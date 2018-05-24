СВАДЬБА НЕТРАДИЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Принц Гарри и Меган Маркл пошли против правил
В Великобритании состоялось событие года — свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. И стоит признать, молодоженам удалось удивить чопорную английскую публику. Похоже, у Меган Маркл есть все шансы стать такой же народной «принцессой», как Диана.
Еще только несколько десятков лет назад сложно было себе представить, что принц возьмет в жены разведенную женщину и не лишится при этом своего статуса. Но Меган Маркл уже была замужем, и, похоже, теперь это мало кого волнует. Как и то, что она мулатка, рожденная в США. «Любовь не знает границ», — написал в своем блоге один из гостей, музыкант Элтон Джон.
Помимо него мероприятие посетили актер Джордж Клуни, футболист Дэвид Бекхэм, актер Идрис Эльба, телеведущая Опра Уинфри и звезда тенниса Серена Уильямс. Пользователей Сети удивило, что на церемонию была приглашена и бывшая девушка принца, Челси Дейви. Ее лицо, выражающее то ли скуку, то ли откровенную неприязнь, не осталось незамеченным репортерами. А вот милые шалости одной из подружек невесты, принцессы Шарлотты, вызвали у всех умиление. Улучив момент, трехлетняя леди показала публике язык.
Все наблюдавшие за свадебной церемонией заметили ее необычность. Конечно, без некоторых формальностей нельзя было обойтись. Пару венчал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Но выступить с речью позволили и епископу епископальной церкви США Майклу Карри — в качестве дани уважения американскому происхождению невесты. Чернокожий священник буквально взорвал скучную церемонию. Он размахивал руками, активно жестикулировал, вращал глазами и наполнял свою речь таким эмоциональным накалом, иногда переходя на крик, что некоторые гости начали посмеиваться, а другие перестали понимать, что происходит и где они оказались. Карри цитировал Мартина Лютера Кинга и госпелы, говоря о том, что «когда любовь будет править миром, на Земле воцарится рай».
Слова из госпелов звучали на церемонии не только в речи епископа. На свадьбе с религиозными песнями американских чернокожих выступил хор Kingdom Choir. По словам лидера коллектива Карен Гибсон, приглашение они получили от принца Чарльза.
Вопреки традиции Меган повел к алтарю не ее отец, а принц Чарльз. Томас Маркл не смог приехать на церемонию из-за проблем со здоровьем. Впрочем, выход ее от этого получился даже более эффектным. За белоснежным платьем невесты от Givenchy тянулся пятиметровый шлейф, а на ее голове красовалась тиара, украшенная бриллиантами.
С лица невесты не сходила улыбка, а вот жених оставался сосредоточенным и явно нервничал. «Поцелуемся?» — спросила Меган после того, как их обвенчали. «Ага», — скромно ответил Гарри. Британские СМИ сообщают, что в качестве обручального кольца он подарил своей избраннице кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери, принцессе Диане.
После молодожены проехались по окрестностям Виндзорского замка в карете, где их собрались поприветствовать более 100 тысяч человек. На вечернем приеме для узкого круга гостей новобрачные соблюдали уже меньше формальностей: Гарри сменил военную форму на костюм с бабочкой, Меган избавилась от громоздкого шлейфа, а вместо лошадей до места назначения их доставил автомобиль Jaguar E-Type Concept Zero.
Теперь же Гарри и Меган могут наконец отдохнуть от марафона торжеств. А Сассекс — впервые за долгое время обрести своих королевских покровителей. «Замечательные новости! После промежутка в 175 лет мы наконец имеем герцога и герцогиню Сассекса», — заявил Тим Лагтон, региональный представитель в британском парламенте.
Любовь ГЛАЗУНОВА.