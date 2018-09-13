Во что нам обойдется голубое топливо из-за Прута

Правительство Молдовы завершило процедуру продажи компании Vestmoldtransgaz румынскому газопроводному оператору Transgaz România.

Правительство Молдовы завершило процедуру продажи компании Vestmoldtransgaz румынскому газопроводному оператору Transgaz România.

Газопровод как средство евроинтеграции

Transgaz в свою очередь обязался построить газопровод из Унген до Кишинева как продолжение уже существующего газопровода Яссы-Унгены. После завершения строительства газопровода Transgaz планирует поставлять в Молдову до 2,2 млрд кубометров газа. Сейчас из Румынии перекачивается не более 1 млн кубометров. Это примерно 0,1% годовой потребности республики в голубом топливе. Сумма сделки составила 180,2 млн леев.

Сообщено об этом событии было чуть ли не под фанфары. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил: «Мы сделали еще один важный шаг, направленный на повышение энергетической безопасности Молдовы, от которого выиграют все, как экономические агенты, так и граждане. Это важный шаг на пути интеграции в европейскую энергетическую систему, шаг, который станет решающим в интеграции с Европейским союзом». И добавил: «Мы хотим, чтобы у нас как можно скорее был доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас, как за клиента. И те, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Тот, кто продает, знает, что нужно делать, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как проводить дальнейшие переговоры, чтобы получить самые выгодные условия». Разумеется, имелся в виду в первую очередь российский концерн «ГАЗПРОМ», единственный на сегодня поставщик природного газа в Молдову.

Не знаю, как вас, а меня не оставляет стойкое ощущение, что наши господа проевропейцы страдают манией величия. Ну в самом деле, делает ли погоду на рынке энергоносителей такой «гигантский» потребитель как Молдова, экономика которой пребывает в стагнации, и потребности в природном газе только снижаются в последние годы? Едва ли поставщики будут за нас так отчаянно сражаться и наперебой предлагать только что не мизерные цены.

Крайним будет потребитель

Да и вообще возможность снижения стоимости альтернативного газа вызывает у экспертов большие сомнения. Так, ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований доктор экономики Михаил Пойсик обращает внимание на то, что еще предстоит создать инфраструктуру в обеих странах, в том числе 160 километров газопровода в Румынии и две компрессорные станции для прокачки газа с румынской территории в нашу страну. Более того, Румынии не хватает газа собственной добычи, она докупает газ у того же «ГАЗПРОМА». И отдавать свое же в ущерб себе наши соседи будут вряд ли. То есть даже после ввода в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены-Кишинев Румыния фактически будет выступать в роли транзитера газа, будь то европейский, азиатский или российский. Но известно: чем длиннее маршрут доставки, тем выше издержки. То есть этот альтернативный газ изначально будет дороже, и существенно, чем тот, что сегодня закупается у «ГАЗПРОМА».

Разумеется, и затраты на создание инфраструктуры, и более высокая цена закупки будут включены в тариф и лягут на плечи потребителей. То есть о выгоде для нас говорить не приходится. Однако об этом молдавские власти предпочитают умалчивать.

Между тем, по мнению специалистов, существуют варианты поставки в Молдову природного газа, помимо нынешнего через Украину и будущего через Румынию. Об этом старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Юшков рассказал порталу rueconomics.ru. Его слова цитирует интернет-портал Mybusiness.md: «Возможны закупки через Болгарию. Газ пойдет по «Турецкому потоку», а далее в балканские страны реверсом через Трансбалканский газопровод, и в Болгарию, через которую можно снабжать Молдову. Весь газ останется российского происхождения. Такой подход чреват переплатой, в лучшем случае около 20 долларов за 1000 куб.м. Причем в зимний период гораздо сложнее найти свободный газ на европейском рынке, и в случае покупки у европейцев придется переплачивать около 50 долларов за 1000 куб.м.». Задумываются ли над этим молдавские власти, неизвестно.

К слову, согласно расчетам РИА Рейтинг на основе данных Евростата, пока жители Молдовы платят за газ меньше европейцев, в том числе потребителей Румынии. Но все идет к тому, что это преимущество уже в самое ближайшее время будет утрачено.