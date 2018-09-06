Ион Чебан: Молдову можно вывести из кризиса за 5–7 лет
Для этого нужна политическая воля и… чтобы не воровали
Прошедшее лето было наполнено для муниципальных советников Партии социалистов многочисленными акциями по улучшению быта горожан. Так, например, благодаря настойчивости фракции социалистов в столице устанавливается 150 игровых зон для детей, а столичная школа для детей с ограниченными возможностями получила новое здание.
Прошедшее лето было наполнено для муниципальных советников Партии социалистов многочисленными акциями по улучшению быта горожан. Так, например, благодаря настойчивости фракции социалистов в столице устанавливается 150 игровых зон для детей, а столичная школа для детей с ограниченными возможностями получила новое здание.
Низкий поклон учителям
В день начала учебного года председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан посетил русскую вспомогательную школу, где учатся дети с ограниченными возможностями.
Как он рассказал на своей странице в соцсети, усилиями фракции ПСРМ эта школа переехала в новое здание, где был сделан капитальный ремонт. На данный момент осталось решить вопрос с мебелью и оборудованием для этой школы.
«Учителя этой школы – настоящие молодцы. Они делают всё, чтобы эти дети чувствовали себя полноценными членами общества. Поздравляю всех с началом нового учебного года! Низкий поклон нашим учителям!» – сказал Чебан.
По инициативе Партии социалистов
Благодаря ПСРМ во дворах жилых домов Кишинева устанавливают детские площадки. Об этом на своей странице в соцсети написал глава фракции ПСРМ в Мунсовете столицы Ион Чебан. Он рассказал, что проинспектировал ход работ по установке новых игровых зон для детей.
Муниципальная программа, предусматривающая установку более 150 площадок в 2018 году, реализуется в Кишиневе по инициативе Партии социалистов. «Программа инициирована в ответ на просьбы жителей столицы, сформулированные в форме электронных петиций в рамках интерактивного взаимодействия ПСРМ с жителями Кишинева на decide.md и petitii.md», – написал Ион Чебан.
Он также отметил, что все, что касается помощи, координации с претурами секторов, другими учреждениями – все это делалось и будет делаться при поддержке коллег из фракции.
«Ниже вы найдете адреса и расписание установок игровых площадок во дворах. По опыту знаю, что могут быть отсрочены по техническим или климатическим причинам на срок до 2 недель, даже если обязательства зафиксированы. Мы продолжаем работу над формированием бюджета на 2019 год», – заключил Ион Чебан.
Нужна политическая воля
Республику Молдова можно вывести из глубокого кризиса, в котором она находится, за 5-7 лет. Для этого нужна политическая воля. Об этом заявил глава фракции Партии социалистов в Кишинёвском муниципальном совете Ион Чебан в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova. По его словам, необходима стратегия развития страны, которая в настоящее время у Молдовы отсутствует. «Должна быть антикризисная программа. Она должна охватывать все сферы, начиная с социального сектора, здравоохранения, образования, института семьи и заканчивая другими вещами. То есть, нужны политическая воля, программа и люди для её реализации. И, конечно, чтобы не воровали», – отметил Ион Чебан.
Комментируя акции протеста, состоявшиеся утром 27 августа, в День независимости Республики Молдова, Ион Чебан назвал их провокациями, которые были направлены на то, чтобы помешать лидерам государства возложить цветы к памятнику Штефану чел Маре. По его словам, такие вещи недопустимы, поскольку на протяжении всех 27 лет независимости руководство государства возлагало там цветы, и эта традиция не должна прерываться.
Нет разжиганию межнациональной розни!
Муниципальный советник от фракции Партии социалистов РМ Александр Одинцов и представитель Общественной палаты при Президенте РМ Сергей Мишин обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на сторонника Платформы «DA», который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес русскоговорящих граждан. Речь о получившем скандальную известность манифестанте и унионисте, который 26 августа в центре города, на акции протеста, организованной партиями «Платформа Достоинство и правда» и «Действие и солидарность», назвал русскоговорящих свиньями и потребовал от них «не говорить по-свински».
«Мы считаем такие высказывания недопустимыми и уголовно наказуемыми», – сказал Александр Одинцов. Он отметил, что этот человек, по предварительной информации, является также гражданином Российской Федерации и получает российскую пенсию.
По словам Сергея Мишина, в данном случае нарушено сразу несколько законов РМ, в том числе Конституция РМ, законы о недискриминации, о защите прав национальных меньшинств, Уголовный кодекс.
Александр Одинцов и Сергей Мишин обратились также к Посольству РФ с просьбой выяснить, действительно ли данное лицо является гражданином РФ и получает ли он российскую пенсию, и потребовали от Андрея Нэстасе извинений перед русскоязычными гражданами, а также предложили провести инструктаж среди своих активистов и сторонников и внимательнее относиться к организации протестов, так как подобные высказывания могут спровоцировать дестабилизацию ситуации. Кроме того, активисты обратились в Союз офицеров с просьбой дать оценку действиям гражданина, который закончил советскую школу милиции и работал в правоохранительных органах.
Кстати, согласно закону, в случае, если вина горе-манифестанта будет доказана, ему грозит штраф от 750 до 950 у.е. (1 у.е = 50 леев) или неоплачиваемый труд от 150 до 240 часов, либо до 2 лет лишения свободы.