В минувшие выходные социалисты начали проведение митингов в районах страны

Партия социалистов РМ должна выиграть на предстоящих парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Об этом заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный в эфире программы «Access Direct» на телеканале НТВ-Молдова, говоря о политической ситуации в стране.

Партия социалистов РМ должна выиграть на предстоящих парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Об этом заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный в эфире программы «Access Direct» на телеканале НТВ-Молдова, говоря о политической ситуации в стране.

Люди на грани отчаяния

«На днях я была на севере республики, и там люди говорят, что они ждут следующих парламентских выборов. Если ситуация не изменится и не придет власть, которая будет защищать государство и народ, то люди будут по-прежнему массово уезжать из страны», – сказала Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ отметила, что люди находятся на грани, они отчаялись и больше не могут терпеть издевательство власти над собственным народом.

«Люди хотят стабильности дома. Они хотят видеть у власти политическую силу, которая обеспечила бы стабильность и экономическое развитие государства. Граждане больше не верят в проевропейские партии, которые управляются извне и целью которых является разделение страны. Народ хочет, чтобы в стране было промолдавское правление, а кто может этого добиться, если не Партия социалистов? Вот почему мы просто обязаны победить на следующих парламентских выборах!» – сказала руководитель ПСРМ.

Альтернатива социалистов

Зинаида Гречаный также раскритиковала демократов, выдающих обязанности правительства за достижения своей партии. «В эти выходные дни (8-9 сентября, ред) мы начнем митинги, акции протеста в территориях, в каждом избирательном округе под эгидой наших партийных территориальных организаций. Мы предложим гражданам альтернативу. Альтернатива, решение – это голосовать за Партию социалистов. На этих митингах мы попробуем провести опрос или, как это модно сейчас говорить, праймериз в территориях, чтобы увидеть среди наших сторонников кандидатов, которых могут поддержать на выборах», – сообщила Гречаный.

По ее словам, утвердить всех кандидатов в округах планируется до середины октября. Мероприятия будут проходить в каждом районе, после чего они будут организованы зонально – на севере, юге и в центре Молдовы.

«Возможно, в ноябре мы проведем серьезное мероприятие в центре столицы с участием всех наших сторонников и членов партии. Проведем общее собрание, пригласим всех кандидатов, представим партийный список», – добавила лидер ПСРМ.

«Предвыборные подарки» власти

Напомним, на прошедшей неделе ПСРМ вступила в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам. В преддверии парламентских выборов гражданам предстоит услышать немало красивых речей от правящей партии, которая намерена таким образом заручиться поддержкой избирателей при голосовании, однако, как показывает опыт, этим обещаниям не суждено будет сбыться. Так было и в 2014 году, когда правительство обязалось увеличить пенсии, однако на деле выплаты для 38 тысяч пенсионеров оказались ниже, чем были до этого. Лидер социалистов отметила: на реализацию многих обещаний власти в бюджете просто нет денег, однако это не мешает представителям ДПМ вводить в заблуждение граждан. Что касается так называемых “предвыборных подарков”, которыми хвастается власть, в числе которых упоминался ремонт дорог и прочее, то это прямая обязанность правительства, а не достижение Демократической партии, как это пытаются преподнести населению.

«Взносы в бюджет, налоги платят все граждане страны, все экономические агенты, независимо от политических предпочтений. Не надо говорить, что это сделала Демократическая партия. У бюджета есть функция распределения бюджетных ассигнований на приоритеты правительства. А приоритеты правительства должны быть системой, нужно следовать программе правительства. Это не должны быть одномоментные предвыборные приоритеты», – сказала Зинаида Гречаный.

Напомним, что на прошлой неделе Республиканский совет ПСРМ принял решение начать активную подготовку к парламентским выборам.