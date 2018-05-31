«Я еще не видел большей глупости, чем прозву­чавшие призывы Кодряну, Мунтяну, Шалару, Томак, Бэсеску голосовать за Нэстасе. К каким унионистам были обращены призывы отдать голоса за Нэстасе? К тем, которых они не смогли убедить отдать свои голо­са за них?» – задается вопросом Серджиу Мокану.

Гайк Вартанян: Я не хочу, чтобы меня убивали

«Г-н Нэстасе! Ваш близкий соратник, стоявший прямо за вами на «сцене», призвал убивать Иона Че­бана, его соратников и сторонников. Г-н Нэстасе! Я не хочу, чтобы меня и мою семью убивали за то, что я не поддерживаю вашу политическую программу и вас как политика, за то, что вы верите, что Кишинев должен рано или поздно стать румынской провинцией, за то, что я считаю, что вы мало чем отличаетесь от бандитских альянсов за евроинтеграцию», – написал в соцсетях мунсоветник.

Сергей Мишин: Вопиющий случай

«На наш взгляд, на прошлой неделе произошел во­пиющий случай, когда один из членов Партии «Плат­форма DA» заявил, что надо убивать людей – сторон­ников иной партии», – заявил правозащитник, доктор права Мишин. Он также рассказал, что Андрей Нэстасе не остановил человека, который призвал «убивать та­ких, как Чебан», а продолжил свое выступление перед аудиторией.

Виктор Гайчук: Чебан защищает простых кишиневцев

«Большинство из нас, ветеранов Национальной ар­мии Молдовы, а также ветеранов различных подразде­лений правоохранительных сил, считает, что примаром муниципия Кишинев должен стать кандидат от ПСРМ Ион Чебан. Несколько лет назад он отказался от манда­та депутата в пользу мандата муниципального советника столицы, несмотря на то, что пост депутата гораздо престижнее. У него своя цель – стать примаром Кишинева, и для этого он тщательно изучил все проблемы муниципия, усердно боролся в Муниципаль­ном совете и всегда защищал простых кишиневцев», – сказал глава Союза офицеров РМ генерал Виктор Гайчук.

Павел Мидриган: Нет провокациям!

«Вне зависимости от того, кто победит в этих вы­борах, каждый житель столицы желает, чтобы канди­даты вели себя достойно. Не только кандидаты, но и их команда должна вести себя прилично. Мы хотим, чтобы в выборах участвовали адекватные, порядочные люди», – заявил Мидриган, декан факультета между­народных отношений университета имени Константина Стере. По его словам, кишиневцам не нужны такого рода провокации.