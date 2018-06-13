В Приднестровье избавляются от наследия прошлого

Предсказуемо в Приднестровье задержан и помещен под стражу депутат Верховного совета, бывший председатель местной компартии Олег Хоржан. На прошлой неделе его лишили парламентской неприкосновенности.

Выступивший перед народными избранниками прокурор Левобережья Анатолий Гурецкий обвинил депутата в том, что он в центре Тирасполя организовал несанкционированный митинг и неадекватно себя вел в отношении представителей правоохранительных органов. «Это было сделано демонстративно, я бы даже сказал, эпатажно, с попыткой привлечь к себе как можно больше внимания», – поведал депутатам Гурецкий. Небезызвестный в Кишиневе депутат Верховного совета Андрей Сафонов считает: «У каждого из нас на том или ином этапе были вопросы к власти, было несогласие с политикой. Однако никогда не было перехода через какие-либо законные барьеры…Никому из нас и в голову не могло прийти драться или толкаться с милиционерами, пробиваться в то или иное официальное учреждение. Кажется, это тот сценарий, который нам хотят подбросить, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию».

Олег Хоржан – оппонент президента Приднестровья Вадима Красносельского. Главный коммунист региона называет его «ставленником», «пешкой» руководства холдинга «Шериф», монопольного экономического агента Левобережья. На митинге, организованном коммунистами, выступавшие требовали отставки руководства Приднестровья. Правоохранительные органы задержали нескольких участников протеста, в том числе и сына Олега Хоржана. Разгневанный отец, прорываясь в отделение милиции, где находились соратники, пинал служивых и с одного даже сорвал погоны. Выступая на местном телеканале ТСВ, председатель Следственного комитета Вячеслав Брынзарь заявил: «Следствие разбирается в произошедшем. Согласно камерам видеонаблюдения, в действиях Хоржана усматриваются признаки состава преступления: сопротивление представителю власти с насилием, неопасным для здоровья».

Похоже, что в Тирасполе продолжается «зачистка» сторонников бывшего президента Евгения Шевчука, который, по последним данным, живет в Санкт-Петербурге. На минувшей неделе экс-председатель Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский приговорен к трем годам лишения свободы. Его заместитель – Александр Лянка – получил два года условно. Их обвиняют в том, что в период президентства Шевчука они спровоцировали экономический кризис.

Александр БОЦ.