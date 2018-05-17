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Политика

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Паника в стане демократов

Паника в стане демократов
17 мая
00:00 2018
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Лидеры правящей коалиции напуганы вероятным крахом на выборах

Демократы призывают своих сторонников голосовать на выборах мэра столицы за кого угодно, но только не за социалистов. Об этом на еженедельном брифинге сообщил журналистам пресс-секретарь ДПМВиталий Гэмурарь. Вообще-то демократам не нравятся еще и либералы, но, по причине своей малой популярности, у них и без того никаких шансов на победу.

«Правые оппозиционные партии упустили шанс объединиться, предпочитая вести работу по отдельности, – сетовал Гэмурарь. – Это элемент незрелости. Вы видели предвыборную кампанию, где они нападали друг на друга. Они не нашли единого кандидата который бы имел шанс победить в первом туре». В начале марта председатель ДПМ Влад Плахотнюк предложил правым партиям совместно подобрать человека, имеющего возможность стать мэ­ром столицы, и тем самым предотвратить «захват» Кишинева со­циалистами. Но либо координатор правящей коалиции не был услы­шан, или это часть очередного хитроумного тайного плана, которые уже стали нормой для демократов.

У демократов есть все основания для того, чтобы считать со­циалистов потенциальными победителями на местных выборах. На этой неделе проект Votum.md подвел итоги интернет-голосования, участие в нем приняли 6334 пользователя. С большим отрывом 43,27% лидировал Ион Чебан, следом идут Андрей Нэстасе 24,1% и Сильвия Раду – 18,83%.

Виктор ЛАЗАР.

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