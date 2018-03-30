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Игорю Додону доверяет большая часть населения, а ПСРМ уверенно побеждает на выборах

Игорю Додону доверяет большая часть населения, а ПСРМ уверенно побеждает на выборах
30 марта
13:17 2018
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Американский опрос подтвердил безоговорочное лидерство президента и уверенную победу ПСРМ на парламентских выборах

Президент Игорь Додон остается лидером народного доверия в Молдове, с отрывом опережая всех остальных политических деятелей страны. Это подтверждает опрос общественного мнения, проведенный американским Международным республиканским институтом. Так, согласно представленным данным, большинство опрошенных назвали имя Игоря Додона в ответ на открытый вопрос “Кому из политиков вы доверяете больше всего?”. Доверие к президенту продолжает расти – число граждан, которые доверяют главе государства, выросло с октябрем 2017 года.


Кроме этого, только деятельность президента положительно оценивают большинство опрошенных – 51%. В топ-3 с очень высоким результатом попала и председатель Партии социалистов Зинаиды Гречаный – 40%.


Опрос подтвердил и убедительную победу Партии социалистов на предстоящих парламентских выборах. Согласно представленным данным, социалисты набирают более 50% голосов от числа определившихся. Кроме этого, Партия социалистов, по мнению граждан, является самой активной политической силой страны. 54% граждан заявили, что видели представителей ПСРМ, работающими в их территории. С большим отрывом на втором месте расположилась правящая ДПМ – 25%.

Опрос проводился с 7 февраля по 7 марта. В нем приняли участие 1513 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 2,5%.

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