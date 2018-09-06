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Газета "Кишиневские новости"

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Всемирный конгресс семей всё ближе

Всемирный конгресс семей всё ближе
06 сентября
02:21 2018
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Кишинев готовится к мероприятию мирового уровня

С 14 по 16 сентября 2018 года в Кишиневе пройдет Всемирный конгресс семей. Впервые мероприятие состоится в столице нашей страны. Этот международный форум уже проводился во многих столицах и крупнейших городах Европы, Америки, Австралии.

Об этом на своей странице в соцсети написал Президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что в мероприятии примут участие более 2000 человек, приглашенных из десятков государств, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества, академических кругов, формальных и неформальных групп. Все они объединят усилия для достижения одной цели и ряда важных задач как на региональном, так и на глобальном уровне – поиск лучших решений для укрепления института семьи, преодоления демографических кризисов во многих странах мира, продвижения лучших методик в системе образования, а также в социально-экономической сфере с целью укрепления семьи как основы общества. «Я абсолютно убежден в том, что будут найдены наилучшие способы решения проблем в этой сфере, в том числе для Республики Молдова. Мы преодолеем все трудности, с которыми сталкиваемся в настоящее время. Уверен, мы добьемся успеха!» – подчеркнул глава молдавского государства.

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