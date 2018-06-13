Игорь Додон вместе с Филиппом Киркоровым открыли V Фестиваль клубники и меда

В минувшее воскресенье глава государства вместе со знаменитым российским певцом собирали клубнику и открыли V Фестиваль клубники и меда, который ежегодно проводится в родном селе Игоря Додона Садова.

Приоритет отечественным товарам

Глава государства приветствовал тысячи людей, прибывших в Садова для участия в мероприятии. Президент страны отметил, что готов поддерживать и поощрять проведение таких праздников, представляющих собой хороший повод для продвижения отечественных товаров и производителей.

«В одном только селе Садова действуют около 20 производителей клубники, чьи плантации занимают десятки гектаров земли. Рад, что в течение первых 5 месяцев текущего года совместными усилиями добились того, что объем экспорта клубники в Российскую Федерацию и Беларусь увеличился в 6-7 раз», – подчеркнул Игорь Додон. Глава государства также осмотрел стенды, на которых отечественные производители представили самые ароматные и вкусные сорта клубники. Не смог отказаться Игорь Додон и от дегустации различных клубничных ликеров, варенья и разнообразных сортов пчелиного меда.

В течение всего Фестиваля праздничную атмосферу поддерживали популярные исполнители, эстрадные ансамбли и художественные коллективы. Среди которых были Оркестр братьев Адваховых, Виталие Дани, Анишоара Пуйкэ, Джета Бурлаку, Наталья Гордиенко, Сергей Кузенков, ансамбль народных танцев «Mărgăritare», этно-фольклорные ансамбли «Romanița» и «Prutenii», «Acord», «DoReDoS», Нелли Чобану, Валентин Узун & «THARMIS», а также известный российский исполнитель Филипп Киркоров. Кульминацией события стал грандиозный фейерверк.

Поддержка местных производителей

В мероприятии приняли участие более 20 тысяч жителей страны и гостей из-за рубежа. Присутствовали на Фестивале и представители дипломатического корпуса. Десятки производителей клубники продали около 50 тонн своей продукции.

«На мой взгляд, такие мероприятия являются хорошим поводом для продвижения наших сёл и местных производителей. Всячески поощряю проведение подобных мероприятий в каждом регионе, районе, населенном пункте. Необходимо сделать всё возможное для возвращения граждан Молдовы на родину. Чем зажиточнее будут наши села, тем благополучней будет наша дорогая страна», – поделился впечатлением от фестиваля в соцсетях Игорь Додон. Он также поблагодарил всех организаторов, специальных гостей и участников Фестиваля клубники и меда в Садова.

Желанный гость Молдовы

В знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей президент страны присвоил почетное звание «Народный артист» известному эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру Филиппу Киркорову. Глава государства пожелал певцу успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в Республике Молдова.

Напомним, что Филипп Киркоров начал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдове. Помимо этого, исполнитель выступил в роли автора музыки для песни, с которой группа «DoReDoS» достойно и на высоком профессиональном уровне представила Республику Молдова на международном конкурсе Eurovision-2018 в Лиссабоне, а также активно поддерживал и продвигал группу на этом конкурсе, в итоге молдавские исполнители вошли в первую десятку среди 43 стран-участниц конкурса.

Материалы полосы подготовила Наталья Киркэ