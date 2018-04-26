Гагаузские посиделки
В автономии недобрым словом помянули Михаила Формузала
В минувшую субботу в Комрате прошел очередной съезд депутатов Гагаузской автономии всех уровней. Тема большинства выступлений: как противостоять попыткам Госканцелярии правительства максимально урезать полномочия региона. При этом особо подчеркивался факт того, что «гагаузский патриотизм» не имеет ничего общего с сепаратизмом.
По мнению общественного деятеля Федора Доброва, все началось в далеком 2006 году. «С приходом башкана Михаила Формузала, вы все помните, начали сдавать полномочия. Первое – это таможня. И Госканцелярия, к сожалению, появилась при нем. Сегодня мы пожинаем те плоды… Считаю, что этот башкан будет черным пятном в истории Гагаузии», – заявил на съезде Добров.
Муниципальный советник из Чадыр-Лунги Иван Стамов со своей стороны полагает: «Гагаузов боятся, как масонов, потому что хоть нас и мало, но мы сильные». Против своих однопартийцев пошел даже депутат парламента от Демпартии Николай Дудогло. «Мы должны донести до властей то, что дальше так продолжаться не может. Да, нас обыграли. Если это будет продолжаться, Гагаузии может и не быть», – заключил народный избранник. Ирина Влах уверена – правящая коалиция препятствует работе в автономии российских инвесторов: «Сегодня все, что связывает нас с Россией, выхолащивается. Российские бизнесмены спрашивают меня: как прийти к вам, когда закрывают российские телеканалы, когда выдворяют российских дипломатов?»
По итогам съезда была принята резолюция. Документ достаточно объемный. В конце есть и такой пункт. «Обратиться в Совет Европы и ОБСЕ с просьбой о проведении мониторинга соблюдения Республикой Молдова взятых на себя обязательств гаранта полной и безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных законом «Об особом правовом статусе Гагаузии».
О том, что за защитой необходимо обратиться к России – ни слова. В Комрате пришли к пониманию: управу на правящую коалицию ныне можно найти лишь в Европе. Только к мнению ее чиновников сегодня прислушиваются в Кишиневе.
Александр БОЦ.