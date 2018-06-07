Кишиневцев больше интересует геополитика, чем состояние родного города

За годы независимости в Кишиневе до минувшего воскресенья были три человека, официально занимавших должность мэра: Николай Костин, Серафим Урекян и Дорин Киртоакэ. На этой неделе к ним присоединился Андрей Нэстасе.

Во втором туре выборов примара, прошедших 3 июня, он набрал 52,57% голосов горожан, пришедших на избирательные участки. Его конкурент, Ион Чебан, получил 47,43%. Явка по сравнению с первым туром была несколько выше – 39,12%. Две недели назад – 35,53%.

После того как представители Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты выборов, на всех телеканалах страны всевозможные комментаторы начали рассказывать о том, что горожане голосовали, ориентируясь на геополитические предпочтения. На одной из предвыборных встреч Ион Чебан, отвечая на очередной вопрос, констатировал: «Не Трамп с Бэсеску у нас дороги разрушали, не они их будут восстанавливать, нам все делать придется». Эти достаточно разумные слова, к сожалению, не всеми были услышаны. У нас, как оказалось, даже выбор ответственного за канализацию и вывоз мусора сопровождается ориентацией на Запад или Восток, но не на то, что твориться под ногами.

Конечно, большинство избирателей не вникали в содержание предвыборных программ кандидатов на кресло мэра столицы. Между тем, напомним: Чебан отказался от депутатского мандата, чтобы пойти в Муниципальный совет и там заниматься городскими проблемами. Нэстасе же, наоборот, должность мэра, вероятнее всего, необходима как трамплин для прохождения в парламент, чтобы реализоваться в качестве политика. Об этом лидер платформы «DA» заговорил уже на следующий день после выборов. «Мы должны усилить свои политические силы, потому что приближаются парламентские выборы, и я не говорю, что мы не будем принимать участие в этой игре», – заявил журналистам Нэстасе.

Согласно предварительным договоренностям, на выборы в законодательный орган осенью этого года пойдет «единая проевропейская сила» в составе: Платформа «DA», Партия «Достоинство и справедливость» и Либерально-демократическая партия. Предполагается, что очередные местные выборы, в рамках коих будут избирать и мэра Кишинева, пройдут через год. Вряд ли Нэстасе весь этот период просидит в кресле примара. Скорее всего, после осенней избирательной кампании он переберется в парламент, где надеется возглавить «проевропейскую фракцию». И это вполне логично. У Платформы «DA» нет в мэрии своих людей, а сколотить работоспособную команду за оставшееся время просто не удастся. Нет поддержки у Нэстасе ни на уровне Муниципального совета, ни на уровне правительства, ни в парламенте. Поэтому логичнее всего будет, сославшись на непредвиденные обстоятельства и козни врагов, уйти в законодательный орган.

Аналитики нашли и положительные стороны избрания Нэстасе на должность мэра. По их мнению, столица уходит из-под полного контроля Демократической партии. Это может ослабить ее административный ресурс. В ДПМ отказываются пока комментировать победу председателя Платформы «DA». Некоторые наблюдатели полагают: в Демпартии не станут мириться с тем, что вишенка в виде Кишинева навсегда исчезла с их торта. На Нэстасе за последние три года собрано достаточно много компромата. Теперь надо только выбрать время, чтобы документы передать в прокуратуру, а там уже знают, что с ними делать. На Киртоакэ схема отработана. Таким образом, на фоне разрушающегося городского хозяйства мы в ближайшие полгода будем наблюдать эпическую политическую битву. Приятного всем просмотра!

Александр ТОКАРСКИЙ.