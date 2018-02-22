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Мюнхенская речь… Филипа

Мюнхенская речь… Филипа
22 февраля
00:00 2018
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Премьер-министр Молдовы обвинил Российскую Федерацию

В конце прошлой недели в Мюнхене прошла трехдневная 54-я Международная конференция по вопросам безопасности. Это крупнейшая неформальная площадка, на которой обсуждаются происходящие в мире конфликты.

В этом году в Баварию прибыли более шестисот политиков и экспертов со всего мира. В числе прочих в Мюнхен полетели премьер-министр Павел Филип и глава МИДЕИ Тудор Ульяновски.

На второй день конференции, ближе к вечеру, состоялась дискуссия о «странах между Россией и Европой», где выступил и наш премьер. Его речь была предсказуема, как восход солнца. Глава кабинета министров поведал о том, что республика Молдова «продвигает амбициозную повестку реформ, основанную на Соглашении об ассоциации с ЕС». И все было бы у нас хорошо, но, оказывается, вся загвоздка в России, которая не хочет дружить с Кишиневом на равных. «Мы хотим сбалансированных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не было бы политизировано, а диалог основывался на взаимном уважении. Отношений, в которых было бы видно реальное желание помочь урегулировать приднестровский конфликт и вывести с территории Республики Молдова вооруженные силы и боеприпасы», — рассказывал участникам конференции Павел Филип.

Член Совета Федерации РФ Константин Косачев ответил, но не конкретно на выпад премьера, а всем политикам, которые обвиняют Россию во всевозможных грехах. «Влияние и вмешательство – это совершенно разные вещи. Мы пытаемся влиять на Европейский Союз, и не скрываем этого – в той же степени, в какой Евросоюз пытается влиять на Россию. Но мы не вмешиваемся в ваши дела и точно так же не приемлем вашего вмешательства в наши отношения с соседями, включая ту же Украину» — заявил докладчик.

В рамках трехдневной конференции Тудор Ульяновски провел неформальную беседу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Надо полагать, обсуждать им было что: Дмитрий Рогозин, ответственный за вопрос приднестровского урегулирования и сопредседатель молдо-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству объявлен в Молдове персоной нон грата, в прошлом году из Кишинева высланы пять российских дипломатов, а из Москвы на неопределенное время отозван посол Андрей Негуца.

Виктор ЛАЗАР.

 

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