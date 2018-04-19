Ни края, ни автономии
За Прутом и за Днестром венгров хотят держать в узде
Не везет этническим венграм с попытками создать территориальные образования за пределами своей родины. На минувшей неделе в Бухаресте Палата депутатов отвергла обращение представителей Демократического союза румынских мадьяр с просьбой о формировании автономии на основе трех уездов Секуйского края. Месяцем ранее Украина категорически отвергла аналогичную идею в Закарпатье.
В Палате депутатов против законопроекта Демократического союза проголосовали 218 народных избранников, за – лишь 20. В комиссии по вопросам местной администрации это объяснили так: «Отказ парламентариев принять документ мотивируется тем, что создание территориальной автономии приведет практически к формированию параллельных органов государственного управления, что противоречит унитарному статусу румынского государства». Согласно законопроекту, в автономии рабочим языком местных органов власти должен был стать венгерский. При этом депутат Кодори Аттила пояснил: «Автономия не означает отделение, не означает посягательства на целостность Румынии». Однако народный избранник не был услышан коллегами.
Согласно переписи 2002 года в Румынии проживали 1,4 миллиона венгров, или 6,6 процента населения страны. В Республике Молдова, в отличие от соседей, для гагаузов была создана автономия, хотя у нас государство тоже унитарное. Ничего, небо на землю не упало. Видимо, нам есть еще чему учить как Бухарест, так и Киев. Недавно кандидат в мэры Кишинева, член Палаты депутатов Константин Кодряну, выступая перед сторонниками, заявил: в случае вхождения Республики Молдова в состав Румынии национальные меньшинства, будь то русские, гагаузы или украинцы, будут в сильном государстве куда лучше защищены, чем сегодня. Но, похоже, унионист из-за Прута лукавит, коль скоро ему в этом пока не удалось убедить не только жителей Кишинева, но и венгров – коллег по парламенту.
Александр БОЦ.