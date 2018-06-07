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Молдова между Нигерией и Мозамбиком

07 июня
01:02 2018
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Евроинтеграцию власти  на практике превратили в афроинтеграцию

На сайте Всемирного экономического форума приводятся результаты исследования о состоянии автодорог в 137 странах мира.  Молдова предсказуемо оказалась на 128 месте, между Нигерией и Мозамбиком.

Показательное соседство. Среди республик бывшего Советского Союза хуже дела обстоят только в Украине – 130-й пункт. Но в докладе говорится, что есть тенденция к улучшению ситуации. Возможно, через несколько лет соседняя страна достигнет уровня Молдовы, а потом и России, расположившейся на 114 месте. Кстати, Румыния на 120 позиции.

Стоит перечислить ряд африканских стран, где дороги несколько лучше, чем у нас, это: Камерун, Чад, Зимбабве, Бурунди, Сьера Леоне (откуда к нам приехал Джон Оноже), Эфиопия, Уганда, Танзания. А вот лидирующая пятерка: Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды.

Словом, нам пока лучше сменить курс с евроинтеграции на более подходящий континентальный ориентир. Например, тот, откуда вырвался Джон Оноже, в надежде сделать политическую карьеру в нашей стране.

Александр ЧУДАК.

 

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