Молдова оказалась на 132 месте из 138 государств

Специалисты давно пришли к выводу: автомобильные дороги – важ­ный фактор экономического развития страны. Аизношенная дорожная инфраструктура – одно из главных препятствий в повышении конку­рентоспособности отечественных товаров не только на внешнем, но и на внутреннем рынках

Молдавских дорог не удалось избе­жать никому. И практически каждый житель республики может составить собственное представление о том, как развивается наша экономика. Но не только жители ре­спублики. Только что Всемирный эконо­мический форум опубликовал очередной доклад о состоянии экономики в мире за 2016-2017 гг., составной частью которого является Рейтинг стран по качеству авто­мобильных дорог.

Были обследованы 138 государств. Молдова оказалась на 132 месте. Хуже, чем у нас, дороги только в Мозамбике, Мавритании, Парагвае, Конго и на Мадага­скаре. Да, и у восточной соседки – Украины – тоже. Опередили Молдову практически все страны СНГ и Балтии, Африки и Азии. О Европе не говорим, это само собой раз­умеется. Возглавляют рейтинг Объединен­ные Арабские Эмираты, на втором месте – Сингапур, третий в списке – Гонконг.

С ними мы, понятно, равняться не мо­жем. Но намного опередили нашу страну и Руанда, и Малайзия, и Маврикий, и Панама с Барбадосом, и Сенегал, и Гамбия… Со­гласитесь, Молдове, которая на всех углах заявляет о своем европейском пути, усту­пать подобным странам вроде бы даже не­прилично. Но такова реальность. Впрочем, если это кого-нибудь утешит, в предыду­щем рейтинге (за 2014-2015 гг.) мы зани­мали позицию на одну строчку ниже – 133-е место.

Причины столь плачевной ситуации раскрывает доклад Государственной ад­министрации дорог, который цитирует интернет-издание MoldStreet. Согласно этому документу, состояние 70% нацио­нальных дорог посредственное, плохое и очень плохое. Срок их эксплуатации давно истек. По Закону о госбюджете на 2017 год объем отчислений в дорожный фонд был запланирован в сумме 1,45 млрд леев, 1,08 млрд из которых предназначался дорогам национального значения, а 367,9 млн – местным трассам. Подавляющее большин­ство (80%) Дорожного фонда формирует­ся из поступлений от акцизов на топливо. Однако правительство и парламент, в на­рушение всех норм, установили, что объ­ем этих отчислений не должен превышать 44,14%. В результате в фонд вместо 1,76 млрд леев поступили всего 968 млн. На что были направлены остальные отчисления, не уточнялось, но опыт предыдущих лет показывает, что таким образом «латали» дыры в госбюджете.

А дороги продолжают разрушаться. К тому же исследование, проведенное Го­садминистрацией дорог, свидетельствует: интенсивность движения по национальным дорогам постоянно возрастает. Более того, увеличивается число тяжелых грузо­виков, на некоторых участках они состав­ляют 30%-50% от общего количества. Это намного превышает расчетную нагрузку на трассы. Учитывая недостаточное финанси­рование, прогноз неутешителен: процесс деградации дорог будет усиливаться. В общем, по молдавским дорогам доехать до Европы практически нереально.

Но, кажется правящее большинство настроено оптимистично. Недавно Де­мократическая партия заявила о запуске Национальной программы «Хорошие до­роги для Молдовы». Ее представили как «самый амбициозный инфраструктурный проект с момента обретения независимо­сти». Планируется реабилитировать 1200 км дорог, инвестировав 1,6 млрд леев. А председатель ДПМ Влад Плахотнюк пообещал: «Мы будем строить дороги в каждом селе, невзирая на политическую принадлежность его примара, потому что нынешнее правящее большинство рабо­тает независимо от его политического выбора».

Вы в это верите?

Елена РОЙТБУРД.