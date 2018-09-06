Игорь Додон о причинах митингов в Кишиневе и планах встретиться с Владимиром Путиным в октябре

Уличная борьба проевропейских сил между собой может дестабилизировать обстановку в Молдове перед парламентскими выборами. Об этом заявил Президент Молдовы в интервью «Известиям».

Уличная борьба проевропейских сил между собой может дестабилизировать обстановку в Молдове перед парламентскими выборами. Об этом заявил Президент Молдовы в интервью «Известиям».

– Последние дни в столице Молдовы было неспокойно. С чем вы связываете митинги на улицах Кишинева, и кто, по-вашему, стоит за их организацией? Стоит ли ждать продолжения протестов?

– Я думаю, очевидно, что с приближением парламентских выборов все партии – и левые, и правые – будут наращивать протестное движение. То, что происходит на сегодняшнем этапе, – это борьба проевропейской оппозиции против проевропейской партии власти. Другими словами, правые партии борются между собой за правый электорат и пытаются показать, кто из них более привлекателен для этой группы избирателей. Левые партии – такие как Партия социалистов – приняли решение в это не вмешиваться. И это правильное решение. Пусть правые между собой борются. Тем более лидеры прошедших протестных митингов – это бывшие партнеры, которые еще недавно были в правительстве вместе с партией власти. Ближе к выборам протестное движение будет только нарастать.

– Есть ли в этих уличных митингах какая-то, пусть и скрытая, угроза для Молдовы?

– То, что произошло несколько дней назад, – действительно опасная тенденция. С одной стороны были проевропейские оппозиционные силы, а с другой стороны вышли маленькие партии, чтобы их провоцировать. В этом и опасность: поскольку потенциально такие действия грозят дестабилизацией, это может оказаться на руку как правой оппозиции, так и власти. Они пытаются дестабилизировать ситуацию перед парламентскими выборами. Ведь совершенно очевидно, что и правые проевропейские, и оппозиционные проевропейские проиграют предстоящие выборы. Вот они и пытаются что-то предпринять. Общество явно недовольно, люди готовы голосовать за единственную альтернативу – Партию социалистов. Кому-то эти протесты явно выгодны. Но вопрос – кому? Это может быть выгодно как проевропейской оппозиции, так и партии власти.

– Несмотря на сложную обстановку в Молдове, вы всё равно планируете осенью посетить Россию с официальным визитом?

– Предварительно официальный визит в Москву планируется на вторую половину октября. Повестка дня пока прорабатывается. Но главными вопросами в любом случае станут проблемы мигрантов, экономика и Приднестровье.

— Изначально планировалось, что выборы в молдавский парламент пройдут в конце ноября. В итоге их перенесли на 24 февраля…

— На самом деле нельзя сказать, что парламентские выборы именно перенесены. Они пройдут в законные сроки. Выборы должны состояться в течение трех месяцев после истечения полномочий нынешнего состава парламента. Мандат у действующих депутатов заканчивается 30 ноября. Так что, согласно закону, можно проводить голосование до 2 марта.

«Известия» (в сокращении),