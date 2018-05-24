Кто шагает «без страха»?
Представители молдавского ЛГБТ сообщества впервые дошли до Дворца Республики
В минувшую субботу в Кишиневе прошел традиционный марш молдавского гей-сообщества (ЛГБТ). Мероприятие одновременно было похоже и непохоже на те, что происходили последние три года.
Обычно перед шествием по городу члены гей-сообщества собирались возле разрушенного Республиканского стадиона. Потом под охраной усиленных нарядов полиции шли по улице Букурешть до тех пор, пока навстречу не выходили контрманифестанты с иконами и хоругвями. После сторонники ЛГБТ эвакуировались на автобусах в сопровождении стражей порядка в один из развлекательных центров, где традиционно проводили пресс-конференцию. Казалось, все таким положением вещей были вполне довольны: Genderdoc-M, организовавшая марши, отчитывалась о проделанной работе перед спонсорами, правительство демонстрировало, что в состоянии не допустить насилия над меньшинствами, православные активисты показывали свою силу «содомитам».
Однако на этот раз власти решили изменить принцип охраны манифестантов. Представители МВД не только охраняли шествие, но и по всему пути марша перекрыли в центре города улицы. Это, конечно, имело значительный эффект, контрманифестантов задерживали еще на подходах к шагающим геям и лесбиянкам, в рядах которых были и представители нескольких западных посольств. Зато впервые члены ЛГБТ-сообщества нашей страны достигли конечной точки намеченного маршрута – Дворца Республики. Не обошлось без инцидентов: трех человек – контрманифестантов задержала полиция, протестовавших женщин достаточно бесцеремонно и грубо оттирали в сторону. Применялись слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.
Члены гей-марша традиционно одевают футболки с различными лозунгами, в этом году – «Без страха любви». На шествии, может, страха и не было, а вот любви от остальных сограждан сторонники нетрадиционной сексуальной ориентации, скорее всего, не дождутся. Хорошо, что подобного рода парады не организовывают тихие и безобидные филателисты, нумизматы или энтомологи. В противном случае центр города у нас перекрывали бы каждую неделю.
Виктор ЛАЗАР.