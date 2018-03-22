Стоимость газа для потребителей понизили с двухлетним опозданием

То, о чем в обществе говорили давно, наконец свершилось: в минувшую пятницу Националь­ное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тари­фы на природный газ.

Снижение по указке

Потребители, которые расходуют в ме­сяц не более 30 куб.м на квартиру (дом), будут платить 4,7 лея за куб.м вместо 5,89 лея. Снижение составит 20,1%. Те, чей расход составляет свыше 30 куб. м, за­платят 4,89 лея вместо 6,13 лея (снижение на 20,3%). Снижен тариф и на природный газ, поставляемый тепловым электриче­ским централям, тепловым станциям для выработки и обеспечения теплоэнергией потребителей городского типа через цен­трализованную систему теплоснабжения. Сокращение составит 19,64% – 4018 леев за 1000 куб.м вместо 5000 леев. Уменьшит­ся и тариф на транспортировку газа с 32,76 лея за 1000 куб. м до 32,32 лея. Правда, ко всем этим цифрам нужно добавить еще 8% НДС.

С чего это НАРЭ так расщедрилось? Как было заявлено на заседании Админи­стративного совета агентства, сокращение тарифов вызвано снижением прогнозиру­емой средней закупочной цены газа для Молдовы на нынешний год до178,5 дол­лара за 1 тыс. куб. м. и обменного курса до 17,68 лея за доллар. Обещают, что в целом это даст потребителям экономию 1,5 млрд леев. На самом деле этот аттракцион неви­данной щедрости (АО Moldovagaz предла­гало уменьшить тариф всего на 11,4%) про­диктован свыше: примерно месяц назад премьер-министр Павел Филип публично пообещал, что тариф на природный газ бу­дет снижен – как раз на те самые 20%.

Вопросы без ответов

Между тем эксперты уже не первый месяц говорят, что тариф следовало сокра­тить как минимум на 30%, причем еще два года назад. Потому что именно тогда заку­почная цена на природный газ упала с 200 долларов за 1000 куб.м до 170 долларов и держится на этом уровне. Да и рассчиты­вался тариф в 2016 году, исходя из обмен­ного курса в 21 лей за доллар, но с 2017-го доллар непрерывно слабел. В общем, спе­циалисты подсчитали, что за эти два года население в целом переплатило около 1,5 млрд леев. И это только за газ. А ведь есть еще электрическая и теплоэнергия, про­дукты питания, для производства которых тоже используется природный газ!

Накануне утверждения нового тари­фа группа экспертов сделала заявление, что предложенный проект вызывает ряд вопросов. В частности, независимый экс­перт Сергей Тофилат обратил внимание не только на уже упомянутое снижение курса доллара, который сегодня на лей меньше заложенного в тариф текущего года, но и на объем потерь газа в трубах при рас­пределении (32 млн кубометров, в 6-8 раз выше, чем в Европе) уже восемь лет оста­ется практически неизменным. В то же время НАРЭ постоянно говорит о «каких- то инвестициях, призванных уменьшить эти потери». Непонятна и рентабельность, заложенная в тариф – 2,5%, хотя в сфере электроэнергии разрешенная рентабель­ность от 0,5% до 1%, в Румынии – 1,5% и в газовом, и в электроэнергетическом сек­торах.

Ответы на заданные вопросы эксперты не получили, к их просьбе отложить засе­дание тоже не прислушались.

А экономия-то сомнительная

Совершенно очевидно, что нынеш­няя акция со снижением тарифов носит ярко выраженный предвыборный харак­тер. Большинство достижений, которыми громогласно хвалится власть, существует лишь на бумаге, а электорату что-то кон­кретное предъявить нужно. Вот и решили задобрить население хоть чем-то. Между тем, обещанная экономия – весьма сомни­тельна. Потому что тариф на отопление и электроэнергию никто понижать не соби­рается.

Да, кстати, объявлено, что новые та­рифы на природный газ вводятся задним числом, начиная с 1 января нынешнего года. Но каким образом нам вернут пере­плаченное, пока не решено. Не исключено, что придется подождать пару-тройку меся­цев. Отопительный сезон скоро кончается, и переплата будет не так заметна.

Елена РОЙТБУРД.