Для этого нужна политическая воля и… чтобы не воровали

Прошедшее лето было наполнено для муниципальных советников Партии социалистов многочисленными акциями по улучшению быта горожан. Так, например, благодаря настойчивости фракции социалистов в столице устанавливается 150 игровых зон для детей, а столичная школа для детей с ограниченными возможностями получила новое здание.

Прошедшее лето было наполнено для муниципальных советников Партии социалистов многочисленными акциями по улучшению быта горожан. Так, например, благодаря настойчивости фракции социалистов в столице устанавливается 150 игровых зон для детей, а столичная школа для детей с ограниченными возможностями получила новое здание.

Низкий поклон учителям

В день начала учебного года председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан посетил русскую вспомогательную школу, где учатся дети с ограниченными возможностями.

Как он рассказал на своей странице в соцсети, усилиями фракции ПСРМ эта школа переехала в новое здание, где был сделан капитальный ремонт. На данный момент осталось решить вопрос с мебелью и оборудованием для этой школы.

«Учителя этой школы – настоящие молодцы. Они делают всё, чтобы эти дети чувствовали себя полноценными членами общества. Поздравляю всех с началом нового учебного года! Низкий поклон нашим учителям!» – сказал Чебан.

По инициативе Партии социалистов

Благодаря ПСРМ во дворах жилых домов Кишинева устанавливают детские площадки. Об этом на своей странице в соцсети написал глава фракции ПСРМ в Мунсовете столицы Ион Чебан. Он рассказал, что проинспектировал ход работ по установке новых игровых зон для детей.

Муниципальная программа, предусматривающая установку более 150 площадок в 2018 году, реализуется в Кишиневе по инициативе Партии социалистов. «Программа инициирована в ответ на просьбы жителей столицы, сформулированные в форме электронных петиций в рамках интерактивного взаимодействия ПСРМ с жителями Кишинева на decide.md и petitii.md», – написал Ион Чебан.

Он также отметил, что все, что касается помощи, координации с претурами секторов, другими учреждениями – все это делалось и будет делаться при поддержке коллег из фракции.

«Ниже вы найдете адреса и расписание установок игровых площадок во дворах. По опыту знаю, что могут быть отсрочены по техническим или климатическим причинам на срок до 2 недель, даже если обязательства зафиксированы. Мы продолжаем работу над формированием бюджета на 2019 год», – заключил Ион Чебан.

Нужна политическая воля

Республику Молдова можно вывести из глубокого кризиса, в котором она находится, за 5-7 лет. Для этого нужна политическая воля. Об этом заявил глава фракции Партии социалистов в Кишинёвском муниципальном совете Ион Чебан в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova. По его словам, необходима стратегия развития страны, которая в настоящее время у Молдовы отсутствует. «Должна быть антикризисная программа. Она должна охватывать все сферы, начиная с социального сектора, здравоохранения, образования, института семьи и заканчивая другими вещами. То есть, нужны политическая воля, программа и люди для её реализации. И, конечно, чтобы не воровали», – отметил Ион Чебан.

Комментируя акции протеста, состоявшиеся утром 27 августа, в День независимости Республики Молдова, Ион Чебан назвал их провокациями, которые были направлены на то, чтобы помешать лидерам государства возложить цветы к памятнику Штефану чел Маре. По его словам, такие вещи недопустимы, поскольку на протяжении всех 27 лет независимости руководство государства возлагало там цветы, и эта традиция не должна прерываться.

Нет разжиганию межнациональной розни!

Муниципальный советник от фракции Партии социалистов РМ Александр Одинцов и представитель Общественной палаты при Президенте РМ Сергей Мишин обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на сторонника Платформы «DA», который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес русскоговорящих граждан. Речь о получившем скандальную известность манифестанте и унионисте, который 26 августа в центре города, на акции протеста, организованной партиями «Платформа Достоинство и правда» и «Действие и солидарность», назвал русскоговорящих свиньями и потребовал от них «не говорить по-свински».

«Мы считаем такие высказывания недопустимыми и уголовно наказуемыми», – сказал Александр Одинцов. Он отметил, что этот человек, по предварительной информации, является также гражданином Российской Федерации и получает российскую пенсию.

По словам Сергея Мишина, в данном случае нарушено сразу несколько законов РМ, в том числе Конституция РМ, законы о недискриминации, о защите прав национальных меньшинств, Уголовный кодекс.

Александр Одинцов и Сергей Мишин обратились также к Посольству РФ с просьбой выяснить, действительно ли данное лицо является гражданином РФ и получает ли он российскую пенсию, и потребовали от Андрея Нэстасе извинений перед русскоязычными гражданами, а также предложили провести инструктаж среди своих активистов и сторонников и внимательнее относиться к организации протестов, так как подобные высказывания могут спровоцировать дестабилизацию ситуации. Кроме того, активисты обратились в Союз офицеров с просьбой дать оценку действиям гражданина, который закончил советскую школу милиции и работал в правоохранительных органах.

Кстати, согласно закону, в случае, если вина горе-манифестанта будет доказана, ему грозит штраф от 750 до 950 у.е. (1 у.е = 50 леев) или неоплачиваемый труд от 150 до 240 часов, либо до 2 лет лишения свободы.