Впервые за 39 лет в Тегеране девушек пустили на стадион

Исландия в ролике с «Калинкой» благодарит Россию за гостеприимство, марокканские болельщики в метро тоже кричат по-русски «Россия, спасибо!», осталось только дождаться благодарственного видео от иранских женщин, потому что именно во время мундиаля, спустя 39 лет, им разрешили ходить на стадионы. Раньше девушкам приходилось маскироваться под мужчин, и, разумеется, на это решались немногие.

Когда в 1979 году в Иране победила исламская революция, женщинам в этой стране запретили ходить на футбол. Слишком мужская атмосфера, полуголые игроки, много тестостерона и нецензурной брани. Бороться за свои права иранки начали не так давно, причем многие мужчины поддерживают своих спутниц жизни в желании болеть за любимую команду.

Сейчас на стадионах и улицах городов, где играет сборная Ирана, можно заметить множество их болельщиц, причем иногда даже в майках, шортах, открытых платьях и с непокрытой головой. То же самое было и в 2014 году в Бразилии. За границей им можно и ходить на трибуны, и одеваться как захочется. Но по возвращении домой, как только самолеты пересекут воздушное пространство Ирана, все они облачатся в закрытые одежды и хиджабы. Вот только теперь им, надеемся, не придется рисовать себе усы и клеить бороды, чтобы сходить на стадион.

Перед первым матчем сборной Ирана на чемпионате мира-2018 с Марокко в Тегеране развесили билборды в поддержку национальной команды, на которых были изображены одни мужчины. Но затем рекламный щит заменили, на нем появились и женщины. Изображение дополняла надпись: «Вместе — мы чемпионы, одна нация, один ритм сердца». Над иранским слабым полом повеяло ароматом свободы. И те счастливчики и счастливицы, которые были на матче с Марокко в России, решили ковать железо, пока горячо. На трибуне можно было заметить баннеры с требованием разрешить иранским женщинам посещать стадионы. Хештег #NoBan4Women начал набирать популярность в соцсетях. А когда Иран обыграл Марокко и улицы Тегерана заполнились радостными семьями, чиновники наконец сдались. Первую игру для мужчин транслировали на больших экранах стадиона «Азади», женщинам же пришлось идти в кинотеатры. А вот посмотреть встречу с Испанией на арене уже разрешили всем. Билет стоил 2 евро, и их было продано 10 тысяч. Матч с Португалией 25 июня также разрешили смотреть всем, независимо от половой принадлежности.

Радостная новость тут же разлетелась по миру. Ретвитом ее поддержали женский клуб «Бавария» и даже звезда испанской сборной Серхио Рамос.

Женщины в Иране не только любят футбол, но и активно им занимаются. В начале 2000-х годов в стране стали открываться женские футзальные секции, а в 2005 году решено было основать и собственную национальную команду по «большому» футболу. Сейчас в Иране этим видом спорта занимаются около 4 тысяч девочек и девушек.

Ульяна УРБАН.