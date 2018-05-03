На прошедшей неделе президент Молдовы совершил краткий визит в Санкт-Петербург

В минувшую пятницу глава государства Игорь Додон встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. В ходе беседы собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими странами на общенациональном и региональном уровня.

Интерес к ЕЭС

Глава государства отметил, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией успешно и плодотворно развиваются на уровне глав государств, а также на уровне регионов. «Уверен, что после парламентских выборов этого года отношения будут на другом стратегическом уровне и между правительствами и парламентами наших стран», – подчеркнул президент. Игорь Додон и Георгий Полтавченко особенно отметили развитие отношений Гагаузской автономии с Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и другими регионами России. Президент Молдовы сообщил о том, что в скором времени в Молдове пройдёт Форум регионов, куда будут приглашены представители всех территорий Российской Федерации, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. Глава государства отметил, что большинство народа Молдовы выступает за улучшение отношений с Россией. «Президент России Владимир Путин в нашей стране был и остаётся наиболее авторитетным зарубежным лидером», – уточнил Игорь Додон.

Президент страны подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в получении как можно большей информации о деятельности Евразийского экономического союза и выразил надежду на скорое получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Также глава государства проинформировал губернатора Санкт-Петербурга о программе празднования в Республике Молдова 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и, в частности, об акции «Бессмертный полк», которая состоится в Кишинёве 9 Мая.

Потенциал для сотрудничества

Игорь Додон встретился также с сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андреем Геннадьевичем Назаровым. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов торгово-экономического и делового сотрудничества между Республикой Молдова и Россией. Президент Молдовы отметил, что у российского и молдавского бизнес-сообщества есть огромный потенциал для плодотворного сотрудничества.

Собеседники также договорились провести 27-29 сентября в Кишиневе большой молдо-российский экономический форум. «Планируется прибытие нескольких десятков руководителей крупнейших российских предприятий и подписание двусторонних контрактов с молдавскими предпринимателями», – уточнил Игорь Додон.

Кроме того, 24 мая в Санкт-Петербурге, в преддверии Международного экономического форума, Президент Республики Молдова проведет встречу с представителями деловых кругов Российской Федерации. На встрече пройдет презентация Платформы сентябрьского молдавско-российского экономического форума.

Внимание диаспоре

В ходе визита в Санкт-Петербург Игорь Додон провел встречу с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов Российской Федерации. Во время встречи были затронуты многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются как наши соотечественники, так и руководители диаспоры. Глава государства отметил важность регистрации общественных организаций для более активного взаимодействия учреждений и ведомств Республики Молдова с диаспорой.

«Также говорили о необходимости открытия большего количества участков для голосования на территории Российской Федерации. Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а также количества бюллетеней, необходимо открыть как минимум 150 избирательных участков», – отметил глава государства.

Кроме того, президент страны рассказал о выдвинутой им в прошлом году инициативе по переходу к смешанной избирательной системе, которая предусматривает депутатские места для диаспоры.