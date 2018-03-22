Тариф предвыборный
Стоимость газа для потребителей понизили с двухлетним опозданием
То, о чем в обществе говорили давно, наконец свершилось: в минувшую пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тарифы на природный газ.
Снижение по указке
Потребители, которые расходуют в месяц не более 30 куб.м на квартиру (дом), будут платить 4,7 лея за куб.м вместо 5,89 лея. Снижение составит 20,1%. Те, чей расход составляет свыше 30 куб. м, заплатят 4,89 лея вместо 6,13 лея (снижение на 20,3%). Снижен тариф и на природный газ, поставляемый тепловым электрическим централям, тепловым станциям для выработки и обеспечения теплоэнергией потребителей городского типа через централизованную систему теплоснабжения. Сокращение составит 19,64% – 4018 леев за 1000 куб.м вместо 5000 леев. Уменьшится и тариф на транспортировку газа с 32,76 лея за 1000 куб. м до 32,32 лея. Правда, ко всем этим цифрам нужно добавить еще 8% НДС.
С чего это НАРЭ так расщедрилось? Как было заявлено на заседании Административного совета агентства, сокращение тарифов вызвано снижением прогнозируемой средней закупочной цены газа для Молдовы на нынешний год до178,5 доллара за 1 тыс. куб. м. и обменного курса до 17,68 лея за доллар. Обещают, что в целом это даст потребителям экономию 1,5 млрд леев. На самом деле этот аттракцион невиданной щедрости (АО Moldovagaz предлагало уменьшить тариф всего на 11,4%) продиктован свыше: примерно месяц назад премьер-министр Павел Филип публично пообещал, что тариф на природный газ будет снижен – как раз на те самые 20%.
Вопросы без ответов
Между тем эксперты уже не первый месяц говорят, что тариф следовало сократить как минимум на 30%, причем еще два года назад. Потому что именно тогда закупочная цена на природный газ упала с 200 долларов за 1000 куб.м до 170 долларов и держится на этом уровне. Да и рассчитывался тариф в 2016 году, исходя из обменного курса в 21 лей за доллар, но с 2017-го доллар непрерывно слабел. В общем, специалисты подсчитали, что за эти два года население в целом переплатило около 1,5 млрд леев. И это только за газ. А ведь есть еще электрическая и теплоэнергия, продукты питания, для производства которых тоже используется природный газ!
Накануне утверждения нового тарифа группа экспертов сделала заявление, что предложенный проект вызывает ряд вопросов. В частности, независимый эксперт Сергей Тофилат обратил внимание не только на уже упомянутое снижение курса доллара, который сегодня на лей меньше заложенного в тариф текущего года, но и на объем потерь газа в трубах при распределении (32 млн кубометров, в 6-8 раз выше, чем в Европе) уже восемь лет остается практически неизменным. В то же время НАРЭ постоянно говорит о «каких- то инвестициях, призванных уменьшить эти потери». Непонятна и рентабельность, заложенная в тариф – 2,5%, хотя в сфере электроэнергии разрешенная рентабельность от 0,5% до 1%, в Румынии – 1,5% и в газовом, и в электроэнергетическом секторах.
Ответы на заданные вопросы эксперты не получили, к их просьбе отложить заседание тоже не прислушались.
А экономия-то сомнительная
Совершенно очевидно, что нынешняя акция со снижением тарифов носит ярко выраженный предвыборный характер. Большинство достижений, которыми громогласно хвалится власть, существует лишь на бумаге, а электорату что-то конкретное предъявить нужно. Вот и решили задобрить население хоть чем-то. Между тем, обещанная экономия – весьма сомнительна. Потому что тариф на отопление и электроэнергию никто понижать не собирается.
Да, кстати, объявлено, что новые тарифы на природный газ вводятся задним числом, начиная с 1 января нынешнего года. Но каким образом нам вернут переплаченное, пока не решено. Не исключено, что придется подождать пару-тройку месяцев. Отопительный сезон скоро кончается, и переплата будет не так заметна.
Елена РОЙТБУРД.
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