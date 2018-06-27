Политформирование Ренато Усатого резко осуждает надругательство над демократией в Молдове

Беспрецедентное решение о непризнании выборов Генерального примара Кишинева буквально растоптало демократическое волеизъявление избирателей столицы. В этой связи руководство «Нашей Партии» выступило со специальным заявлением.

«Это лишь цветочки, ягодки впереди»…

«Отказавшись признавать итоги выборов Генерального примара Кишинева, криминальный режим пошел ва-банк, показав, что он готов на все ради того, чтобы сохранить свою преступную власть. Беспрецедентные нарушения законности и демократических норм происходят несмотря на то, что прошло уже четыре года с момента подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС. Гражданам Молдовы обещали, что ассоциация с ЕС поможет укрепить демократию и принципы правового государства, что предполагает и проведение свободных и честных выборов. Ничего подобного не происходит. Ситуация с демократией в Молдове деградирует и в условиях ассоциации с ЕС», – говорится в тексте документа.

В НП напоминают, что в ноябре 2014 года власти Молдовы незаконно, по беспределу сняли с выборов партию Ренато Усатого, которая должна была получить большинство мест в парламенте. Это изначально исказило волю народа и сделало те выборы нелегитимными. Последующее признание даже молдавскими судами ничтожными тех сфальсифицированных «документов», на основании которых партия была снята с выборов, в демократическом правовом государстве означало бы, что итоги тех выборов следовало отменить, как нелегитимные, и провести новые выборы. Ничего подобного не было сделано, напоминает «Наша Партия».

«Та вакханалия, которую этот режим развязал после выборов в Кишиневе – это цветочки по сравнению с теми ягодками, которые ждут Молдову на парламентских выборах. Внешние партнеры, которые взялись гарантировать «демократический курс» Молдовы на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, должны однажды понять, что стандартные процедуры наблюдения за выборами, практикуемые европейскими организациями, не остановят власти Молдовы от фальсификации парламентских выборов, а если результаты этих выборов не устроят правящий режим, то он эти результаты просто отменит, как он сделал это с результатами выборов Генерального примара Кишинева.

Непризнание выборов в столице поднимает правомерные вопросы: а можно ли вообще проводить выборы в захваченном государстве? В чем смысл этого стерильного «демократического» упражнения, если власти плевать на него хотели? Кому нужно Соглашение об ассоциации с ЕС, если оно не может гарантировать даже такую простую вещь, как честные выборы? Как доверять внешним партнерам, чьи мантры про «европейскую интеграцию» на деле оказываются не более чем пустым сотрясанием воздуха? Есть ли у этих партнеров хоть какие-то рычаги для того, чтобы поставить на место зарвавшихся молдавских политиканов, попирающих элементарные демократические нормы?

Кишиневцы должны понять, что режим Плахотнюка – это враждебная для них власть, которая открыто, нагло плюет им в лицо, и надо наказать эту власть на очередных парламентских выборах, как они наказали ее на выборах Генерального примара. Но, чтобы результаты и парламентских выборов не были украдены, внешние партнеры Молдовы должны обеспечить их строгий мониторинг вплоть до взятия под свой полный контроль таких продажных учреждений как Центральная избирательная комиссия и судебные инстанции», – сказано в специальном заявлении НП.

Русофобия важнее демократии

Вице-председатель «Нашей Партии», известный молдавский публицист Дмитрий Чубашенко проанализировал в своём блоге изменившийся внутриполитический расклад в Молдове после победы оппозиционных кандидатов в двух главных городах страны.

«Победа оппозиции в Кишиневе стала шоком для Владимира Плахотнюка и резко изменила баланс сил внутри большого прозападного блока в пользу группировки Майи Санду. Уже анонсировав создание после парламентских выборов в Молдове нового прозападного блока, США планируют замену «старых проевропейцев» во главе с Плахотнюком, окончательно скомпрометировавших идею «евроинтеграции», на новый призыв идейных, и потому особенно отмороженных, прозападников во главе с Санду. Плахотнюк, как совершенное и хорошо информированное политическое животное, прекрасно понимает, что американцы сливают его в пользу своей новой «любимой жены» Санду», – пишет Чубашенко.

По мнению Чубашенко, Запад мог бы приступить к «окончательному решению вопроса Плахотнюка» уже сейчас, например, введя против него санкции, заморозив его активы или дав реальный ход уголовным делам, возбужденным против него в западных юрисдикциях. Россия уже заочно арестовала Плахотнюка, почему же тянет Запад?

«А тянет потому, что такой арест может разрушить прозападную власть в Кишиневе, которая исправно лает на Россию, чем не может не радовать слух западников (последний пример – резолюция о выводе российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН). “Мы ради вас разругались с Россией, шпыняем ее в ООН, а вы прицепились к каким-то выборам в Кишиневе”, – может сказать Плахотнюк, и по современным понятиям он будет прав, потому что сегодня ценности русофобии для Запада важнее ценностей демократии и правового государства.

Уже не удивит, если Плахотнюк, которому сошла с рук отмена выборов в Кишиневе, попытается поднять планку еще выше, и снова выдвинет себя в премьер-министры. Американцы с европейцами снова повозмущаются, но проглотят и это. Плахотнюк, уже из кресла главы правительства, будет и дальше только смеяться: “Да пребудет с вами Майя!”», – пишет Чубашенко.

Опасные противоречия

А тем временем делегация ОБСЕ и БДИПЧ провела встречу с руководством «Нашей Партии» в рамках оценочной миссии, в ходе которой стороны обсудили аспекты организации грядущих парламентских выборов.

В ходе встречи стороны обсудили доступ непарламентских партий к СМИ, финансированию политических партий, а также изменение избирательной системы.

Вице-председатели «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко, Илиан Кашу, Елена Грицко и Николай Ципович обратили внимание делегатов ОБСЕ на целый ряд противоречий, содержащихся в новом избирательном законодательстве, которые могут скомпрометировать весь избирательный процесс.

Руководство НП проинформировало делегацию о том, что действующее избирательное законодательство обладает большим количеством недочетов, при которых неугодные кандидаты или даже политические партии могут быть не допущены к выборам.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.