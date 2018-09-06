Социалисты вступают в активную кампанию по подготовке к парламентским выборам

Вчера Партия социалистов провела Республиканский совет. По итогам состоявшегося заседания Президент РМ Игорь Додон, который является неофициальным лидером формирования и был приглашен на мероприятие в качестве гостя, заявил следующее:

Вчера Партия социалистов провела Республиканский совет. По итогам состоявшегося заседания Президент РМ Игорь Додон, который является неофициальным лидером формирования и был приглашен на мероприятие в качестве гостя, заявил следующее:

«Начиная с сегодняшнего дня, Партия социалистов РМ вступает в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что граждане должны понимать: после 9 лет катастрофы в Республике Молдова единственное решение – это только Партия социалистов. Президент напомнил, что ПСРМ стала единственной парламентской партией, которая после 2014 года не вошла в правящий альянс, была всё это время в оппозиции и не голосовала ни за одного министра, ни за правительство.

«Все остальные партии, все остальные депутаты голосовали будь то за министров или спикеров. Включая Воронина, который голосовал за назначение Канду спикером, а Габурича премьер-министром. Социалисты были в оппозиции все эти 4 года. Социалисты добились некоторых своих политических целей, как, например, смешанное голосование, что и было прописано в программе партии. Но главное, чего они добились, – разрушили все альянсы за европейскую интеграцию, которые были все эти годы», – отметил глава государства. Игорь Додон напомнил, что ПСРМ является единственной пропрезидентской партией, и заявил, что рассматривает возможность участия в предстоящих парламентских выборах по спискам формирования.

«Президент не может эффективно реализовывать все свои полномочия, если у него нет поддержки парламентского большинства.

В 2016 году граждане поддержали меня, но мои оппоненты, которые 9 лет грабят и уничтожают страну, лишили меня всех полномочий. Если вы хотите убрать всех, кто был у власти, мы должны быть единой командой. Наша задача – добиться большинства голосов граждан по партийным спискам и победить в большинстве избирательных округов как в стране, так и за рубежом», – сказал он.

Додон также отметил, что, начиная с субботы, в каждом районном центре начнутся массовые акции, в рамках которых вместе с коллегами по территории будут избраны кандидаты ПСРМ по одномандатным округам. До середины октября эта работа будет проделана во всех городах страны, заверил он.

«В конце октября – начале ноября мы массово увидимся в центре Кишинева, после чего пойдем и выиграем на парламентских выборах», – заключил он.