: «Угонщица»

Недовольные брезгливо морщились: «Фу, как вульгарно!». Но все-таки для Славы это был отличный выбор, потому как хулиганская песня досталась хулиганке. Не факт, что у следующего вывода есть историческая и художественная ценность, но тем не менее: у Ирины Аллегровой, кажется, появилась своего рода преемница. С порочным блеском в глазах, интригующей хрипотцой в голосе и умением обходиться без тормозов. И «Угонщица», этот взволнованный рассказ об угоне «мальчишки сладкого», как раз бестормозная ситуация. Здесь нужно было отбросить все правила приличия, что Слава и сделала. Первый раз, когда записывала свой переполненный страстями кавер, второй, когда облачилась в цыганку. Отличный образ для этой песни.

А-Студио: «Привет, Андрей»

Маститый музыкальный коллектив с тридцатилетним стажем помимо всего прочего обладает удивительным умением перезагружать хиты. Достаточно вспомнить их кавер на пугачевскую «Так же, как все», которую они превратили в смачный гитарный боевик. В случае с песней Ирины Аллегровой они беспощадно утопили ненавязчивый текст в сладком и даже местами порочном хаусе. Тот самый момент, когда победа ритма над разумом выглядит как очень правильный ход. Отдельный реверанс от солистки Кэти Топурия, облачившейся в полупрозрачное платье, как это делала Аллегрова в далеком уже 2004‑м. Тоже было на что посмотреть и разогнать воображение.

Диана Арбенина: «Транзитный Пассажир»

Отчаянный поход рокерши в эстраду выглядит все более навязчивым. Вполне возможно, что у Дианы есть разумные мотивации, когда она сначала «грешила» с Лепсом, теперь развлекается с песней дуэтной подруги Лепса, но со стороны это выглядит несколько сомнительно с «идеологической» точки зрения. Впрочем, завышенные ожидания публики, весьма уместные в данном случае, певица опять оправдала. Она взяла переполненный сладкой истомой оригинал и будто засунула его в морозильную камеру. Там от песни отвалилось все лишнее, и в итоге ресторанный хит не грех исполнить в аристократическом салоне. И еще здесь есть захватывающее светское обстоятельство. Кажется, Диана впервые пела о мужчине как о предмете романтических воздыханий. То ли еще будет?

Лолита: «Над Пропастью Во Ржи»

После исполнения песни Лолита с ностальгической улыбкой рассказала, что во времена, когда она еще была незамужней женщиной, любила заглянуть в караоке и, махнув рюмку, спеть что-нибудь из репертуара Аллегровой. И вот натренировалась. Теперь она представила не караоке-версию, а нечто куда более любопытное. Лолита решительно выбросила из песни вокальную харизму оригинала. И вот вместо типично аллегровского «бабоньки, поем» здесь появилось то, что «бабоньки» спеть никогда не смогут. А именно: тонкие интонации и актерство в самом приличном смысле слова. Это был полет на планету Аллы Борисовны, причем с удачным приземлением.

Дима Билан: «Я Тебя Отвоюю»

Женская песня в мужском исполнении — весьма амбициозная затея, и, чтобы все получилось, нужен именно билановский размах. Добавьте к этому стихи Марины Цветаевой, и возникнет именно та ситуация, которая вдохновит артиста на то, чтобы расшибиться в лепешку. Примерно это Билан и сделал. Со стороны все выглядело так, будто певец хотел максимально все усложнить, и частью этого честолюбивого плана был катарсис на сцене. Но исполнил его Дима от души. Сам кавер получился чуть помпезнее, чем того требовал здравый смысл, но артистический подвиг все же впечатляет.

Поддержать главу аллегровского «клана» прибыла практически вся семья: дочь Лала с мужем Артемом, чемпионом мира по дзюдо, и внук Саша. Для светских хроникеров случился настоящий праздник души. После концерта мы попросили г‑жу Аллегрову поделиться ворческими впечатлениями, поскольку это, во-первых, интересно, а во-вторых: мало ли чего нам самим показалось? Может, мы просто злобствуем?..

— Ира, с ролью одного из столпов современной российской эстрады ты, конечно, свыклась еще с тех пор, когда в хит-параде «ЗД» впервые была признана «Певицей года» еще в 1990 году. Как ощущения от трибьютов на твои песни?

— Мне было безумно приятно, когда Дима Билан, прежде чем что-то делать, спросил, не буду ли я против, если он споет «Я тебя отвоюю». Я сказала, что не только не против, а буду просто счастлива. Это здорово, если молодые исполнители берут песни в свой репертуар и какая-то песня получает новую жизнь. Мне боялись показать, в какой электронной аранжировке «А‑Студио» делают «Привет, Андрей». А я говорю: вы что, с ума сошли, это же кайф! Я люблю все это, я обожаю рэп, R’n’B. Я довольно продвинутая бабушка. (Смеется.)

— Прибавилось ли осознания собственной монументальности от того, что все собрались исполнять твой репертуар?

— Я не живу в «звездном городке». Кто бы что ни пел, ни перепевал, для меня самое важное — реакция зрителей. Если им нравится, если они слушают, ходят на концерты, то я просто счастлива. Когда люди в финале концерта начали вставать, у меня ком в горле встал. Особое счастье, когда ты видишь понимание того, что я хочу сказать. Я одна из немногих, кто всегда очень привередливо ковыряется в текстах. Пока я не пойму, кто о чем поет, где адресат, для кого это, я не возьмусь за произведение.

— Старая школа…

— К сожалению, сейчас другое время. Хотя, возможно, это только к нашему сожалению, а молодые об этом, может, и не задумываются. Ну и ничего. Важно, чтобы все были живы, здоровы и счастливы. А как у кого что сложится, покажут жизнь и зрители.

— Ты лично принимала участие в отборе артистов для трибьюта?

— Конечно. Я, например, не сомневалась, что Филипп споет любую из песен по-киркоровски мощно и очень хорошо. Что он, собственно, и сделал. Поэтому ему было дано право выбора… Дианочка Арбенина! Для меня было такой неожиданностью, когда я подошла к ней за кулисами перед ее выходом, а она говорит: «Я так нервничаю! Я вас так уважаю!». Я говорю: «Жаль, что я не знала это раньше». А я думала, что они меня не замечают (смеется) — другая плеяда, другое поколение. И у нее было очень интересное прочтение «Транзитного пассажира». Кому-то понравилось, кому-то, возможно, не понравилось. Время покажет. Самое главное — есть о чем разговаривать, причем с творческой позиции. Это то, что мне всегда хочется. Не сплетни перетирать, а какие-то творческие вещи. В перерывах между своими выходами я бегала смотреть, кто как поет, как делает, мне это было безумно интересно. Много сюрпризов для меня. Очень понравились и «А‑Студио», и «Артик и Асти» («Фотография 9х12»). Сейчас целое попурри на мои песни сделали в диджейской версии. Я понимаю, что эти песни — уже эпоха. Гордость, на мой взгляд, не очень хорошее слово. Но я знаю, чем его заменить — удовлетворение! От того, что эта эпоха живет, что ее теперь осмысливают — по-другому, по-своему, что это интересно зрителям и молодым артистам. Я счастлива, что этим песням дала жизнь. Это мои детки.

— Детки все любимые?

— Любимые! Какие-то, возможно, не очень удачные были, но большинство удачных. Мне всегда говорили, что у меня один альбом пожирал другой, потому что другие-то выпускали — два-три хита на альбоме, и всё, чего напрягаться? А я только и слышу вокруг: «Ты не понимаешь свою значимость». Действительно, видимо, я это не до конца понимаю, и поэтому такие события, как сегодняшний вечер, меня не только радуют, но удивляют и дарят неожиданные, свежие эмоции.

— Как человек, не до конца осознающий свою значимость, хотела ли сама сделать какой-то кавер, трибьют?

— Мне очень хочется… Не знаю. Возможно. Я сейчас редко гастролирующая артистка. Делаю это для себя и в свое удовольствие… А еще у меня было желание записать целый альбом итальянских песен тех времен — 60‑х, 70‑х, даже 80‑х, когда был пик популярности итальянской эстрады, поп-музыки, диско. На этих песнях я, в общем-то, выросла. А потом именно Лалачка (дочь. — А.Г.) подсадила меня на Guns’n’Roses, Metallica, и я распробовала вкус глэм-рока. А внук потом подсадил на рэп и R’n’B, и теперь я просто обожаю эти стили…

Артур ГАСПАРЯН, Илья ЛЕГОСТАЕВ.