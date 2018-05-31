Обвинения против лидера «Нашей Партии» рассыпаются на глазах

Отпраздновав победу на вы­борах в Бельцах, команда НП включилась в борьбу с «мусор­ным кризисом» в северной сто­лице. Атакже предупреждает: молдавская власть задумала новую аферу…

Не преследовали и не собираются…

Лидер «Нашей Партии», в своё вре­мя помещённый героическими усилиями молдавской власти в список междуна­родного розыска Инетрпола, недавно, как мы знаем, из этого списка выбыл. Окончательно и бесповоротно. Сам Уса­тый прокомментировал это так:

«Более девяти месяцев я ждал это­го дня. В течение всего этого времени была проделана огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобрита­нии, которые должны были довести всю правду о беспредельном молдавском правосудии до всех международных ор­ганизаций. Специальная комиссия Ин­терпола, в которую входят полицейские из разных стран мира, изучала все мате­риалы моего уголовного дела в Молдове и основания для подачи меня в между­народный розыск. Сегодня все страны мира, входящие в Interpol, были уведом­лены о том, что я полностью удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске по их линии. Получается интересная ситуация… Я снят с международного розыска по ли­нии Интерпол, но продолжаю оставаться в национальном розыске…».

И вот во вторник в Молдове прокурор откровенно проигнорировал очередное заседание суда в деле лидера «Нашей Партии». И на сей раз это парадоксаль­ным образом стало свидетельством ещё одной победы Усатого.

Так, адвокат председателя НП Ана­толий Истрате утверждает, что проку­ратура затягивает процесс, поскольку у суда появились все основания ан­нулировать мандат на арест Усатого – особенно в свете того, что Интерпол подтвердил политический характер уголовного дела.

«Суд рассматривал две жалобы сто­роны защиты – аннулирование мандата на арест Ренато Усатого, а также пере­вод уголовного дела в Великобританию», – заявил Истрате. По его словам, слу­шания были отложены в связи с тем, что прокурор не явился на заседание и был оштрафован судом.

Истрате убеждён: всё это свидетель­ствует о том, что прокуратура затягива­ет процесс, поскольку Интерпол отказал Молдове в международном розыске Ре­нато Усатого.

«В аргументации своей позиции Интерпол подчеркнул, что отказ связан с политической мотивацией [уголов­ного дела], а также то, что британский правоохранительные органы никогда не преследовали Ренато Усатого и не соби­раются», – подчеркивает Истрате.

В итоге, по словам адвоката, у суда появились все основания аннулировать мандат на арест Ренато Усатого, «осо­бенно в условиях, когда у нас подтверж­дение от международной организации того, о чем мы неоднократно говорили – дело против Ренато Усатого является политическим».

Победители и проигравшие

Всю прошлую неделю эхом отдава­лась убедительнейшая победа кандида­та НП на выборах мэра Бельц. Попутно выяснилось, что бельцкие «демократы», с треском «продувшие» Николаю Григо­ришину, не только не способны побеж­дать (что убедительно демонстрировали в течение всей избирательной кампа­нии), но ещё и совершенно не умеют проигрывать.

Неудачливые оппоненты Григори­шина и НП всю прошлую неделю актив­но комментировали в социальных сетях собственное поражение. При этом от­ветственность за тот неоспоримый факт, что двери бельцкой мэрии захлопнулись у них перед носом, целиком и полностью возлагается на… белчан – глупых, кос­ных, внушаемых.

Просто оцените интонации профес­сиональной плакальщицы на похоронах, когда на жителей Бельц жалуется гла­ва тамошней молодёжной организации ДПМ Алексей Онойко (стиль, орфогра­фия и пунктуация авторские):

«Бельцы что с вами? Что с нами? 50% людей проголосовали возрастом от 56 лет. Остальным людям видимо просто глубоко … на наш город. Нюхаем даль­ше и дышим дальше. Сами же на своих детей плюете. Нет будущего у этого го­рода…».

Старый и негодный электорат до­стался юному демократу…

К плачу подключилась и тяжёлая ар­тиллерия – ещё один демократ, бывший бельцкий муниципальный советник Сер­гей Иордан. Он искренне полагает, что бельчан злостно сбили с пути истинного продажные телевизионщики. «Они все смотрят BTV», – печально констатирует господин Иордан.

Ну, согласитесь, когда член партии, сконцентрировавшей в своих руках не­бывалый медийный ресурс и непрерыв­но использующей его как дубину против оппозиции в стране (включая бельцкую городскую администрацию), жалуется на то, что стал жертвой пропаганды – это юмор высшего класса. Как в известном анекдоте: «А нас-то за що?». Впрочем, подобный феномен разорванности со­знания в медицине, кажется, зовётся «шизофренией»…

Мусорный королёк…

Победившему в Бельцах Николаю Григоришину и местной команде НП, разумеется, достался «в наследство» со­вершенно искусственно созданный ДПМ и сочувствующими «мусорный кризис». На днях бельцкий муниципальный со­ветник Игорь Бынзарь нарисовал яркий портрет главного исполнителя заказа республиканских властей.

«Если кто не знал – знакомьтесь, тот самый мусорный королёк – Дима Руснак. Его охраняет полиция, на него не реаги­рует прокуратура, и он никак не насытит­ся нашими деньгами. Дима спит и видит, как бы засунуть свои конечности поглуб­же в карман каждому бельчанину. Он мнит себя бизнесменом, и сегодняшняя его хотелка, – поднять тариф на мусор в несколько раз. По факту, единственным основанием, на которое он опирается, это банальное «я так хочу», – говорит Бынзарь.

И напоминает: интересы «Димы» продвигает «правящая» ДПМ.

«Пока примар Бельц Григоришин один против всей этой конченой мафии защищает город своей грудью, Дима стал одним из самых известных в стра­не мошенников под защитой госчинов­ников самых разных уровней. Одним из тех, кто так яростно защищает бедного миллионера-мусорщика, является став­ленник Плахотнюка в Бельцах, демократ Маху. Ещё до выборов, манипулируя об­щественным мнением, Дима-мусорщик особо не скрывал свою договорённость с режимом, обещая бельчанам не чи­нить препятствий будущему примару и открыть полигон, если избранником окажется «кто угодно, только не Григо­ришин». Можно с уверенностью сказать, что если бы набравший этот «кто угодно» сегодня выиграл, то тариф однозначно был бы поднят до максимума, требуе­мого авантюристом-концессионером. Это ли не сговор между мошенником и коррупционным режимом Плахотнюка?», – задаётся риторическим вопросом Бын­зарь.

Филип «разберётся»

Тем временем «Salubrity Solutions» – концессионер бельцкого мусорного полигона – вновь запретил доступ спец­технике мунпредприятия ДРСУ, зани­мающегося сбором и вывозом бытовых отходов в северной столице. Господин Руснак требует у примэрии Бельц «по­гасить долг перед полигоном в 3 млн леев». Примар Григоришин отвечает: это искусственно раздутая сумма, которую мусорный конциссионер попросту «на­рисовал».

«Установленный тариф за вывоз ку­бометра мусора составляет 33 лея, в то время как конциссионер требует 92 лея. Они заставляют оплачивать машину, груженую 17 кубометрами мусора, как машину с объемом в 50 кубометров. Это подлый и бессовестный грабеж», – гово­рит Григоришин.

Григоришин, воспользовавшись рабочим визитом в Бельцы премьер-министра Павла Филипа, попросил его повлиять на ситуацию и разблокировать полигон, что бы, прежде всего, не стра­дали простые граждане.

Молдавский премьер, как оказа­лось, «был удивлён», что бельцкая му­сорная свалка не принадлежит городу. Григоришин объяснил: «Когда этим за­нималось муниципальное предприятие, оно приносило городу 3 млн. леев в год. Его надо было развивать. Отдать услугу частнику, и тем более полигон – это пре­ступление».

Филипп, обещал разобраться в си­туации. «Я не могу говорить сейчас о сроках, но, когда идёт речь о проблеме с мусором, решение затягивать нельзя. Эта проблема, тем более летом, быстро даёт о себе знать. Мы разберёмся и по возможности поможем», – заявил пре­мьер. Что ж, слово не воробей…

«Мы одной, криминальной крови»…

Между тем, за ажиотажем выборов в двух главных городах страны легко не заметить новую аферу, которую гото­вит молдавская власть. Так, по крайней мере, утверждает вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко.

«В эти же дни в парламенте случил­ся скандал, который власти пытаются всеми силами замять. Речь идет об от­ставке председателя парламентской комиссии по вопросам безопасности в связи с его нежеланием визировать законопроект о предоставлении ино­странцам гражданства в обмен на инвестиции. Фактически, речь идет о продаже молдавского гражданства за энную сумму денег.

Первоначально предлагалось уста­новить квоту в 5000 молдавских граж­данств, которые можно было бы продать иностранцам. Затем этот потолок реши­ли отменить. Предлагается также засе­кретить личности тех, кто будет получать гражданство по такой схеме, а попутно выдавать молдавские паспорта не толь­ко основным заявителям, но и членам их семей. Еще предлагается освободить всех этих новоявленных граждан Молдо­вы от экзаменов на знание Конституции и государственного языка», – говорит Чубашеко.

Он уверен, что задумано крупное мошенничество, наподобие концессии аэропорта, кражи миллиарда, талонов на питание, увода 70 гектаров земли у Ставчен…

«Можно не сомневаться, что вся эта схема приобретет ярко выраженный коррупционный характер. В дополнение к официальным, скажем, 100 тысячам евро «инвестиций» будет установлен и неформальный «сбор», допустим, в 10 тысяч евро на «нужды демократии и ев­роинтеграции».

Но хуже всего, что власти Молдовы легализуют «криминальный оффшор», в который ринутся преступные отбросы общества со всего мира. Наркодилеры, торговцы оружием, трафиканты челове­ческими органами, мойщики денег, обыч­ные контрабандисты, киллеры и просто мошенники – всем им кишиневские вла­сти говорят: «Welcome to Moldova! Добро пожаловать к нам, к таким же, как вы. Мы с вами одной, криминальной, крови», – заявил зампред НП.

Чубашенко напоминает, что недав­но председатель ДПМ Владимир Пла­хотнюк опубликовал в западной прессе очередную пафосную проевропейско-антироссийскую статью, в которой за­являет: предстоящие в Молдове парла­ментские выборы будут ни много ни мало «референдумом об Европе».

«Для граждан Молдовы лучше пре­вратить парламентские выборы в другой референдум — плебисцит о недоверии режиму Плахотнюка. На выборах при­маров Кишинева и Бельц такие мини-референдумы «анти-Плахотнюк» увен­чались победой граждан. Получилось в Кишиневе и Бельцах — получится и во всей Молдове. И Европа вздохнет сво­боднее, когда избавится от харрасмен­та режима Плахотнюка», – резюмировал Чубашенко.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.