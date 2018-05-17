ИИСУС ХРИСТОС — ПОД ПОДПИСКОЙ О НЕВЫЕЗДЕ
Полный тезка сына Господа попался на краже мобильного телефона
Иисус Христос — вор и должен сидеть в тюрьме. И пусть читатель не спешит обвинять нас в богохульстве. Мы всего лишь констатируем факт, установленный московскими полицейскими, которые доказали, что перед законом все равны — будь ты хоть богом, хоть сатаной. Недавно сотрудники полиции задержали похитителя мобильного телефона, чье появление в околотке уже окрестили «вторым пришествием». Преступником оказался москвич, чье имя — Иисус, а фамилия… ну вы сами догадались. Причем по паспорту, а не по убеждениям. В том, что толкнуло «святого» нарушить восьмую заповедь, он сам покаялся нашему корреспонденту.
«Второе пришествие»
В конце прошлого месяца в ОМВД по Красносельскому району поступил тревожный звонок из центра здоровья. Сотрудница организации заявила, что после семинара у участницы мероприятия, врача-бактериолога, был украден сотовый телефон. Правоохранители первым делом посмотрели записи с камер. На видео отчетливо было видно, что после окончания лекции хозяйка смартфона оставила свой гаджет (стоимостью около 23 тысяч рублей) в аудитории и ненадолго вышла. В это время неизвестный мужчина воспользовался тем, что в зале никого не было, забрал телефон и спешно удалился. Дама написала заявление, и полицейские вычислили запоздавшего слушателя лекций о здоровье. «Цифровой» след привел их к квартире на западе столицы. Но тут произошло нечто, остановившее полицейских в финальном рывке. Оказалось, что хозяином жилища по документам числится Иисус Иосифович Христос!
Стражи порядка на всякий случай перекрестились. Не веря глазам своим, они несколько раз перезагружали базы, «пробивали» по разным архивам, но снова и снова по адресу «выскакивало» святое имя. О том, кто главный подозреваемый, было доложено руководству, на что поступил приказ: задержать преступника немедленно. Делать нечего, придется брать, подумали полицейские, но на всякий случай по дороге прокрутили в мыслях совершенные грешки. Говорят, что вслед за ушедшими на задание перекрестилась вся «дежурка». Но кара господня миновала полицейских.
В тот же день подозреваемого в краже доставили в околоток. «Богом клянемся, он по паспорту Иисус Иосифович Христос», — шептали стражи порядка. Мужчина в годах, которому давно уже далеко за 33, быстро стал главной достопримечательностью отдела. По словам сотрудников, даже несмотря на то, что и святого в Иисусе не больше, чем в ком бы то ни было (а может быть, даже меньше), весть о «втором пришествии» очень быстро распространилась среди коллег. Воришкой даже интересовались из окружного управления. Задержанный по фамилии Христос в содеянном покаялся, и правоохранители не стали его долго «мучить»: было заведено уголовное дело по статье «Кража», и тезку Спасителя отпустили под подписку о невыезде.
Узнав о том, что мужчина с именем Иисус Христос на свободе, наш репортер отправился к нему домой. «Район Крылатское, конечно, не Иерусалим, — напутствовали меня коллеги. — Но ты Библию все же полистай в метро».
Знакомство с алчным Иисусом
Номер квартиры Иисуса Иосифовича узнать легко. Почтовый ящик запаян наглухо, рядом крупными буквами: «Корреспонденцию оставьте себе», — и далее приписка о том, что материальные благодарности можно оставлять под дверью или отправлять по номеру указанной карты. И то верно: одолели миряне сына Создателя своими просьбами.
Консьержка лишь пожала плечами на вопросы об авторе послания.
— Утром уходит, вечером приходит. Как все, здоровается, не пьет, не курит, не шумит. Спокойный, подтянутый, одевается в военную камуфляжную куртку и кепку, — описала жильца Иисуса вахтер.
— Странного ничего за ним не водилось? Может, по лужам аки по суху ходит?
— Нет, такого не замечала.
Нужная дверь на площадке 15- го этажа тоже угадывается моментально: к двери прикреплен образ «святого» и лист бумаги с текстом на 18 (!) языках: «Благодарю за ваши подарки, оставленные под этой дверью».
А вот и сам Христос. Без нимба, в обычной одежде, точь-в-точь, как описывала консьержка.
— Вы Иисус Иосифович Христос?
— Да, я, — радушно ответил мужчина, как будто только и ждал этого вопроса.
Когда Иисус узнал, что в гости приехали журналисты, не скрывая радости, гостеприимно распахнул свою дверь.
— Вы сейчас сами все увидите. Я живу очень скромно, это моя аскеза, и с ее помощью я хочу добиться своей цели.
— Какая у вас цель, Иисус?
— Сто миллиардов долларов.
— Теперь, кажется, понятно, зачем вы украли телефон…
— Телефон? А-а-а, телефон… С телефоном случилась очень неприятная история, — растерялся «святой». — Честное слово, я думал, это моя находка, а оказалось, что это считается кражей. Увидел, лежит на стуле телефон, в голову пришла корыстная мысль. Вот я аккуратненько взял аппарат и продал его на «Горбушке» за 6500 рублей.
— Простите, вы же… ой, то есть ваш далекий тезка проповедовал… (Пытаюсь придать разговору христианский оттенок.)
— От этого случая все только выиграют, вот что я думаю, — не дав себя пристыдить, с улыбкой выкрутился собеседник. — Женщина обновит свой телефон, полицейским плюс — преступление раскрыли, из-за этого случая вы вот ко мне пришли.
В «двушке» Иисуса очень чисто и просторно. Из мебели только шкафчики в прихожей и зале, две тумбочки, рядом с умывальником на кухне и в зале. Между комнатами отсутствуют двери, вместо них натянуты занавески, а из еды бросились в глаза только фрукты и диетические хлебцы. Хозяин жилища спит в зале, на полу на коврике. В просторной комнате есть утюг и сушилка для вещей, в шкафу висят наглаженные рубашки, а на стенах часы, две большие картины с видами на Кремль и постеры с изображениями денег и особняков в центре Москвы. На тумбочке Иисуса лежит Библия. «Мог бы и не брать с собой», — подумалось мне.
— Вы верите в Бога?
— Конечно, как же мне, Иисусу Христу, и не верить? — не без самоиронии ответил собеседник.
«Иисус Христос — это абсолютный авторитет»
Понятно, что любой человек может назвать себя хоть чертом, хоть дьяволом — было бы желание. И все же захотелось понять, как Иисус дошел до жизни такой?
О себе наш герой рассказал, что родился в Москве, закончил школу, выучился на токаря, отслужил 2 года «срочки». После армии вместе с сослуживцами открыл свое дело, занимался антиквариатом. В 1994 году ему досталась квартира в Крылатском от его дяди, Юрия Догоденко, гендиректора ТОО «Фрегат», который при странных обстоятельствах был зарезан в своем офисе на Никольской улице. В 1996 году, со слов собеседника, он женился на дочери депутата, приближенного Бориса Ельцина, но уже через год они развелись. Именно после этого у 27-летнего (на тот момент) мужчины случилось переосмысление жизни, своего предназначения и даже имени.
— После развода я стал очень много читать, изучать психологию успеха и переоценил свое предназначение на Земле…
— Это как?
— Объясняю на пальцах. В то время при самых лучших перспективах мое состояние могло достичь максимум ста миллионов долларов. К тому времени у меня собралась неплохая коллекция живописи, драгоценностей, библиотека плюс недвижимость. Но мне этого мало, моя планочка — это миллиарды долларов, а чтобы ее достичь, я решил создать себе финансовый вакуум. Все свое добро я раздал людям — вывез все из квартиры подчистую. Перестал работать и углубился в саморазвитие.
На тот момент, по словам хозяина квартиры, он стал завсегдатаем библиотек, купался в проруби и ежедневно пробегал по 15 километров. Словом, выбрал путь к успеху через духовное развитие.
— А как вас звали раньше?
— Я навсегда расстался с этим именем и никому его не скажу. Отвечу, что звали меня обычным русским именем, я носил обычное русское отчество и украинскую фамилию.
— Но почему именно Иисус Христос? Как вам разрешили взять именно это имя и фамилию?
— Иисус Христос — это абсолютный авторитет, с таким именем и фамилией я точно буду популярен в этом мире. В 37 лет я пришел в ЗАГС и изменил только имя. Потом я постепенно готовил родственников (у Иисуса есть взрослая дочь от гражданского брака) о том, что планирую изменить и фамилию. Где-то семь лет назад я поменял и фамилию с отчеством (Иосифович — в честь земного отца Иисуса). В ЗАГСе мне сначала не разрешили подавать документы на смену фамилии, но я добился своего: обращался во все инстанции, в приемную президента, даже в церкви у батюшки разрешения спросил.
— Сейчас вы где-то работаете?
— Последние 15 лет — нет. Во-первых, часть своего добра я продал, во-вторых, я получаю пособие по инвалидности, а в-третьих, вы сами видели, как скромно я живу, денег мне хватает. Я все это время рос духовно и чувствую, что ко мне непременно и очень скоро придут денежные потоки.
— Расскажите, как построен ваш день? Куда вы каждый день ходите?
— Каждое утро я встаю в 6.49 утра и пробегаю около 4 километров до управы Крылатского района. Потом еду в библиотеку имени Ленина, где читаю, иногда посещаю образовательные семинары, как вы уже знаете. А потом до вечера гуляю вокруг Кремля — меня буквально притягивает эта атмосфера, очень нравится там находиться, и неслучайно я повесил дома картины с любимым видом.
Картинки с пачками денег и шикарные дома на постерах хозяин аскетического жилья назвал своими грезами и конечными целями. Правда, что делать с ними, если все- таки богатство свалится на него с небес, он не знает. Но вот имя и фамилию решил не менять до конца своих дней. Что касается психического здоровья Христа — маловероятно, что по такому пустяковому преступлению, как кража, следователь решит назначить для обвиняемого психиатрическую экспертизу. Едва ли ему грозит и тюрьма: такие проступки чаще караются условным сроком. А значит, Иисус Иосифович нас еще непременно удивит.
Лев СПЕРАНСКИЙ.
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