Депутаты фракции ПСРМ на очередном пленарном заседании выступили с рядом инициатив

На фоне развернувшихся нешуточ­ных баталий за примарские кресла главных городов Молдовы почти ушла в тень работа парламента­риев. Однако там по-прежнему за­кладываются важнейшие основы нашей жизнедеятельности. Вот и на прошлой неделе депутаты оппози­ции отстаивали интересы своих со­граждан. Впрочем, парламентское большинство, похоже, уверено, что к голосу коллег можно и не прислу­шиваться.

Проект, оторванный от реальности

Депутаты фракции Партии социалистов РМ потребовали исключить из повестки пле­нарного заседания парламента 20 апреля проекта нового Кодекса о телерадиовеща­нии, предлагаемого парламентским боль­шинством.

Как сообщил депутат ПСРМ Влад Ба­трынча, ранее уже были внесены измене­ния в действующий Кодекс о телевидении и радио, тем не менее, парламентское боль­шинство в спешке выступило с инициативой принятия нового документа. Проект был рас­критикован на публичных слушаниях теле­радиовещателями и даже самими членами Координационного совета по телерадиове­щанию, которые заявили, что он оторван от реальности и выполнить его положения бу­дет чрезвычайно сложно.

«Даже председатель Координационно­го совета сказал, что проект далек от реаль­ности и не может быть применен. Такого же мнения придерживается и руководство общественной телерадиокомпании. Мы понимаем, что у парламентского большин­ства есть обязательства перед внешними партнерами, которые выделили сотни мил­лионов евро на разработку этого проекта, но мы просим парламент не спешить и не создавать проблемы телерадиовещателям, потому что многие из них просто не смогут осуществлять свою деятельность, и это при­ведет к стерилизации медиа-рынка», – ска­зал депутат.

Несмотря на изложенные аргументы, депутаты парламентского большинства не поддержали инициативу об исключении из повестки данного проекта.

Канду против решения КС

Фракция Партии социалистов РМ наста­ивает на отмене арендной платы за школь­ные учебники. Решение о незаконности этой платы было принято Конституционным судом по запросу социалистов в прошлом году.

На пленарном заседании парламента 20 апреля депутат от фракции ПСРМ Василе Боля потребовал включить проект об отмене платы в повестку дня заседания.

«Речь об очень чувствительном проек­те, связанном с образованием наших детей. Конституционный суд признал неконститу­ционными определенные положения Кодек­са об образовании и указал правительству, что общее образование должно быть бес­платным. Это ненормально, когда государ­ство взимает плату за аренду учебников. Наши дети должны учиться бесплатно, и го­сударство должно обеспечить это право. Мы настаиваем, чтобы этот проект был включен в повестку дня парламента», – сказал Василе Боля.

Тем не менее, спикер Андриан Канду отказался выполнять решение Конституци­онного суда. Свой отказ он аргументировал положением регламента, тем, что еще не прошло 30 дней с тех пор, как социалисты ранее выступили с этим же предложением.

Декларация раздора

Фракция Партии социалистов РМ высту­пила против подписания декларации с де­легацией Комиссии по обороне румынского парламента. Депутат от фракции ПСРМ Ген­надий Митрюк сообщил, что с 22 по 24 апре­ля 2018 года в Молдове будет находиться с визитом делегация парламентариев Румы­нии – членов Комиссии по обороне, обще­ственному правопорядку и государственной безопасности Палаты депутатов Парламента Румынии.

Программа визита включает проведение ряда встреч, в том числе с членами комиссии по национальной безопасности, обороне и правопорядку Парламента РМ. Согласно программе визита, планируется подписа­ние председателями молдавской и румын­ской парламентских комиссий совместных декларацией.

«Отмечаем, что проект данной деклара­ции содержит положения, способствующие дальнейшему втягиванию нашей страны в трясину глобального противостояния меж­дународных актеров», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что подписание подоб­ного рода деклараций от имени Комиссии является неправомерным, прежде всего по­тому, что декларации являются документами политического характера, а, согласно статье 121 Регламента парламента, документы по­литического характера оформляются в виде постановления парламента и принимаются большинством голосов присутствующих де­путатов.

Фракция ПСРМ потребовала прекра­тить провокационные действия и исключить из программы визита румынской делегации подписание политической декларации.