Представители молдавского ЛГБТ сообщества впервые дошли до Дворца Республики

В минувшую субботу в Ки­шиневе прошел традици­онный марш молдавско­го гей-сообщества (ЛГБТ). Мероприятие одновре­менно было похоже и не­похоже на те, что происхо­дили последние три года.

Обычно перед шествием по городу члены гей-сообщества собирались возле разрушенно­го Республиканского стадиона. Потом под охраной усиленных нарядов полиции шли по улице Букурешть до тех пор, пока на­встречу не выходили контрмани­фестанты с иконами и хоругвями. После сторонники ЛГБТ эвакуи­ровались на автобусах в сопрово­ждении стражей порядка в один из развлекательных центров, где традиционно проводили пресс-конференцию. Казалось, все таким положением вещей были вполне довольны: Genderdoc-M, организовавшая марши, отчиты­валась о проделанной работе пе­ред спонсорами, правительство демонстрировало, что в состоя­нии не допустить насилия над меньшинствами, православные активисты показывали свою силу «содомитам».

Однако на этот раз власти ре­шили изменить принцип охраны манифестантов. Представители МВД не только охраняли шествие, но и по всему пути марша пере­крыли в центре города улицы. Это, конечно, имело значительный эф­фект, контрманифестантов задер­живали еще на подходах к шагаю­щим геям и лесбиянкам, в рядах которых были и представители не­скольких западных посольств. Зато впервые члены ЛГБТ-сообщества нашей страны достигли конечной точки намеченного маршрута – Дворца Республики. Не обошлось без инцидентов: трех человек – контрманифестантов задержала полиция, протестовавших жен­щин достаточно бесцеремонно и грубо оттирали в сторону. Приме­нялись слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Члены гей-марша традицион­но одевают футболки с различны­ми лозунгами, в этом году – «Без страха любви». На шествии, мо­жет, страха и не было, а вот любви от остальных сограждан сторон­ники нетрадиционной сексуаль­ной ориентации, скорее всего, не дождутся. Хорошо, что подобного рода парады не организовывают тихие и безобидные филателисты, нумизматы или энтомологи. В про­тивном случае центр города у нас перекрывали бы каждую неделю.

Виктор ЛАЗАР.