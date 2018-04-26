Василе Боля: «Наши дети должны учиться бесплатно»
Депутаты фракции ПСРМ на очередном пленарном заседании выступили с рядом инициатив
На фоне развернувшихся нешуточных баталий за примарские кресла главных городов Молдовы почти ушла в тень работа парламентариев. Однако там по-прежнему закладываются важнейшие основы нашей жизнедеятельности. Вот и на прошлой неделе депутаты оппозиции отстаивали интересы своих сограждан. Впрочем, парламентское большинство, похоже, уверено, что к голосу коллег можно и не прислушиваться.
Проект, оторванный от реальности
Депутаты фракции Партии социалистов РМ потребовали исключить из повестки пленарного заседания парламента 20 апреля проекта нового Кодекса о телерадиовещании, предлагаемого парламентским большинством.
Как сообщил депутат ПСРМ Влад Батрынча, ранее уже были внесены изменения в действующий Кодекс о телевидении и радио, тем не менее, парламентское большинство в спешке выступило с инициативой принятия нового документа. Проект был раскритикован на публичных слушаниях телерадиовещателями и даже самими членами Координационного совета по телерадиовещанию, которые заявили, что он оторван от реальности и выполнить его положения будет чрезвычайно сложно.
«Даже председатель Координационного совета сказал, что проект далек от реальности и не может быть применен. Такого же мнения придерживается и руководство общественной телерадиокомпании. Мы понимаем, что у парламентского большинства есть обязательства перед внешними партнерами, которые выделили сотни миллионов евро на разработку этого проекта, но мы просим парламент не спешить и не создавать проблемы телерадиовещателям, потому что многие из них просто не смогут осуществлять свою деятельность, и это приведет к стерилизации медиа-рынка», – сказал депутат.
Несмотря на изложенные аргументы, депутаты парламентского большинства не поддержали инициативу об исключении из повестки данного проекта.
Канду против решения КС
Фракция Партии социалистов РМ настаивает на отмене арендной платы за школьные учебники. Решение о незаконности этой платы было принято Конституционным судом по запросу социалистов в прошлом году.
На пленарном заседании парламента 20 апреля депутат от фракции ПСРМ Василе Боля потребовал включить проект об отмене платы в повестку дня заседания.
«Речь об очень чувствительном проекте, связанном с образованием наших детей. Конституционный суд признал неконституционными определенные положения Кодекса об образовании и указал правительству, что общее образование должно быть бесплатным. Это ненормально, когда государство взимает плату за аренду учебников. Наши дети должны учиться бесплатно, и государство должно обеспечить это право. Мы настаиваем, чтобы этот проект был включен в повестку дня парламента», – сказал Василе Боля.
Тем не менее, спикер Андриан Канду отказался выполнять решение Конституционного суда. Свой отказ он аргументировал положением регламента, тем, что еще не прошло 30 дней с тех пор, как социалисты ранее выступили с этим же предложением.
Декларация раздора
Фракция Партии социалистов РМ выступила против подписания декларации с делегацией Комиссии по обороне румынского парламента. Депутат от фракции ПСРМ Геннадий Митрюк сообщил, что с 22 по 24 апреля 2018 года в Молдове будет находиться с визитом делегация парламентариев Румынии – членов Комиссии по обороне, общественному правопорядку и государственной безопасности Палаты депутатов Парламента Румынии.
Программа визита включает проведение ряда встреч, в том числе с членами комиссии по национальной безопасности, обороне и правопорядку Парламента РМ. Согласно программе визита, планируется подписание председателями молдавской и румынской парламентских комиссий совместных декларацией.
«Отмечаем, что проект данной декларации содержит положения, способствующие дальнейшему втягиванию нашей страны в трясину глобального противостояния международных актеров», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что подписание подобного рода деклараций от имени Комиссии является неправомерным, прежде всего потому, что декларации являются документами политического характера, а, согласно статье 121 Регламента парламента, документы политического характера оформляются в виде постановления парламента и принимаются большинством голосов присутствующих депутатов.
Фракция ПСРМ потребовала прекратить провокационные действия и исключить из программы визита румынской делегации подписание политической декларации.