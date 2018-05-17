Игорь Додон и ПСРМ продолжают оставаться уверенными лидерами рейтинга доверия граждан

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены 14 мая в молдавской столице. Согласно итогам исследования, глава государства остается политиком №1 в стране, ему доверяет подавляющее большинство жителей Молдовы.

По этому показателю Игорь Додон многократно опережает своих ближайших конкурентов. Так, например, рейтинг доверия президенту по всей стране – в 2,5 раза больше, чем у следующей за ним Майи Санду, почти в 5 раз больше, чем у Павла Филиппа, и почти в 6 раз больше, чем у Андрея Нэстасе. В Кишиневе и Бельцах глава государства также является абсолютным фаворитом доверия граждан. Кроме этого, благодаря Игорю Додону, продолжает сохраняться высокое доверие и к самому институту президента. Администрация главы государства существенно превосходит по рейтингу доверия правительство и парламент. И пропрезидентская Партия социалистов является лидером в рейтинге доверия граждан среди политических формирований страны, в разы опережая остальные партии. Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%.