Полный тезка сына Господа попался на краже мобильного телефона

Иисус Христос — вор и должен си­деть в тюрьме. И пусть читатель не спешит обвинять нас в бого­хульстве. Мы всего лишь кон­статируем факт, установленный московскими полицейскими, ко­торые доказали, что перед за­коном все равны — будь ты хоть богом, хоть сатаной. Недавно сотрудники полиции задержа­ли похитителя мобильного теле­фона, чье появление в околотке уже окрестили «вторым прише­ствием». Преступником оказал­ся москвич, чье имя — Иисус, а фамилия… ну вы сами догада­лись. Причем по паспорту, а не по убеждениям. В том, что тол­кнуло «святого» нарушить вось­мую заповедь, он сам покаялся нашему корреспонденту.

«Второе пришествие»

В конце прошлого месяца в ОМВД по Красносельскому району поступил тре­вожный звонок из центра здоровья. Со­трудница организации заявила, что по­сле семинара у участницы мероприятия, врача-бактериолога, был украден сотовый телефон. Правоохранители первым делом посмотрели записи с камер. На видео от­четливо было видно, что после окончания лекции хозяйка смартфона оставила свой гаджет (стоимостью около 23 тысяч рублей) в аудитории и ненадолго вышла. В это время неизвестный мужчина воспользовался тем, что в зале никого не было, забрал телефон и спешно удалился. Дама написала заявление, и полицейские вычислили запоздавшего слушателя лекций о здоровье. «Цифровой» след привел их к квартире на западе столи­цы. Но тут произошло нечто, остановившее полицейских в финальном рывке. Оказалось, что хозяином жилища по документам числит­ся Иисус Иосифович Христос!

Стражи порядка на всякий случай пере­крестились. Не веря глазам своим, они не­сколько раз перезагружали базы, «проби­вали» по разным архивам, но снова и снова по адресу «выскакивало» святое имя. О том, кто главный подозреваемый, было доложено руководству, на что поступил приказ: задер­жать преступника немедленно. Делать нече­го, придется брать, подумали полицейские, но на всякий случай по дороге прокрутили в мыслях совершенные грешки. Говорят, что вслед за ушедшими на задание перекрести­лась вся «дежурка». Но кара господня мино­вала полицейских.

В тот же день подозреваемого в краже доставили в околоток. «Богом клянемся, он по паспорту Иисус Иосифович Христос», — шептали стражи порядка. Мужчина в годах, которому давно уже далеко за 33, быстро стал главной достопримечательностью от­дела. По словам сотрудников, даже несмо­тря на то, что и святого в Иисусе не больше, чем в ком бы то ни было (а может быть, даже меньше), весть о «втором пришествии» очень быстро распространилась среди коллег. Во­ришкой даже интересовались из окружного управления. Задержанный по фамилии Хри­стос в содеянном покаялся, и правоохрани­тели не стали его долго «мучить»: было за­ведено уголовное дело по статье «Кража», и тезку Спасителя отпустили под подписку о невыезде.

Узнав о том, что мужчина с именем Ии­сус Христос на свободе, наш репортер от­правился к нему домой. «Район Крылатское, конечно, не Иерусалим, — напутствовали меня коллеги. — Но ты Библию все же поли­стай в метро».

Знакомство с алчным Иисусом

Номер квартиры Иисуса Иосифовича узнать легко. Почтовый ящик запаян наглухо, рядом крупными буквами: «Корреспонден­цию оставьте себе», — и далее приписка о том, что материальные благодарности мож­но оставлять под дверью или отправлять по номеру указанной карты. И то верно: одолели миряне сына Создателя своими просьбами.

Консьержка лишь пожала плечами на во­просы об авторе послания.

— Утром уходит, вечером приходит. Как все, здоровается, не пьет, не курит, не шумит. Спокойный, подтянутый, оде­вается в военную камуфляжную курт­ку и кепку, — описала жильца Иисуса вахтер.

— Странного ничего за ним не водилось? Может, по лужам аки по суху ходит?

— Нет, такого не замечала.

Нужная дверь на площадке 15- го этажа тоже угадывается момен­тально: к двери прикреплен образ «святого» и лист бумаги с текстом на 18 (!) языках: «Благодарю за ваши подарки, остав­ленные под этой дверью».

А вот и сам Христос. Без нимба, в обыч­ной одежде, точь-в-точь, как описывала кон­сьержка.

— Вы Иисус Иосифович Христос?

— Да, я, — радушно ответил мужчина, как будто только и ждал этого вопроса.

Когда Иисус узнал, что в гости приехали журналисты, не скрывая радости, гостепри­имно распахнул свою дверь.

— Вы сейчас сами все увидите. Я живу очень скромно, это моя аскеза, и с ее помо­щью я хочу добиться своей цели.

— Какая у вас цель, Иисус?

— Сто миллиардов долларов.

— Теперь, кажется, понятно, зачем вы украли телефон…

— Телефон? А-а-а, телефон… С теле­фоном случилась очень неприятная история, — растерялся «святой». — Честное слово, я думал, это моя находка, а оказалось, что это считается кражей. Увидел, лежит на стуле телефон, в голову пришла корыстная мысль. Вот я аккуратненько взял аппарат и продал его на «Горбушке» за 6500 рублей.

— Простите, вы же… ой, то есть ваш далекий тезка проповедовал… (Пытаюсь придать разговору христианский оттенок.)

— От этого случая все только выиграют, вот что я думаю, — не дав себя пристыдить, с улыбкой выкрутился собеседник. — Жен­щина обновит свой телефон, полицейским плюс — преступление раскрыли, из-за этого случая вы вот ко мне пришли.

В «двушке» Иисуса очень чисто и про­сторно. Из мебели только шкафчики в прихо­жей и зале, две тумбочки, рядом с умываль­ником на кухне и в зале. Между комнатами отсутствуют двери, вместо них натянуты занавески, а из еды бросились в глаза толь­ко фрукты и диетические хлебцы. Хозяин жилища спит в зале, на полу на коврике. В просторной комнате есть утюг и сушилка для вещей, в шкафу висят наглаженные рубаш­ки, а на стенах часы, две большие картины с видами на Кремль и постеры с изображения­ми денег и особняков в центре Москвы. На тумбочке Иисуса лежит Библия. «Мог бы и не брать с собой», — подумалось мне.

— Вы верите в Бога?

— Конечно, как же мне, Иисусу Христу, и не верить? — не без самоиронии ответил собеседник.

«Иисус Христос — это абсолютный авторитет»

Понятно, что любой человек может на­звать себя хоть чертом, хоть дьяволом — было бы желание. И все же захотелось по­нять, как Иисус дошел до жизни такой?

О себе наш герой рассказал, что ро­дился в Москве, закончил школу, выучился на токаря, отслужил 2 года «срочки». После армии вместе с сослуживцами открыл свое дело, занимался антиквариатом. В 1994 году ему досталась квартира в Крылатском от его дяди, Юрия Догоденко, гендиректо­ра ТОО «Фрегат», который при странных об­стоятельствах был зарезан в своем офисе на Никольской улице. В 1996 году, со слов собеседника, он женился на дочери депу­тата, приближенного Бориса Ельцина, но уже через год они развелись. Именно после этого у 27-летнего (на тот момент) мужчины случилось переосмысление жизни, своего предназначения и даже имени.

— После развода я стал очень много чи­тать, изучать психологию успеха и переоце­нил свое предназначение на Земле…

— Это как?

— Объясняю на пальцах. В то время при самых лучших перспективах мое состояние могло достичь максимум ста миллионов долларов. К тому времени у меня собралась неплохая коллекция живописи, драгоценно­стей, библиотека плюс недвижимость. Но мне этого мало, моя планочка — это мил­лиарды долларов, а чтобы ее достичь, я ре­шил создать себе финансовый вакуум. Все свое добро я раздал людям — вывез все из квартиры подчистую. Перестал работать и углубился в саморазвитие.

На тот момент, по словам хозяина квар­тиры, он стал завсегдатаем библиотек, ку­пался в проруби и ежедневно пробегал по 15 километров. Словом, выбрал путь к успе­ху через духовное развитие.

— А как вас звали раньше?

— Я навсегда расстался с этим именем и никому его не скажу. Отвечу, что звали меня обычным русским именем, я носил обычное русское отчество и укра­инскую фамилию.

— Но почему именно Иисус Хри­стос? Как вам раз­решили взять именно это имя и фамилию?

— Иисус Христос — это абсолютный ав­торитет, с таким именем и фамилией я точно буду популярен в этом мире. В 37 лет я пришел в ЗАГС и изменил только имя. Потом я постепенно готовил род­ственников (у Иисуса есть взрослая дочь от гражданско­го брака) о том, что планирую изменить и фамилию. Где-то семь лет назад я поменял и фамилию с отчеством (Иоси­фович — в честь земного отца Иисуса). В ЗАГСе мне сначала не разрешили подавать докумен­ты на смену фамилии, но я добился своего: обращался во все инстанции, в приемную президента, даже в церкви у батюшки раз­решения спросил.

— Сейчас вы где-то работаете?

— Последние 15 лет — нет. Во-первых, часть своего добра я продал, во-вторых, я получаю пособие по инвалидности, а в-третьих, вы сами видели, как скромно я живу, денег мне хватает. Я все это время рос духовно и чувствую, что ко мне непре­менно и очень скоро придут денежные по­токи.

— Расскажите, как построен ваш день? Куда вы каждый день ходите?

— Каждое утро я встаю в 6.49 утра и пробегаю около 4 километров до управы Крылатского района. Потом еду в библио­теку имени Ленина, где читаю, иногда по­сещаю образовательные семинары, как вы уже знаете. А потом до вечера гуляю вокруг Кремля — меня буквально притягивает эта атмосфера, очень нравится там находить­ся, и неслучайно я повесил дома картины с любимым видом.

Картинки с пачками денег и шикарные дома на постерах хозяин аскетического жи­лья назвал своими грезами и конечными це­лями. Правда, что делать с ними, если все- таки богатство свалится на него с небес, он не знает. Но вот имя и фамилию решил не менять до конца своих дней. Что касается психического здоровья Христа — малове­роятно, что по такому пустяковому престу­плению, как кража, следователь решит на­значить для обвиняемого психиатрическую экспертизу. Едва ли ему грозит и тюрьма: такие проступки чаще караются условным сроком. А значит, Иисус Иосифович нас еще непременно удивит.

Лев СПЕРАНСКИЙ.