В автономии недобрым словом помянули Михаила Формузала

В минувшую субботу в Комрате прошел очередной съезд депу­татов Гагаузской автономии всех уровней. Тема большинства высту­плений: как противостоять попыт­кам Госканцелярии правительства максимально урезать полномочия региона. При этом особо подчерки­вался факт того, что «гагаузский па­триотизм» не имеет ничего общего с сепаратизмом.

По мнению общественного деятеля Фе­дора Доброва, все началось в далеком 2006 году. «С приходом башкана Михаила Форму­зала, вы все помните, начали сдавать полно­мочия. Первое – это таможня. И Госканце­лярия, к сожалению, появилась при нем. Сегодня мы пожинаем те плоды… Считаю, что этот башкан будет черным пятном в истории Гагаузии», – заявил на съезде Добров.

Муниципальный советник из Чадыр-Лунги Иван Стамов со своей стороны пола­гает: «Гагаузов боятся, как масонов, потому что хоть нас и мало, но мы сильные». Против своих однопартийцев пошел даже депутат парламента от Демпартии Николай Дудогло. «Мы должны донести до властей то, что даль­ше так продолжаться не может. Да, нас обы­грали. Если это будет продолжаться, Гагау­зии может и не быть», – заключил народный избранник. Ирина Влах уверена – правящая коалиция препятствует работе в автономии российских инвесторов: «Сегодня все, что связывает нас с Россией, выхолащивается. Российские бизнесмены спрашивают меня: как прийти к вам, когда закрывают россий­ские телеканалы, когда выдворяют россий­ских дипломатов?»

По итогам съезда была принята резо­люция. Документ достаточно объемный. В конце есть и такой пункт. «Обратиться в Со­вет Европы и ОБСЕ с просьбой о проведе­нии мониторинга соблюдения Республикой Молдова взятых на себя обязательств гаран­та полной и безусловной реализации полно­мочий Гагаузии, определенных законом «Об особом правовом статусе Гагаузии».

О том, что за защитой необходимо об­ратиться к России – ни слова. В Комрате пришли к пониманию: управу на правящую коалицию ныне можно найти лишь в Европе. Только к мнению ее чиновников сегодня при­слушиваются в Кишиневе.

Александр БОЦ.