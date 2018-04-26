Как проехать в Европу?
Молдова оказалась на 132 месте из 138 государств
Специалисты давно пришли к выводу: автомобильные дороги – важный фактор экономического развития страны. Аизношенная дорожная инфраструктура – одно из главных препятствий в повышении конкурентоспособности отечественных товаров не только на внешнем, но и на внутреннем рынках
Молдавских дорог не удалось избежать никому. И практически каждый житель республики может составить собственное представление о том, как развивается наша экономика. Но не только жители республики. Только что Всемирный экономический форум опубликовал очередной доклад о состоянии экономики в мире за 2016-2017 гг., составной частью которого является Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог.
Были обследованы 138 государств. Молдова оказалась на 132 месте. Хуже, чем у нас, дороги только в Мозамбике, Мавритании, Парагвае, Конго и на Мадагаскаре. Да, и у восточной соседки – Украины – тоже. Опередили Молдову практически все страны СНГ и Балтии, Африки и Азии. О Европе не говорим, это само собой разумеется. Возглавляют рейтинг Объединенные Арабские Эмираты, на втором месте – Сингапур, третий в списке – Гонконг.
С ними мы, понятно, равняться не можем. Но намного опередили нашу страну и Руанда, и Малайзия, и Маврикий, и Панама с Барбадосом, и Сенегал, и Гамбия… Согласитесь, Молдове, которая на всех углах заявляет о своем европейском пути, уступать подобным странам вроде бы даже неприлично. Но такова реальность. Впрочем, если это кого-нибудь утешит, в предыдущем рейтинге (за 2014-2015 гг.) мы занимали позицию на одну строчку ниже – 133-е место.
Причины столь плачевной ситуации раскрывает доклад Государственной администрации дорог, который цитирует интернет-издание MoldStreet. Согласно этому документу, состояние 70% национальных дорог посредственное, плохое и очень плохое. Срок их эксплуатации давно истек. По Закону о госбюджете на 2017 год объем отчислений в дорожный фонд был запланирован в сумме 1,45 млрд леев, 1,08 млрд из которых предназначался дорогам национального значения, а 367,9 млн – местным трассам. Подавляющее большинство (80%) Дорожного фонда формируется из поступлений от акцизов на топливо. Однако правительство и парламент, в нарушение всех норм, установили, что объем этих отчислений не должен превышать 44,14%. В результате в фонд вместо 1,76 млрд леев поступили всего 968 млн. На что были направлены остальные отчисления, не уточнялось, но опыт предыдущих лет показывает, что таким образом «латали» дыры в госбюджете.
А дороги продолжают разрушаться. К тому же исследование, проведенное Госадминистрацией дорог, свидетельствует: интенсивность движения по национальным дорогам постоянно возрастает. Более того, увеличивается число тяжелых грузовиков, на некоторых участках они составляют 30%-50% от общего количества. Это намного превышает расчетную нагрузку на трассы. Учитывая недостаточное финансирование, прогноз неутешителен: процесс деградации дорог будет усиливаться. В общем, по молдавским дорогам доехать до Европы практически нереально.
Но, кажется правящее большинство настроено оптимистично. Недавно Демократическая партия заявила о запуске Национальной программы «Хорошие дороги для Молдовы». Ее представили как «самый амбициозный инфраструктурный проект с момента обретения независимости». Планируется реабилитировать 1200 км дорог, инвестировав 1,6 млрд леев. А председатель ДПМ Влад Плахотнюк пообещал: «Мы будем строить дороги в каждом селе, невзирая на политическую принадлежность его примара, потому что нынешнее правящее большинство работает независимо от его политического выбора».
Вы в это верите?
Елена РОЙТБУРД.