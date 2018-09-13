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Газета "Кишиневские новости"

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За государство, народ и историю Молдовы

За государство, народ и историю Молдовы
13 сентября
10:11 2018
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Владимир Миздренко выдвинут кандидатом ПСРМ по Рышканскому одномандатному округу

Партия социалистов РМ провела 9 сентября в городе Рышканы митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей по отношению к регионам нашей страны.

Партия социалистов РМ провела 9 сентября в городе Рышканы митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей по отношению к регионам нашей страны.

В акции приняли участие более тысячи человек. На митинге выступили Зинаида Гречаный, председатель ПСРМ, Влад Батрынча, исполнительный секретарь ПСРМ, депутаты Парламента РМ от фракции ПСРМ, примары и советники Рышканского района, а также представители 9 населенных пунктов Дрокиевского и 3 населенных пунктов Дондюшанского районов, которые также входят в Рышканский одномандатный округ.

Участники митинга отметили, что, несмотря на все заверения правительства, в стране углубляется экономический и социальный кризис.

На протяжении последних 9 лет власти осуществляли грабительскую политику в отношении регионов нашей страны. Продолжают закрываться предприятия. Трудоспособное население  покидает страну и отправляется на заработки в другие страны.

По-прежнему закрываются школы, детские сады, медицинские учреждения. В школах вместо истории нашей страны продолжается преподавание чуждой нам истории румын. Открыто действуют организации, выступающие за присоединение нашей страны к Румынии.

Вместо того чтобы стать открытой как для Запада, так и для Востока, власти страны строят новый «железный занавес» на восточном направлении.

Сегодня единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является Партия социалистов Республики Молдова.

Итогом митинга стало принятие Декларации. Жители Рышканского, Дрокиевского и Дондюшанского районов высказали поддержку президенту страны Игорю Додону, а также полное доверие пропрезидентской ПСРМ, выразили готовность и дальше поддерживать любые инициативы, так как социалисты всегда действуют в интересах народа Молдовы.

Участники митинга выдвинули и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Владимира Миздренко в качестве кандидата по Рышканскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

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