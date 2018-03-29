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Не поддаваться на провокации

Не поддаваться на провокации
29 марта
00:00 2018
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Социалисты подвели итоги Дней информирования граждан

Партия социалистов провела 24 и 25 марта традиционные единые дни политического информирования по всей Молдове. На этот раз социалисты вышли на встречу с жителями республики в связи с массовыми выступлениями унионистов против нашей страны, против нашей собственной истории, против молдавской идентичности.

Лидер ПСРМ Зинаида Гречаный обобщила высказывания жителей городов и сел страны. «Абсолютное большинство граждан Республики Молдова осознанно выступают против идей унионизма. Нас всех объединяет любовь к нашей Родине, вне зависимости от национальности и политических предпочтений. А такая наглая и беспардонная атака на государственность нашей страны, которую мы наблюдаем в эти дни, приводит лишь к укреплению нашей позиции.

В то же время мы не должны поддаваться на провокации унионистов, целью которых является дестабилизация ситуации в стране. Партия социалистов продолжит последовательно отстаивать государственность, суверенитет и целостность Республики Молдова всеми законными способами», — заявила Зинаида Гречаный.

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Роман

Роман

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