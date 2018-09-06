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Газета "Кишиневские новости"

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Помощь от сердца

Помощь от сердца
06 сентября
02:21 2018
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Фонд первой леди оказал помощь 150 000 жителей Молдовы

Об этом Игорь Додон рассказал на своей странице в соцсети. Глава государства отметил, что  Благотворительный фонд «Din Suflet» существует менее двух лет, однако за этот срок помощь получили уже 150 000 граждан Молдовы.

Об этом Игорь Додон рассказал на своей странице в соцсети. Глава государства отметил, что  Благотворительный фонд «Din Suflet» существует менее двух лет, однако за этот срок помощь получили уже 150 000 граждан Молдовы.

Среди них более 5450 многодетных семей. Помощь оказывалась как в рамках общереспубликанских акций, так и  лично. «Среди приоритетов Фонда числятся: создание более благоприятных условий для воспитания и развития детей в детских садах и школах; популяризация здорового образа жизни; поддержка многодетных, неполных, социально уязвимых семей и нуждающихся людей. Мы будем продолжать череду добрых дел, а стимулом для нас служат улыбки детей, слова благодарности и слезы радости людей, получивших помощь от Благотворительного фонда ”Din Suflet”», – написал Игорь Додон.

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