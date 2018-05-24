Принц Гарри и Меган Маркл пошли против правил

В Великобритании состоялось событие года — свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. И стоит признать, молодоже­нам удалось удивить чопорную английскую публику. Похоже, у Меган Маркл есть все шансы стать такой же народной «прин­цессой», как Диана.

Еще только несколько десятков лет на­зад сложно было себе представить, что принц возьмет в жены разведенную женщину и не лишится при этом своего статуса. Но Меган Маркл уже была замужем, и, похоже, теперь это мало кого волнует. Как и то, что она мулат­ка, рожденная в США. «Любовь не знает гра­ниц», — написал в своем блоге один из гостей, музыкант Элтон Джон.

Помимо него мероприятие посетили актер Джордж Клуни, футболист Дэвид Бек­хэм, актер Идрис Эльба, телеведущая Опра Уинфри и звезда тенниса Серена Уильямс. Пользователей Сети удивило, что на цере­монию была приглашена и бывшая девушка принца, Челси Дейви. Ее лицо, выражающее то ли скуку, то ли откровенную неприязнь, не осталось незамеченным репортерами. А вот милые шалости одной из подружек невесты, принцессы Шарлотты, вызвали у всех умиле­ние. Улучив момент, трехлетняя леди показа­ла публике язык.

Все наблюдавшие за свадебной цере­монией заметили ее необычность. Конечно, без некоторых формальностей нельзя было обойтись. Пару венчал архиепископ Кентер­берийский Джастин Уэлби. Но выступить с речью позволили и епископу епископальной церкви США Майклу Карри — в качестве дани уважения американскому происхождению невесты. Чернокожий священник буквально взорвал скучную церемонию. Он размахивал руками, активно жестикулировал, вращал глазами и наполнял свою речь таким эмоцио­нальным накалом, иногда переходя на крик, что некоторые гости начали посмеиваться, а другие перестали понимать, что происходит и где они оказались. Карри цитировал Марти­на Лютера Кинга и госпелы, говоря о том, что «когда любовь будет править миром, на Земле воцарится рай».

Слова из госпелов звучали на церемонии не только в речи епископа. На свадьбе с рели­гиозными песнями американских чернокожих выступил хор Kingdom Choir. По словам лиде­ра коллектива Карен Гибсон, приглашение они получили от принца Чарльза.

Вопреки традиции Меган повел к алтарю не ее отец, а принц Чарльз. Томас Маркл не смог приехать на церемонию из-за проблем со здоровьем. Впрочем, выход ее от этого получился даже более эффектным. За бело­снежным платьем невесты от Givenchy тянулся пятиметровый шлейф, а на ее голове красова­лась тиара, украшенная бриллиантами.

С лица невесты не сходила улыбка, а вот жених оставался сосредоточенным и явно нервничал. «Поцелуемся?» — спросила Меган после того, как их обвенчали. «Ага», — скромно ответил Гарри. Британские СМИ сообщают, что в качестве обручального коль­ца он подарил своей избраннице кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери, принцессе Диане.

После молодожены проехались по окрестностям Виндзорского замка в карете, где их собрались поприветствовать более 100 тысяч человек. На вечернем приеме для узкого круга гостей новобрачные соблюдали уже меньше формальностей: Гарри сменил военную форму на костюм с бабочкой, Меган избавилась от громоздкого шлейфа, а вместо лошадей до места назначения их доставил ав­томобиль Jaguar E-Type Concept Zero.

Теперь же Гарри и Меган могут наконец отдохнуть от марафона торжеств. А Сассекс — впервые за долгое время обрести своих королевских покровителей. «Замечательные новости! После промежутка в 175 лет мы на­конец имеем герцога и герцогиню Сассекса», — заявил Тим Лагтон, региональный предста­витель в британском парламенте.

Любовь ГЛАЗУНОВА.