Однако парламентское большинство не поддержало эту законодательную инициативу

Парламентская фракция Партии социалистов предложила 14 июня внести в повестку дня пленарного заседания парламента проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий снижение акцизов на нефтепродукты.

Разработка законопроекта была связана с критической ситуацией, которая возникла на молдавском рынке нефтепродуктов в последний месяц, в связи с решениями Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличить тарифы на бензин и дизельное топливо, а затем приостановить и отменить эти повышения цен.

Напомним, 29 мая НАРЭ приняло решение об увеличении цен на бензин и дизельное топливо: бензин Premium-95 подорожал на 64 бана – до 19,79 лея, а литр дизтоплива – до 17,75. Однако после требования парламентской фракции ПСРМ 31 мая и последующего вмешательства премьер-министра это решение было приостановлено.

12 июня НАРЭ вновь приняло решение о повышении цены на бензин на 34 бана за литр – до 19,49 лея, а дизтоплива на 32 бана – до 17,41 лея. Однако и это решение было отменено судом вечером 12 июня.

Эти события, связанные с решениями НАРЭ об увеличении цен на бензин и дизельное топливо с их последующей приостановкой и отменой, депутат ПСРМ Владимир Головатюк назвал невероятными. Он обратил внимание на то, что приостановление и отмена решений НАРЭ не изменит ситуацию. Поэтому нужно предпринимать меры на законодательном уровне.

«На моей памяти впервые правительство в лице Министерства экономики подает в суд на независимого регулятора – НАРЭ, и вердикт суда – не приостановить, а отменить решение НАРЭ. Конечно, это неплохо. Но мы две недели назад обращали внимание, что проблема не столько в цене, сколько в регламентирующих документах», – сказал Владимир Головатюк.

Депутат отметил, что акцизы в структуре цены на бензин и дизтопливо увеличились с 2008-2009 года практически в три раза. Поэтому фракция предложила снизить акцизы, чтобы в результате снизилась и цена на нефтепродукты.

Владимир Головатюк также подчеркнул, что проект может быть дополнен, изменен. Однако парламентское большинство не поддержало эту законодательную инициативу, оставив ситуацию на рынке нефтепродуктов в подвешенном состоянии.

Напомним, что 7 июня фракция ПСРМ потребовала заслушать премьер-министра Павла Филипа на пленарном заседании парламента в связи с вмешательством правительства в деятельность НАРЭ.

Материалы полосы подготовила Ольга Виеру