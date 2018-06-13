Таков главный принцип действия медицинского центра «Ridicon»

Это лечебное учреждение скоро отметит свое двадцатилетие. За прошедшие годы медицинский центр «Ridicon» завоевал отличную репутацию среди самого широкого круга пациентов.

Сюда привлекают высокая квалификация специалистов, современное оснащение и очень комфортная психологическая атмосфера. Особенность центра в том, что здесь стараются внедрять методики лечения, которые пока мало используются в государственных медицинских учреждениях, и применять новые разработки зарубежных ученых.

О том, что нового появилось в арсенале медицинского центра «Ridicon», мы поговорили с его директором, доктором медицины Натальей ПАЛАДИ:

— Наш коллектив видит свою цель не только в борьбе с уже существующим недугом, но и в том, чтобы заранее предотвращать у пациента возможные заболевания и осложнения.

Доктор соль

Одна из не так давно внедренных процедур – галотерапия. Это аналог знаменитых соляных пещер. Наша галокамера с успехом их заменяет. Лечение основано на использовании аэрозоля из соли Мертвого моря. Пребывание в солевой капсуле способствует очищению легких, восстановлению и оздоровлению кожи, снятию аллергических реакций. Галотерапия очень эффективна при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, иммунной системы, кожных патологий. Более того, посещение галокамеры усиливает действие косметических средств, повышает защитные свойства кожи, восстанавливает ее естественный кислотно-щелочной баланс, усиливает микроциркуляцию крови по всему организму и способствует выведению шлаков.

Процедура хорошо переносится, у нее нет возрастных ограничений, она безопасна даже для беременных женщин и грудных младенцев, а эффективность метода галотерапии достигает 80-90%.

Луч исцеляющий

Еще один из современных методов – фототерапия длинными и средними волнами для лечения всех видов кожных заболеваний. Те, кто сталкивался с такими заболеваниями, знают, как тяжело они поддаются лечению. Особенность метода в том, что волны такой длины воздействуют исключительно на пораженные участки кожи, а здоровую не затрагивают. В результате риск развития новообразований кожи сводится к минимуму, и нет необходимости принимать фотосенсибилизирующие препараты. Поэтому лечение переносится очень легко. К тому же камера устроена так, что лучи распространяются вкруговую, и пациенту не нужно переворачиваться с боку на бок, как это происходит, например, в солярии.

Старение – на тормоз

Нам очень интересно заниматься программами нестарения. Это проблема мирового масштаба: население планеты стареет. Причины этого не только естественные: виноваты и сидячий образ жизни, неправильное питание, и неблагоприятная экологическая ситуация. К сожалению, такое направление, как геронтология, в Молдове развито слабо. А мы стараемся опробовать методики торможения процессов старения с учетом опыта геронтологов других стран.

Внешние признаки старения проявляются в первую очередь на коже. Поэтому пациенты, прежде всего женщины, спешат прибегнуть к помощи косметологов. Но на самом деле изменения на коже отражают состояние внутренних органов. И мы считаем, что улучшать надо внутреннее состояние, а не только внешний вид. При этом применяем комплексный подход к лечению любого заболевания. Ведь зачастую пациент в обычной поликлинике консультируется у врачей разного профиля, которые никак не связаны между собой. В нашем же центре все специалисты действуют сообща и тактику лечения вырабатывают вместе. Ведь единой процедуры-панацеи не существует.

Возьмем, например, целлюлит. Принято считать, что это косметический дефект. Между тем появление изменений структуры кожи (так называемая лимонная корочка) всегда связано с нарушениями обменных процессов в организме. Поэтому при разработке программ коррекции целлюлита необходимо учитывать все звенья развития болезни и стараться устранить действие как можно большего количества факторов, ее порождающих. У нас используется методика, позволяющая сочетать несколько физиотерапевтических методов лечения в одной процедуре, что позволяет достичь максимального эффекта. Тут и электролечение, и криотерапия, и галотерапия, и массаж, и акупунктура, и всевозможные обертывания, и ультразвук, и мезатерапия, и глубокое прогревание тканей с помощью инфракрасного излучения и грязевых аппликаций, и многое, многое другое. Мы применяем препараты растительного и животного происхождения, которые воздействуют на организм щадяще.

В медицинском центре «Ridicon» мы стараемся разработать методы реабилитации и достижения стойкой ремиссии при заболеваниях, которые требуют длительного лечения, таких, скажем, как дегенеративные заболевания суставов, псориаз или бронхиальная астма.

Да, человек не может изменить срок своего пребывания на земле. Но значительно улучшить качество жизни, затормозить процессы старения нам под силу. Чем раньше человек озаботится этой проблемой, тем большего эффекта можно достигнуть. А медицинский центр «Ridicon» готов помочь каждому человеку оставаться в хорошей форме много лет.

Пациентов ждут по адресу:

Кишинев, ул. Колумна, 124,

телефон/факс 022542879,

мобильный 068499300.

Часы работы медицинского центра

«Ridicon»: с понедельника по пятницу

с 8.00до 17.00, в субботу с 8.00 до 13.00

Елена Литовцева