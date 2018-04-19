За Прутом и за Днестром венгров хотят держать в узде

Не везет этническим вен­грам с попытками создать территориальные обра­зования за пределами своей родины. На минув­шей неделе в Бухаресте Палата депутатов отверг­ла обращение представи­телей Демократического союза румынских мадьяр с просьбой о формирова­нии автономии на основе трех уездов Секуйского края. Месяцем ранее Украина категорически отвергла аналогичную идею в Закарпатье.

В Палате депутатов против законо­проекта Демократического союза про­голосовали 218 народных избранников, за – лишь 20. В комиссии по вопросам местной администрации это объясни­ли так: «Отказ парламентариев при­нять документ мотивируется тем, что создание территориальной автономии приведет практически к формирова­нию параллельных органов государ­ственного управления, что противо­речит унитарному статусу румынского государства». Согласно законопроекту, в автономии рабочим языком местных органов власти должен был стать вен­герский. При этом депутат Кодори Ат­тила пояснил: «Автономия не означает отделение, не означает посягательства на целостность Румынии». Однако на­родный избранник не был услышан кол­легами.

Согласно переписи 2002 года в Румы­нии проживали 1,4 миллиона венгров, или 6,6 процента населения страны. В Респу­блике Молдова, в отличие от соседей, для гагаузов была создана автономия, хотя у нас государство тоже унитарное. Ничего, небо на землю не упало. Видимо, нам есть еще чему учить как Бухарест, так и Киев. Недавно кандидат в мэры Кишинева, член Палаты депутатов Константин Кодряну, выступая перед сторонниками, заявил: в случае вхождения Республики Молдова в состав Румынии национальные мень­шинства, будь то русские, гагаузы или украинцы, будут в сильном государстве куда лучше защищены, чем сегодня. Но, похоже, унионист из-за Прута лукавит, коль скоро ему в этом пока не удалось убедить не только жителей Кишинева, но и венгров – коллег по парламенту.

Александр БОЦ.