Интерпол подтверждает: «Дело против Ренато Усатого – политическое»
Обвинения против лидера «Нашей Партии» рассыпаются на глазах
Отпраздновав победу на выборах в Бельцах, команда НП включилась в борьбу с «мусорным кризисом» в северной столице. Атакже предупреждает: молдавская власть задумала новую аферу…
Не преследовали и не собираются…
Лидер «Нашей Партии», в своё время помещённый героическими усилиями молдавской власти в список международного розыска Инетрпола, недавно, как мы знаем, из этого списка выбыл. Окончательно и бесповоротно. Сам Усатый прокомментировал это так:
«Более девяти месяцев я ждал этого дня. В течение всего этого времени была проделана огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобритании, которые должны были довести всю правду о беспредельном молдавском правосудии до всех международных организаций. Специальная комиссия Интерпола, в которую входят полицейские из разных стран мира, изучала все материалы моего уголовного дела в Молдове и основания для подачи меня в международный розыск. Сегодня все страны мира, входящие в Interpol, были уведомлены о том, что я полностью удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске по их линии. Получается интересная ситуация… Я снят с международного розыска по линии Интерпол, но продолжаю оставаться в национальном розыске…».
И вот во вторник в Молдове прокурор откровенно проигнорировал очередное заседание суда в деле лидера «Нашей Партии». И на сей раз это парадоксальным образом стало свидетельством ещё одной победы Усатого.
Так, адвокат председателя НП Анатолий Истрате утверждает, что прокуратура затягивает процесс, поскольку у суда появились все основания аннулировать мандат на арест Усатого – особенно в свете того, что Интерпол подтвердил политический характер уголовного дела.
«Суд рассматривал две жалобы стороны защиты – аннулирование мандата на арест Ренато Усатого, а также перевод уголовного дела в Великобританию», – заявил Истрате. По его словам, слушания были отложены в связи с тем, что прокурор не явился на заседание и был оштрафован судом.
Истрате убеждён: всё это свидетельствует о том, что прокуратура затягивает процесс, поскольку Интерпол отказал Молдове в международном розыске Ренато Усатого.
«В аргументации своей позиции Интерпол подчеркнул, что отказ связан с политической мотивацией [уголовного дела], а также то, что британский правоохранительные органы никогда не преследовали Ренато Усатого и не собираются», – подчеркивает Истрате.
В итоге, по словам адвоката, у суда появились все основания аннулировать мандат на арест Ренато Усатого, «особенно в условиях, когда у нас подтверждение от международной организации того, о чем мы неоднократно говорили – дело против Ренато Усатого является политическим».
Победители и проигравшие
Всю прошлую неделю эхом отдавалась убедительнейшая победа кандидата НП на выборах мэра Бельц. Попутно выяснилось, что бельцкие «демократы», с треском «продувшие» Николаю Григоришину, не только не способны побеждать (что убедительно демонстрировали в течение всей избирательной кампании), но ещё и совершенно не умеют проигрывать.
Неудачливые оппоненты Григоришина и НП всю прошлую неделю активно комментировали в социальных сетях собственное поражение. При этом ответственность за тот неоспоримый факт, что двери бельцкой мэрии захлопнулись у них перед носом, целиком и полностью возлагается на… белчан – глупых, косных, внушаемых.
Просто оцените интонации профессиональной плакальщицы на похоронах, когда на жителей Бельц жалуется глава тамошней молодёжной организации ДПМ Алексей Онойко (стиль, орфография и пунктуация авторские):
«Бельцы что с вами? Что с нами? 50% людей проголосовали возрастом от 56 лет. Остальным людям видимо просто глубоко … на наш город. Нюхаем дальше и дышим дальше. Сами же на своих детей плюете. Нет будущего у этого города…».
Старый и негодный электорат достался юному демократу…
К плачу подключилась и тяжёлая артиллерия – ещё один демократ, бывший бельцкий муниципальный советник Сергей Иордан. Он искренне полагает, что бельчан злостно сбили с пути истинного продажные телевизионщики. «Они все смотрят BTV», – печально констатирует господин Иордан.
Ну, согласитесь, когда член партии, сконцентрировавшей в своих руках небывалый медийный ресурс и непрерывно использующей его как дубину против оппозиции в стране (включая бельцкую городскую администрацию), жалуется на то, что стал жертвой пропаганды – это юмор высшего класса. Как в известном анекдоте: «А нас-то за що?». Впрочем, подобный феномен разорванности сознания в медицине, кажется, зовётся «шизофренией»…
Мусорный королёк…
Победившему в Бельцах Николаю Григоришину и местной команде НП, разумеется, достался «в наследство» совершенно искусственно созданный ДПМ и сочувствующими «мусорный кризис». На днях бельцкий муниципальный советник Игорь Бынзарь нарисовал яркий портрет главного исполнителя заказа республиканских властей.
«Если кто не знал – знакомьтесь, тот самый мусорный королёк – Дима Руснак. Его охраняет полиция, на него не реагирует прокуратура, и он никак не насытится нашими деньгами. Дима спит и видит, как бы засунуть свои конечности поглубже в карман каждому бельчанину. Он мнит себя бизнесменом, и сегодняшняя его хотелка, – поднять тариф на мусор в несколько раз. По факту, единственным основанием, на которое он опирается, это банальное «я так хочу», – говорит Бынзарь.
И напоминает: интересы «Димы» продвигает «правящая» ДПМ.
«Пока примар Бельц Григоришин один против всей этой конченой мафии защищает город своей грудью, Дима стал одним из самых известных в стране мошенников под защитой госчиновников самых разных уровней. Одним из тех, кто так яростно защищает бедного миллионера-мусорщика, является ставленник Плахотнюка в Бельцах, демократ Маху. Ещё до выборов, манипулируя общественным мнением, Дима-мусорщик особо не скрывал свою договорённость с режимом, обещая бельчанам не чинить препятствий будущему примару и открыть полигон, если избранником окажется «кто угодно, только не Григоришин». Можно с уверенностью сказать, что если бы набравший этот «кто угодно» сегодня выиграл, то тариф однозначно был бы поднят до максимума, требуемого авантюристом-концессионером. Это ли не сговор между мошенником и коррупционным режимом Плахотнюка?», – задаётся риторическим вопросом Бынзарь.
Филип «разберётся»
Тем временем «Salubrity Solutions» – концессионер бельцкого мусорного полигона – вновь запретил доступ спецтехнике мунпредприятия ДРСУ, занимающегося сбором и вывозом бытовых отходов в северной столице. Господин Руснак требует у примэрии Бельц «погасить долг перед полигоном в 3 млн леев». Примар Григоришин отвечает: это искусственно раздутая сумма, которую мусорный конциссионер попросту «нарисовал».
«Установленный тариф за вывоз кубометра мусора составляет 33 лея, в то время как конциссионер требует 92 лея. Они заставляют оплачивать машину, груженую 17 кубометрами мусора, как машину с объемом в 50 кубометров. Это подлый и бессовестный грабеж», – говорит Григоришин.
Григоришин, воспользовавшись рабочим визитом в Бельцы премьер-министра Павла Филипа, попросил его повлиять на ситуацию и разблокировать полигон, что бы, прежде всего, не страдали простые граждане.
Молдавский премьер, как оказалось, «был удивлён», что бельцкая мусорная свалка не принадлежит городу. Григоришин объяснил: «Когда этим занималось муниципальное предприятие, оно приносило городу 3 млн. леев в год. Его надо было развивать. Отдать услугу частнику, и тем более полигон – это преступление».
Филипп, обещал разобраться в ситуации. «Я не могу говорить сейчас о сроках, но, когда идёт речь о проблеме с мусором, решение затягивать нельзя. Эта проблема, тем более летом, быстро даёт о себе знать. Мы разберёмся и по возможности поможем», – заявил премьер. Что ж, слово не воробей…
«Мы одной, криминальной крови»…
Между тем, за ажиотажем выборов в двух главных городах страны легко не заметить новую аферу, которую готовит молдавская власть. Так, по крайней мере, утверждает вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко.
«В эти же дни в парламенте случился скандал, который власти пытаются всеми силами замять. Речь идет об отставке председателя парламентской комиссии по вопросам безопасности в связи с его нежеланием визировать законопроект о предоставлении иностранцам гражданства в обмен на инвестиции. Фактически, речь идет о продаже молдавского гражданства за энную сумму денег.
Первоначально предлагалось установить квоту в 5000 молдавских гражданств, которые можно было бы продать иностранцам. Затем этот потолок решили отменить. Предлагается также засекретить личности тех, кто будет получать гражданство по такой схеме, а попутно выдавать молдавские паспорта не только основным заявителям, но и членам их семей. Еще предлагается освободить всех этих новоявленных граждан Молдовы от экзаменов на знание Конституции и государственного языка», – говорит Чубашеко.
Он уверен, что задумано крупное мошенничество, наподобие концессии аэропорта, кражи миллиарда, талонов на питание, увода 70 гектаров земли у Ставчен…
«Можно не сомневаться, что вся эта схема приобретет ярко выраженный коррупционный характер. В дополнение к официальным, скажем, 100 тысячам евро «инвестиций» будет установлен и неформальный «сбор», допустим, в 10 тысяч евро на «нужды демократии и евроинтеграции».
Но хуже всего, что власти Молдовы легализуют «криминальный оффшор», в который ринутся преступные отбросы общества со всего мира. Наркодилеры, торговцы оружием, трафиканты человеческими органами, мойщики денег, обычные контрабандисты, киллеры и просто мошенники – всем им кишиневские власти говорят: «Welcome to Moldova! Добро пожаловать к нам, к таким же, как вы. Мы с вами одной, криминальной, крови», – заявил зампред НП.
Чубашенко напоминает, что недавно председатель ДПМ Владимир Плахотнюк опубликовал в западной прессе очередную пафосную проевропейско-антироссийскую статью, в которой заявляет: предстоящие в Молдове парламентские выборы будут ни много ни мало «референдумом об Европе».
«Для граждан Молдовы лучше превратить парламентские выборы в другой референдум — плебисцит о недоверии режиму Плахотнюка. На выборах примаров Кишинева и Бельц такие мини-референдумы «анти-Плахотнюк» увенчались победой граждан. Получилось в Кишиневе и Бельцах — получится и во всей Молдове. И Европа вздохнет свободнее, когда избавится от харрасмента режима Плахотнюка», – резюмировал Чубашенко.
Дмитрий ГАМАЮНОВ.