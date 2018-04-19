Друг народа журналист убит по политическим мотивам

Если б была возможность, то ни­жеследующий текст следовало бы напечатать на британском, немецком, французском и аме­риканском языках. Но мы печа­таем его по-русски — в надежде, что в странах, стонущих под вла­стью проклятой и т.д., найдутся честные журналисты, переведут и опубликуют мудрую статью известного доктора медицины, который несколько лет был лич­ным врачом руководителя одной из самых важных стран Европы и (так сказать, изнутри) наблюдал Большую Политику.

Когда сравнишь ничтожные преимуще­ства, получаемые государством от самых бле­стящих походов, с ужасающими бедствиями, которые они влекут за собой, можно ли сомне­ваться, что мудрый законодатель сделал бы отказ от завоевательных войн основным поло­жением конституции. Но на беду человечества почти во всех странах законы издаются лишь коронованными разбойниками или находящи­мися у них на содержании юристами.

Даже в государствах наилучше устроен­ных можно видеть, как государь использует воинские силы, доверенные ему для защиты государства, против него самого. Свои чер­ные замыслы он осуществляет всегда с помо­щью каких-либо военных предприятий.

Война влечёт чрезмерное бремя налогов, застой в торговле, истощение финансов, рост нищеты. А ещё война всегда гибельна для об­щественной свободы.

Сначала война отвлекает внимание граж­дан с дел внутренних на дела внешние. Вслед­ствие этого правительство, которое уже более никто не контролирует, приступает к осущест­влению своих тайных замыслов.

Если война сколько-нибудь кровопролит­ная, она держит умы в состоянии постоянно­го возбуждения, страха и тревоги, отнимая у граждан время и желание углубляться в про­верку государственных трат.

Затем она позволяет государю удалять непокорных граждан и отделываться от бес­покойных, или, лучше сказать, отправлять на бойню граждан, наиболее свободолюбивых.

Поскольку государь предпочитает по­велевать народом бедным и покорным, чем процветающим и свободным, он вовсе не связывает обязательно те выгоды, получить которые он имеет в виду, с военными успеха­ми. Наоборот, если он полагает, что ему вы­годнее испытать неудачи, он, как ловкий по­литик, извлекает пользу даже из собственных своих поражений.

Стремясь властвовать, чтобы обогатить­ся, и обогатиться, чтобы властвовать, госу­дарь стремится овладеть ими по отдельности только для того, чтобы в один прекрасный день объединить их в своих руках. Ибо, чтобы стать всевластным, необходимо иметь одно­временно и золото и власть.

Война и деспотизм взаимно помогают друг другу, ведь у порабощённого народа можно по собственному желанию отобрать людей и деньги. Война даёт предлог для не­законных денежных поборов с целью иметь всегда наготове большие армии, чтобы дер­жать народ в повиновении и препятствовать его восстанию.

Поскольку государь черпает средства из народной казны, он взимает налоги, чтобы покрыть издержки военных походов, и ни­чего не оставляет народу, тогда как сам он всегда обогащается и каждый поход даёт ему возможность предпринимать новый.

Таким образом, для счастья народов важно не дозволять государю вести ника­кой иной войны, кроме войны чисто оборо­нительной. Да и о том, необходима ли она, государь никогда не должен судить сам лич­но, учитывая наличие в его руках множества средств для того, чтобы спровоцировать конфликт и в то же время не казаться напа­дающим.

Будучи по своим последствиям всегда роковой для свободного народа, война не­избежно становится таковой, когда предпри­нимается с целью снова ввергнуть народ в рабство.

Недостаточно отвлечь внимание народа от общественных дел, занимая его газетны­ми новостями, которые ежедневно изготов­ляются сотнями продажных перьев с целью усыпить его и ввести в заблуждение. Недо­статочно выискать тысячу предлогов для расточения государственных средств на во­енные приготовления и содержание армии как в пограничных областях, так и во вра­жеских странах, — государь стремится по­полнить армии эти своими приспешниками, всегда готовыми к слепому повиновению с тем, чтобы по первому его зову приступить к избиению своих соотечественников.

Если же граждане уже призваны под знамёна, государь стремится оставить их ба­тальоны без оружия и снаряжения или воору­жает их только плохо и частично. Поскольку наиболее горячие патриоты первыми вста­ют на защиту родины, государь готовит им участь стать орудиями угнетения или быть убитыми.

Эта политическая зараза распростра­няется повсюду, и скоро ограниченные, сла­бые, жадные и сластолюбивые граждане уже поражены ею, а люди, чистые сердцем, едва уберегаются от неё.

В войнах подобного рода — всё против народа. Если армия разбита, то потери, по­несённые на поле боя, ещё меньшее из бед­ствий. Другие, более страшные несчастья не замедлят. К упадку духа, обессиливаю­щего страну, присоединяются все жестокие удары, которые спешат ему нанести вожди. Чтобы скрыть свою измену, они винят в по­ражении собственную армию…

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В 1792 году Жан-Поль Марат по про­звищу Друг народа (автор и издатель газе­ты «Друг народа») опубликовал книгу «Цепи рабства», отрывок из которой вы сейчас прочли. В 1793-м его зарезали. «Новичка» и полония тогда ещё не знали, обходились народными средствами.

Александр МИНКИН.