Жители более 300 населенных пунктов страны подписали декларации в поддержку государственности

Подавляющая часть жителей населенных пунктов страны высказались категорически против унионизма и подписали декларации в поддержку государственности Республики Молдова.

Об этом на своей страничке в социальной сети написал исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

По его словам, 259 деклараций подписаны большинством местных советников городов и сел республики, а еще более 40 деклараций – местными избранниками и сходами и собраниями жителей населенных пунктов.

Несмотря на активизацию унионистских сил, которые развязали в нашей стране вакханалию беззакония и провокаций, при молчаливом попустительстве властей, а в некоторых случаях и при полной их поддержке, абсолютное большинство граждан Республики Молдова выступают против провокационных акций унионистов, против нарушения хрупкого мира и дестабилизации ситуации в стране, отметил Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что унионисты спровоцировали обратный своим целям эффект – большинство граждан объединяются вокруг идеи необходимости укрепления государственности и суверенитета Республики Молдова. Унионисты уйдут, Молдова останется.