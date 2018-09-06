Председатель ПСРМ поздравила жителей страны с Национальным Днем родного языка и с Днем знаний

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный обратилась с поздравлением к гражданам нашей страны в связи с Национальным Днем родного языка, а также приняла участие в школьной линейке, посвященной началу учебного года, в своем родном селе Котюжень Бричанского района.

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный обратилась с поздравлением к гражданам нашей страны в связи с Национальным Днем родного языка, а также приняла участие в школьной линейке, посвященной началу учебного года, в своем родном селе Котюжень Бричанского района.

«Это очень важный для нас праздник, который напоминает нам о древней истории Молдовы и нашего родного молдавского языка. Подавляющее большинство граждан Республики Молдова считают государственным и своим родным языком – молдавский язык. Наш язык – это наша гордость, он первооснова нашей идентичности и нашего восприятия мира. Мы должны хранить свой язык и развивать его, передавая из поколения в поколение как великое сокровище.

Учитывая, что наша страна многонациональная и в ней проживают представители других народов, разговаривающих на своих родных языках, это и их праздник родного языка. Поздравляю всех граждан нашей страны, независимо от национальности, с праздником родного языка!» – написала Зинаида Гречаный в социальных сетях.

А в минувший понедельник, 3 сентября, председатель Партии социалистов РМ приняла участие в школьной линейке, посвященной началу учебного года, в своем родном селе Котюжень Бричанского района.

«Сколько бы лет нам ни было, через что бы ни прошли мы в своей жизни, а все равно щемит сердце, когда мы возвращаемся в те места, где проходило наше детство», – сказала на встрече со школьниками Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ пожелала учащимся школы прилежно учиться и добиваться таких вершин в своей жизни, которые позволят им почувствовать удовлетворение от вложенного труда. И для этого не нужно ехать в заморские страны – все условия для жизни мы можем создавать здесь, на своей прекрасной земле.

В День знаний Зинаида Гречаный обратилась с поздравлением к гражданам Молдовы: «Сегодня, в День знаний, десятки тысяч школьников и студентов начинают свой новый учебный год в Республике Молдова. Это начало очень важного этапа для всех нас: как для учеников, так и для людей старшего поколения, потому что именно в школе формируется новое поколение, которое, в свою очередь, будет формировать наше будущее.

Дорогие учащиеся! Вы – будущее нашей страны, и я желаю вам приложить максимум усилий для получения качественных знаний и умений, которые в дальнейшем вы сможете использовать в своей жизни. Вам предстоит заботиться не только о себе и своих близких, но и о своей стране. Любите ее, защищайте и развивайте, чтобы мы все могли гордиться нашей Родиной.

Желаю вам больших успехов, прекрасных достижений, неиссякаемого интереса к книгам, к получению новых знаний!

Дорогие учителя и родители! Желаю вам крепкого здоровья, терпения и веры в лучшее будущее наших детей!»